政府宣布投入70亿澳元用于布里斯班奥运场馆建设与升级

要点： 联邦政府和昆州政府就建造布里斯班奥运场馆的资金协议达成一致；

将要建造的五个新场馆之一包括位于罗马街、拥有1.7万个座位的布里斯班体育馆；

昆州州长表示，80%以上的基础设施已经就位。

昆士兰州和联邦政府已经为布里斯班2032年奥运会场馆签署了一项具有里程碑意义的70亿澳元资金协议。





然而，Gabba体育场的大修将完全由昆州政府资助，而联邦政府将为在罗马街（Roma Street）新建的可容纳1.7万人的布里斯班体育馆（Brisbane Arena）支付全部费用。





这两个项目将占支出的大部分，而近20亿澳元已被指定用于升级现有场馆和建造较小的设施。



总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和昆州州长帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）周五在布里斯班签署了该协议。





阿尔巴尼斯说：“作为一个悉尼人，我知道一个运动会可以带来多大的影响。”





“这将巩固这座伟大城市的国际影响力。”





布里斯班体育馆项目将包括一个嵌入式游泳池，该游泳池将在运动会后被拆除，以创造一个娱乐场所。





“这将是一个将持续数十年的场所，”总理说。



加巴重建将把座位数扩大到5万个

州政府已经承诺为加巴（Gabba）体育场的重建投入27亿澳元，将其座位数增加8千个至5万个，而球场和附近的南岸之间的土地将被宣布为优先开发区。





帕拉夏说：“这不仅是为昆士兰的未来10年，也是为此后的10年做准备。”





她承认，物价上涨意味着Gabba项目的成本越来越高。



阅读更多 澳洲残奥会奖牌得主将获得与奥运选手同等数额的奖金

“世界各地的项目都在发生这种情况，”她说。





州长表示，80%以上的基础设施已经就位，其中大部分位于举办2018年英联邦运动会的黄金海岸。





联邦与昆州政府都承诺将共同出资近18.7亿澳元用于五个新场馆的建设和九个现有场馆的升级工程。





新场馆包括位于Breakfast Creek、Chandler、Sunshine Coast和Moreton Bay的室内体育中心，用于举办篮球、轮椅篮球、体操和拳击比赛。





在Redlands还将有一个新的白水场地，用于举办独木舟比赛，并可能在Logan建设一个新的室内体育中心，用于训练或比赛。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



