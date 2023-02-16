“一连串的失败”：储备银行行长就加息问题接受质询

要点： 储备银行行长菲利浦·洛伊称利率飙升是“集体决定”；

洛伊拒绝了要求他辞职的呼声；

洛伊还为与债券交易员的一次富有争议的午餐进行了辩护，但表示他不会重蹈覆辙。

储备银行行长菲利浦·洛伊拒绝了要求其辞职的呼声，将连续九次加息对抵押贷款所有者的打击称为“集体责任”。





储备银行行长周三（2月15日）出席了一个参议院委员会听证会，他仍坚持认为，在本月早些时候的最新加息之后，与银行交易员的一次有争议的会面“没有任何不妥之处”。





澳大利亚连续第九个月加息，这使抵押贷款所有者受到打击，Finder的研究显示，五分之一的业主表示，认为自己借贷了太多的钱来购买房产。





绿党参议员尼克·麦金（Nick McKim）概述了他所称的洛伊的“一连串失败”，包括2021年预测现金利率将稳定到“至少2024年”。



Interest rate hikes have hit mortgage holders. Source: AAP / Diego Fedele 麦金参议员曾多次要求洛伊辞职，称这一预测使购房者面临抵押贷款上升的风险。





他说：“如果人们听了你的话，随后你道歉了。自从你发表这一声明以来，你已经连续九次提高了利率，并表示还有更多次加息。”





“你似乎准备通过试图压制需求来应对通货膨胀，从而将一切都推入衰退......你能向澳大利亚的租房者和抵押贷款持有人解释一下，为什么你理应保住你的工作吗？”





洛伊宣布，他打算完成他将于9月到期的七年任期，并坚持认为关于加息的决定是由澳大利亚储备银行所有董事会成员做出的。





他说：“我发现有时这一切都（归咎于）我，这有点不公平，因为......我们有九个人（在董事会）做出这些决定，我们集体做出了这些决定。”





“目前7.8%的通货膨胀率太高了。它需要降下来。这是我们的首要考虑因素。”



RBA governor Philip Lowe predicted in 2021 that the cash rate would steady until "at least 2024". Source: AAP / Joel Carrett 这位行长说，租金上涨的一个主要因素是低空置率，并断然拒绝了他正在寻求经济衰退的说法。





他说：“那不是我们的意图。我们正试图在一条狭窄的道路中摸索。”





“我们想让通胀率下降，因为它是危险的，具有腐蚀性，伤害了人们，破坏了收入不平等，如果它保持高位，它会导致更高的利率和更多的失业。”



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“没有任何不妥之处”

《澳大利亚金融评论报》报道称，在最近一次加息后的两天，储备银行行长向澳大利亚主要银行的交易员做了简报，储行行长在听证会上也被问及此事。





洛伊坚持认为，这次会面“没有任何不妥之处”，但他说他不会重蹈覆辙。



这次会议在投资公司Barrenjoey举行，当时恰逢债券收益率出现抛售。





洛伊坚称，他的角色要求他与包括政治人士、记者和交易员在内的一系列人会面，但他承认，关于此次时间点，“许多人（一直）感到担忧”。





他说，他接受了邀请，因为他的 “日程表上有一个空档”，想听听市场上的主要参与者在想什么。





“我们正在回应（这种担忧）......我们将不再在货币政策声明发布前举行这种类型的午餐会，”他说。





“（但）这里没有什么不妥之处。这是很恰当的。我不能生活在一个泡泡里。我需要与人交谈。”





麦金参议员追问洛伊，为什么债券市场“在其参加那场午餐会时......如此明显地上升”。



Greens Senator Nick McKim has repeatedly called for the governor's resignation. Source: AAP 洛伊说，债券收益率的上升大约是在他在会上发言前50分钟开始的。





他声称，与午餐会相比，他“今天的发言更加广泛”，他说他曾就“一系列问题”征求交易员的意见。





他说：“我反对这样的说法，即我与他们分享了我在这里没有分享的东西，也没有与澳大利亚人民分享......（但是，）如果我有时间的话，我会以不同的方式做事。”





洛伊似乎还批评了那些可能向媒体泄露细节的午餐会与会者。





他说：“多年以来，我们一直能够在其他会议上举行这样的讨论，有一项共识，即参加会议的人不会在会后直接跑到媒体上。”





“如果你和我见面，你要有信心，我不会去找媒体或告诉其他人你说了什么。我希望得到同样的礼遇。”



