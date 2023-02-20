澳洲并不是唯一面临利率上升的国家 与其它国家相比情况如何？

要点： 澳大利亚储备银行（RBA）行长菲利普 · 洛伊（Philip Lowe）警告，为了抑制通胀，未来还将会加息；

世界各地的发达经济体都受到类似因素的影响，许多中央银行正朝同一方向调整；

但部分国家并未实施主流的通胀目标政策。

澳大利亚的抵押贷款持有人面临着利率上升的冲击。与此同时，澳大利亚储备银行发出警告，为遏制通胀，将会继续上调利率。





本月，储备银行继去年5月以来连续第九次加息，该行行长洛伊提到了利率上升的影响。





在上周三的参议院委员会听证会之前，洛伊表示了解人们面临的艰难处境。





“看到这些信件，听到这些事情，我心情非常沉重，”他说，“就我个人而言，这令人不安。”



Reserve Bank of Australia Governor Philip Lowe during Senate Estimates at Parliament House in Canberra. Source: AAP / Mick Tsikas 但洛伊表示，为了抑制通胀，提高利率是必要的；如果放任不管，这将导致“更高的利率和更多的失业”。





通胀是指价格持续上涨。随着通胀的增加，这意味着人们花一样的钱，但买到的东西变少了。





澳大利亚并不是唯一面临加息的国家。经济学家表示，发达经济体已经感受到新冠疫情、乌克兰战争和大宗商品价格飙升的影响。



How interest rates compare across the G20. Source: SBS

全球性的“冲击”

悉尼大学经济学院的马里亚诺 · 库利什（Mariano Kulish）教授表示，全球经济在新冠疫情中遭到了集体性的“冲击”。





“这种冲击对不同经济部门的影响非常不同。它改变了很多需求，”他对SBS 新闻说，“随着需求的变化，价格也相对发生变化，所以有些价格下跌，有些则涨得很高。”





库利什表示，澳大利亚、美国和欧洲的政策制定者通过各种经济刺激措施“倾其所有应对这次冲击”。





AMP高级经济学家戴安娜·穆西纳（Diana Mousina）表示，在新冠疫情带来的疲软状况中，经济增长出现了强劲反弹。





她告诉 SBS 新闻：“在经济逐渐回弹的过程中，澳大利亚并不是唯一出现高通胀的，发达国家都出现了高通胀。”





库利什教授说，通胀率上升归结为对商品和服务的需求增加以及世界某些地区的契约性供应链问题。





“我们仍然生活在冲击的余波中，通胀率非常高，然后受到乌克兰战争和大宗商品价格飙升的进一步刺激，”他说。





“与此同时，中央银行有一个通胀目标，所以他们开始上调利率，力图使通胀回到目标水平。”



READ MORE “一连串的失败”：储备银行行长就加息问题接受质询

澳大利亚如何应对？

澳大利亚储备银行的官方通胀目标为 2% 至 3%，它正在努力减少人们的支出以降低通胀。在截至去年12 月的一年中，通胀率已升至 7.8%，为 1990 年以来的最高水平。





储备银行的主要遏制通胀措施是提高官方现金利率，这会影响银行如何设定其利率。





本月早些时候，它将现金利率上调了0.25 %至 3.35%。这是自去年 5 月以来的第九次利率上调，并达到 2012 年 9 月以来的最高水平。



RBA governor Philip Lowe said while global factors explain much of this high inflation, strong demand is also adding to inflationary pressures. Source: SBS 本周，洛伊表示，7.8% 的通胀率“太高了”，需要降低。他说，近几十年来，澳大利亚人已经忘记了高通胀的风险。





“人们真的忘记了通胀的腐蚀性以及它是如何侵蚀你的储蓄的，”他说，“它是如何使收入不平等变得更糟，它是如何真的伤害到经济困难的群体，所以我认为我们已经忘记了这一点，因为我们已经在那个世界生活了 30 年。”





澳大利亚通胀率在 1970 年代初开始上升，并在70年代后半期保持在 8%以上。在1990-1992年经济衰退开始之前，它一直处于高位。





其它国家情况如何？





穆西纳表示，世界各地经济体都受到类似因素的影响，导致各国央行朝着相同的方向调整——但不一定以相同的速度。



美联储本月将基准利率上调 0.25%到 4.5% 至 4.75%的范围——这是自去年3 月以来的第八次加息，并警告称需要“持续加息”以遏制高通胀。但美联储主席也承认通胀的步伐已减慢。





库利什教授说：“如果你看看美国，通胀率开始下降——可能没有美联储希望的那么快——但看起来它已经好转。”





“澳大利亚却还未达到美国的状况。美国收紧政策的力度和速度都比澳大利亚快。”



LISTEN TO SBS on The Money: Why US inflation may cause global central banks to reassess interest rates SBS News 16/01/2023 06:48 Play

库利什说，在欧洲，由于乌克兰战争以及俄罗斯天然气和石油对市场的依赖，这种情况已经恶化。





在本月，欧洲中央银行将其贷款基准利率上调了0.5%至 3%——这是自 2008 年底以来的最高水平，并承诺下个月再次加息。





同样，英国央行连续第十次将官方银行利率上调 0.5 %至 4%，创下14 年来新高。在之后的展望中，英国央行表示，通胀“可能已经见顶”，经济衰退将没有之前预测的那么严重。





哪些国家采取了不同方法？





穆西纳表示，中国受高通胀的影响较小，因为其严格的疫情“动态清零” 政策导致该国部分地区处于封锁状态，因此需求没有出现相对反弹。其年通胀率保持在 2% 以下。





“那里的中央银行一直在降息——不是激进的——但他们在过去 12 个月里已经降息了几次以试图刺激经济，而且可能会进一步降息，”她说。





但库利什提醒，不要用单一指标概括中国的货币政策。





他表示，阿根廷等国家并没有坚持主流的通胀目标政策，其通胀率接近100%。上个月，阿根廷共和国中央银行董事会将货币政策利率维持在75%不变。



READ MORE 现金利率创11年来高点 储备银行警告将进一步加息

澳大利亚下一步怎么走？





澳大利亚储备银行行长洛伊表示，3.35%的现金利率还未达到峰值，需要进一步加息以减缓通胀。





“我认为我们还没有达到顶峰，但还需要加息多少我们仍然未确定，”他说。





“这将取决于通胀数据、支出的弹性、全球经济的实力以及价格和工资的变化。”





穆西纳表示，澳大利亚的利率可能将达到全球水平。



READ MORE 加息步伐未停澳人或面临更多阵痛 这四大问题专家给出应对建议

“但在我们看来，我们不会到达那里。我们认为，与全球利率相比，这里的现金利率将稳定在较低水平，”她说。





库利什教授表示，在未来几年，他预计将看到疫情前趋势的回归，即温和的增长、温和的通胀，以及温和的实际工资和生产力增长。





“在没有重大干扰或冲击的情况下，我认为疫情冲击将在整个系统中产生其影响。”





With additional reporting by AAP, Reuters





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



