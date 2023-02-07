土耳其、叙利亚地震遇难者超过7000人

袭击土耳其和叙利亚的强烈地震已经造成超7000人死亡，而伤亡人数还在不断上升。目前，救援人员正在试图拯救那些仍被困在废墟之下的人。





周一，土耳其东部和邻国叙利亚发生7.8级地震，并造成数千人伤亡。





此后，又发生了一次7.6级地震和多次余震。





土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）宣布，在受灾最严重的地区实行三个月的紧急状态。





他感谢国际社会迄今为止的支持。





“我们已经收到了来自70多个不同国家和14个国际组织的援助提议。我们与18位国家元首和政府首脑进行了交谈，他们给我致电。我想感谢所有打电话、发消息和发表声明的朋友，在我们国家这个困难的日子里，传达他们的支持和帮助。”





澳大利亚已经承诺，通过红十字会和人道主义机构提供1000万澳元的援助。





澳大利亚政府向永久居民提供领事援助服务。





如果您是在海外遇到麻烦的澳大利亚公民，您可以拨打外交部联络电话：+61 262 613 305。





如果您想检查海外澳大利亚公民的福利，请拨打24小时领事应急中心的电话 1300 555 135。





您可以通过多种方式帮助叙利亚和土耳其的地震受灾者。





您可以通过联合国难民机构的网站UN Refugees.org.au或紧急行动联盟EmergencyActionAlliance .org.au进行捐款。





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