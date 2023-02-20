澳洲这个地方禁止18岁以下人士购买能量饮料 他们担忧什么？

要点： 西澳大利亚的布里奇敦（Bridgetown）禁止 18 岁以下人士购买能量饮料；

该禁令是为期四个月的试验的一部分，旨在改善青少年的心理健康和行为；

研究人员表示，研究表明能量饮料对年轻人的健康有负面影响。

现年20岁的谢伊 · 埃文斯（Shae Evans）说，当她开始全职工作时，就开始对能量饮料产生依赖。





“我大概在十五六岁时就开始喝了。我离开学校，然后开始工作，每周工作 40 个小时......从那以后就没有真正停过，”她说。





“因为说实话，我对咖啡因上瘾了。如果我不喝，就会头痛得厉害；它并没有真正让我保持清醒，因为我太习惯于喝它们了，但它使头痛消失了。”





西澳大利亚的一个小镇禁止18 岁以下的人购买能量饮料。该禁令是一项研究试验的一部分，研究旨在改善青少年心理健康问题和行为。





这项世界首创的研究在布里奇敦镇进行，将持续四个月。该镇在珀斯东南约270公里处，人口不到 3000 人。



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所实施禁令生效前后产生的影响，都有相应的评估支持，同时也设定了主要的焦点组、调查以及对店主和社区负责人的采访。





该禁令从 2 月初开始，将在 5 月底结束，研究将于年底结束。





那么，能量饮料对年轻人会带来怎样的影响？



能量饮料如何影响年轻人？

泰勒森儿童研究所（Telethon Kids Institute）旨在改善儿童健康，其高级研究干事贾斯汀 · 霍华德（Justine Howard）告诉 SBS 新闻，研究表明，由于成瘾成分和潜在的健康影响，不建议儿童饮用能量饮料。





“例如，一罐500毫升的能量饮料含有相当于两杯咖啡的咖啡因，以及多达21茶匙的糖，具体取决于品牌，”她说。





“它可以含有孩子一整天的盐摄入量。”





霍华德女士说，研究表明，饮用能量饮料会对健康产生一些负面影响。





“例如，心脏问题或睡眠问题、注意力不集中和肠道紊乱，”她说。





“在这样的背景下，布里奇敦社区联系了我们，他们来找我们谈论镇上能量饮料和年轻人的问题，同样也涉及身心健康问题。”



专家谈不良的连锁反应

澳大利亚一项对青少年能量饮料消费的研究发现，饮料消费通常与其它不健康的饮食行为有关。





“来自澳大利亚人口调查的数据表明，能量饮料的摄入量在青少年和年轻人中最高，”首席研究员贝琳达 · 莫利（Belinda Morley）博士说。



Dr Belinda Morley told SBS News the average age of first consuming an energy drink in Australia is 10. Credit: davidf/Getty Images “你能想象一个 10 岁的孩子喝一罐 500 毫升的能量饮料，这相当于摄入了两杯咖啡，多达 21 茶匙的糖，并且根据品牌的不同，摄入一整天的盐分吗？”





该研究结果发表在 BMC 营养杂志上。该研究还发现青少年能量饮料摄入量与男性之间的相关性增加。





同时，大量摄入零食、快餐或其它含糖饮料与较短的睡眠时间之间也存在相关性。





莫利博士说：“考虑到睡眠对于青少年的最佳发育和日间活动至关重要，这种特殊关联令人担忧。”





“我们知道睡眠不足会对各种发育过程、新陈代谢能力以及身体和心理社会功能产生不利影响。”



对能量饮料有何规定？

澳大利亚新西兰食品标准法典中的含咖啡因配方饮料中涵盖了能量饮料。





对此，法规包括要求饮料标明每 100 毫升饮料中，咖啡因含量不得超过 32 毫克，以及要求在标签上警告该饮料含有咖啡因，不适合儿童、孕妇或哺乳期妇女或对咖啡因敏感的人士。



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这些饮料还必须有每天最多两罐（ 每罐250 毫升）的推荐消费标签。





代表非酒精饮料生产商的澳大利亚饮料委员会发言人在给 SBS 新闻的一份声明中说，澳大利亚对能量饮料的成分和标签有着世界上最严格的规定。





他们指出了该委员会的行业承诺。这些承诺包括来自能量饮料制造商和分销商的自愿协议：不针对儿童进行任何广告和营销活动，不在中小学销售能量饮料，不提倡过度消费，不将能量饮料营销为仅提供补水作用。



“孩子们肯定会生气”

谢伊对禁令是否有效表示怀疑，她估计许多 18 岁以下的人会通过其他方式获得这些饮料。





“孩子们肯定会生气，如果我未满 18 岁，如果我不得不让我的妈妈或我的兄弟或其他人去买它们，我会生气的，”她说。





“我觉得那些喝能量饮料的孩子最终会让别人帮他们买。”





SBS 已联系联邦卫生部门寻求置评。





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