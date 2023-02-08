加息步伐未停澳人或面临更多阵痛 这四大问题专家给出应对建议

要点： 澳大利亚储备银行（RBA）已将现金利率上调0.25%至3.35%；

储备银行正试图抑制消费，以遏制通货膨胀；

储备银行行长菲利普 • 罗威（Philip Lowe）预计利率将进一步提高。

澳大利亚储备银行已将现金利率上调0.25%至3.35%，并称未来还会继续上调利率，这将给抵押贷款持有人造成更大压力。





本周二的加息是自去年5月以来的第九次，使现金利率达到自2012年9月以来的最高点。





澳大利亚储备银行正试图抑制支出以遏制通胀。在截至去年12月的一年中，澳大利亚通胀率已升至7.8%，创下1990年以来最高水平。





储备银行行长罗威警告说，抵押贷款持有人今年将面临更多痛苦。





周二，他在一份声明中说：“全球通胀率仍然很高 ......将通胀率恢复到目标水平还需要一段时间。”



RBA governor Philip Lowe said while global factors explain much of this high inflation, strong demand is also adding to inflationary pressures. 储备银行曾表示，希望在一段时间内通胀率可以恢复到2%至3%的范围。罗威周二预计今年的通胀率将下降至4.75%，到2025年中期将下降到3%左右。





罗威表示：“董事会预计，未来几个月将需要进一步提高利率，以确保通胀率回归目标水平，这段高通胀期只是暂时的。”





澳大利亚联邦国库部长吉姆 • 查默斯（Jim Chalmers）表示，政府不能“干涉”澳大利亚储备银行的决定，其重点是为澳大利亚人提供生活成本纾困措施。





他周二下午在堪培拉表示：“许多澳大利亚人来自世界各地，我们的工作是关注他们在三餐饮食方面所承受的更大压力。”



“我们考虑更便宜的早教和更便宜的药品，我们考虑电价上涨给民众带来的压力。我们计划的第二部分显然是解决供应链和劳动力的问题。”





通货膨胀的增长远远超过了工资增长，在截至2022年9月的一年中，工资仅增长3.1%，公共部门的工资仅增长2.3%，而家庭购买力持续下降。



澳人将经历什么？

此前的利率上涨已给澳大利亚的家庭预算带来很大影响，预计银行将很快把最新的利率上涨转嫁给客户。





根据金融比较网站RateCity的数据，对于平均贷款50万澳元的借款人来说，自去年5月开始加息以来，利率增加意味着每月还款增加908澳元。





对于75万澳元的贷款者来说，自储备银行去年5月开始上调利率以来，每月还款额增加了114澳元，或者是至今增加了1362澳元。



罗威表示，随着经济增长放缓，预计今年年底失业率将从目前的3.5%升至3.75%，到2025年年中升至4.5%。





与此同时，工资增长将继续从近几年的低水平回升。





罗威表示了解一些澳大利亚人目前很艰难。





他说：“一些家庭有大量的储蓄缓冲，但有的家庭由于利率上升和生活成本的增加，他们的预算不断压缩。家庭资产负债表也受到了房价下跌的影响。”





他称不确定性将继续存在。





“另一个不确定因素是全球经济将如何应对全球利率的大幅和快速上升。这些不确定性意味着澳大利亚经济存在一系列潜在情况。”



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明年情况将会如何？

西太平洋银行 （Westpac）的首席经济学家比尔 • 埃文斯（Bill Evans）对SBS新闻表示，当澳大利亚储备银行暂停上升利率时，“房地产市场可能会产生一些乐观情绪”。





他补充说：“我认为，在2024年降息之前，疲软的经济通常会给房地产带来影响。”





安保集团（AMP）的首席经济学家肖恩 • 奥利弗（Shane Oliver）接受SBS新闻采访时称，明年“将开始变得更好”。





奥利弗说：“今年的通胀率可能仍将超过工资增长率，但随着今年的发展，随着通胀压力开始消退，隧道尽头会有更多的光明，所以我认为现在可能是处于最糟糕的时期。”





“明年我们将看到通胀率下降，物价仍然很高，但增速将放缓，工资可能已经赶上并超过通胀率，利率将达到峰值。”





奥利弗表示，重要的是要知道，虽然现在现金利率看起来很高，但与1990年的17%相比，它仍然非常低。



Economists say while the cash rate may seem high right now, it is relatively low compared to the rates we saw 30 years ago. Source: SBS

借款人现在应该怎么做？

据澳大利亚金融经纪人协会（FBAA）的数据，约有80万笔固定利率抵押贷款将在2023年转换为浮动利率贷款，对许多人来说，这可能会导致他们的还款额陡增。





该协会常务董事彼得 • 怀特（Peter White）说，借款人应该使用在线比较工具提前研究他们的选择。





怀特说：“如果等到最后一刻才考虑该怎么做，你的选择就会更加有限。”





对于那些即将结束固定利率或寻求再融资的人来说，他们必须决定倾向固定利率还是浮动利率的抵押贷款。





他说，虽然浮动利率可能会让用户承受利率进一步上升的压力，但也提供了最大的灵活性。



“固定利率贷款的灵活性较差，而且往往需要支付高额的提前退出费用。如果你想装修、安装游泳池、从抵押贷款中拿钱度假，或者在不久的将来进行再融资，那么浮动利率可能是最好的选择。”





怀特还建议那些想要向另一个贷款机构再融资的人要保持谨慎。





他说：“虽然再融资可能意味着更低的利率，甚至有现金奖励，但这些可能会被费用和退出成本所抵消。没有什么是免费的，有时再融资的成本更高。在这些情况下，最好是坚持与你目前的贷款机构合作，并尝试重新谈判。”





重新谈判可能意味着延长贷款期限或转为只付利息的还款方式。





他补充说，要货比三家。





他说：“大多数借款人不知道可选择的贷款机构有哪些。虽然每个人都知道主要的银行，但现在有很大一部分抵押贷款是由不太为人所知的二级和非银行贷款机构发放的。这些贷款机构可能非常有竞争力，也可能更加灵活，这通常适合收入不同的小企业主，或者那些过去有信用问题的人。”



For those coming off a fixed-rate mortgage this year or looking to refinance, they should research their options ahead of time, says an expert. Marchi Source: AAP / Bianca De Marchi

购房者面临什么？

对于首次购房者来说，这是一个艰难的时期；他们多年来一直在等待房价走低，现在价格终于走低了，他们却面临着借贷能力下降、利率和还款额上升的困扰。





信用报告机构Equifax报告称，受利率上涨和生活成本上升的影响，去年第四季度的抵押贷款需求下降了16.1%。





金融比较网站Canstar的金融专家史蒂夫 • 米肯贝克尔（Steve Mickenbecker）说：“利率每进一步提高0.25%，平均收入者的借贷能力就会下降约1万澳元。”





“希望购房的人将需要重新评估自己的财产预期。”





为了帮助提高他们的借贷能力，Canstar建议人们清除未使用的信用卡额度，这似乎是一个安全策略，但会降低借贷能力；寻求低利率贷款，这样用户就能够借到更多的钱；并想办法增加收入，比如加薪。





在平均年总收入9.2万澳元的基础上加薪5%，或者对于一个单独购房者来说，收入增长近5000澳元，就能增加2.6万澳元的借款能力。Canstar表示，对于伴侣双方都能获得5%的加薪，额外的9200澳元可以增加5.3万澳元的借贷能力。





虽然存在进一步利率上调的前景，但外界预测今年房价进一步下跌，市场竞争减少，这可以使买家感到安慰。





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