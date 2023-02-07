什么样的咖啡售价200澳元一杯 仍旧炙手可热一杯难求？

要点： 一家墨尔本咖啡烘焙商正在为顾客提供每杯价格高达200澳元的咖啡；

该烘焙商的老板说，“艺伎咖啡豆”是巴拿马历史上得分最高的咖啡豆；

烘焙商库存的咖啡豆仅够制作25杯咖啡，预计月底前便会售罄。

你愿意花多少钱买一杯好咖啡？





墨尔本的一家烘焙商正在为顾客提供每杯价格高达200澳元的咖啡，并预计他们供应的巴拿马艺伎黑豹（Geisha Black Jaguar）咖啡——库存咖啡豆仅够制作25杯——会在本月底前售罄。





墨尔本Proud Mary咖啡烘焙商与咖啡馆的创始人和所有者诺兰·赫尔特（Nolan Hirte）告诉SBS新闻，这种咖啡“好得离谱”。





他说：“这是巴拿马历史上得分最高的咖啡豆，它在拍卖会上以每磅2000美元（453克2907澳元）的价格被日本的Saza咖啡公司拍下，而我们恰好与Saza有着很好的合作关系，因此也为我们的澳大利亚和美国市场购入了一些这种咖啡豆。”





“所以我们只有少量库存，我们非常高兴能把它带到墨尔本并分享它，因为它是一种非常好的咖啡，也能够展示‘巴拿马艺伎’这种咖啡豆的顶级水准。”





作为一种手冲咖啡（又被称为滴滤咖啡），它已经引发了精品咖啡社区的“大地震”。





“我们一宣布要推出这款产品，第二天就有人从悉尼飞到墨尔本来点一杯——不幸的是，菜单上还没有，”赫尔特先生说。





“我认为它很快就会销售一空。”



杰克·里德（Jake Reeder）是有幸品尝到的人之一。





“这不是一种日常饮品，但我花费了很小的代价，就品尝到了如此独特的咖啡——我品尝到了像冻干草莓以及一些桃李类核果的风味。”



为什么巴拿马艺伎咖啡都如此昂贵？

国际评委认为“黑豹”版是巴拿马最好的咖啡，因此它的价格较高。





赫尔特说，艺伎（Geisha）咖啡豆的起价一般为30美元（43澳元）一磅。





他说：“有很多品种，但艺伎咖啡豆是一种传世品种，比任何其它咖啡豆品种都具有更复杂的口感、更多的咖啡醇和油脂。”





“因此，它的价格也更高。当所有咖啡现在都是每磅1.60美元（2.30 澳元）时，艺伎咖啡豆的起价为每磅30美元（43澳元），而这还是入门级艺伎豆的价格。”





艺伎咖啡豆起源于埃塞俄比亚的Gesha地区，自20世纪60年代以来一直在巴拿马种植。





这种咖啡被比作3000澳元一瓶的葡萄酒。





赫尔特表示，这个价位的咖啡对消费者和餐饮业来说都是一个开拓视野的好机会。





“我认为开阔眼界总是好的，用‘我是否喜欢某样东西’挑战自己总是好的——你知道，当你在成长过程中不喜欢豆芽或其他任何东西时，后来总能在生活中慢慢意识到其实它们尝起来并不坏。”





“我认为这有点类似。你想真正尝尝看咖啡的味道可以是什么样，而拥有艺伎咖啡豆的我们将是一个很好的地方，为你展示咖啡可以有多好喝。”





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