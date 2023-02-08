叙利亚和土耳其发生强烈地震伤亡人数上升 如何帮助当地灾民？

要点： 叙利亚和土耳其的地震已经造成4000多人死亡，成千上万的人受伤；

澳大利亚政府已经承诺提供人道主义援助，这场灾难的实际伤亡人数还有待统计；

随着国际援助抵达当地，澳大利亚人可以通过多种方式帮助受灾最严重的人。

越来越多的人被拼命地从叙利亚和土耳其的地震废墟中救出来。





一些人奄奄一息，浑身是血，非常震惊，全身瘫软，救援人员将他们抬到避难所紧急救护。





还有许多人则没能逃生。





可怕的场景不断出现，建筑物倒塌，人们的生计和家园被毁。



叙利亚民防组织白头盔（White Helmets）呼吁提供帮助。他们说，那些仍然被困在废墟下的人“时间已经不多了”。





国际社会已紧急向土耳其东南部和叙利亚西北部地区提供援助，澳大利亚承诺向人道主义机构提供一千万澳元。





对于那些希望力所能及提供帮助的澳大利亚人，这里有一些方式可以考虑。



红十字会

世界上最大的人道主义网络国际红十字会与红新月会联合会（IFRC）已经在叙利亚和土耳其发出两次紧急呼吁，以应对这场灾难。





国际红十字会与红新月会联合会正在提供热食，收集人们捐献的血液和血浆，并帮助将灾民送往避难所和附近的医院。



该机构的泽维尔 • 卡斯特利亚诺斯（Xavier Castellanos）说：“叙利亚已经经历了长达十年的战争，此前遭受重创的生活条件如今更加糟糕。失去家园和亲人的人们需要我们的支持。”





“这次地震造成了难以估量的损失。我们最担心的事情正在变成现实。在这次救援中，每一分钟都很重要。”





援助联盟





由15家澳大利亚慈善机构组成的紧急行动联盟呼吁人们提供力所能及的援助。



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紧急行动联盟收到的捐款将直接捐给九个主要慈善组织，包括联合国难民署（UNHCR）、救助儿童会（Save the Children）、乐施会（Oxfam）和援外社（CARE）等。





援助将包括紧急避难所、医疗服务和为儿童提供冬季用品包等等。





本地支援





Amal Al-Salihah是一家总部位于悉尼的非营利组织，由四名土耳其移民创立，为他们的祖国提供支持。



联合创始人之一埃尔坎 • 达尼斯（Erkan Danis）说，他的团队正在呼吁人们为其在当地的合作伙伴捐款，以提供帐篷、毛毯、尿布和雨衣。





当地人正面临着寒冷和暴雨，许多人无法返回他们的房屋——已经被地震摧毁。





达尼斯表示：“很多能够活下来的人都不准备搬回房屋，而是住在自己的车里。”





伊斯兰的慈善支柱





基于穆斯林的非政府组织伊斯兰救济（Islamic Relief）已经进入由叙利亚叛军控制的西北部地区，那里有280万人流离失所。





伊斯兰救济组织驻伊德利卜（Idlib）省办事处负责人穆罕默德 • 哈姆扎（Mohammed Hamza）说，地震给人的感觉就像“审判日”，人们仍然留在街上，害怕余震而不敢回家。





叙利亚和土耳其的大部分人口是穆斯林，该宗教的支柱之一是慈善。现在，像伊斯兰救济这样的援助组织正在呼吁人们以信仰的名义提供帮助。





哈姆扎在一份声明中表示：“目前，伊斯兰救援团队正在分发我们库存的毛毯、床单和床垫，但这些东西今天就会用完，我们需要尽快提供更多物资。”





“医院里挤满了伤员，我们正在为他们提供药品和其它物资。”





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