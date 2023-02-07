SBS早新闻（2月8日）Play14:36 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.37MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。地震造成的死亡人数继续攀升，土耳其进入紧急状态；澳储行连续九次提高现金利率，达3.35%；联邦卫生部长呼吁民众接种新冠加强疫苗；美国继续搜索疑似中国间谍气球碎片。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE土耳其、叙利亚地震遇难者超过7000人电话迷阵：Centrelink自动电话信息系统难接通 致电者倍感沮丧Cabramatta 2023 农历新年庆典，华人祝福集锦澳中商贸部长三年来首次对话 中国驻澳外交官呼吁两国加强交流分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年2月3日）SBS晚新闻（2023年2月7日）大地震造成超4000人死亡 澳洲土耳其、叙利亚社区呼吁援助Cabramatta 2023 农历新年庆典，华人祝福集锦