“我的两个儿子还在废墟中”：土耳其叙利亚发生大地震 逾3700人遇难

要点： 此次7.8级地震发生在周一日出前，周一下午早些时候又发生一次7.7级地震；

网络连接差和道路受损阻碍了评估和应对震灾影响的工作；

这是土耳其自1999年以来地震造成死亡人数最多的一次。

周一，土耳其和叙利亚西北部的一场大地震造成至少3700人死亡，冬季的严寒天气加剧了成千上万的人的伤势或无家可归的困境，阻碍了当局搜寻幸存者的工作。





这场里氏7.8级地震摧毁了土耳其城市中的连片公寓楼，给因多年战争而流离失所的叙利亚人带来了更大灾难。





地震发生在周一日出前，当时天气恶劣，周一下午早些时候又发生了一次。



“就像世界末日一样”

在土耳其东南部的迪亚巴克尔（Diyarbakir），一位妇女在她居住的七层楼的废墟旁说：“我们被晃得像在摇篮里一样。家里有九人。我的两个儿子还在废墟中，我在等他们。”





她手臂骨折，脸上有伤。





北部城镇阿塔雷布（Atareb）的叙利亚人阿卜杜勒 • 萨拉姆-马哈茂德 （Abdul Salam al-Mahmoud）说：“这就像世界末日一样。天气严寒，还下着大雨，人们需要救助。”





这次地震是美国地质调查局自2021年8月在遥远的南大西洋地震以来在全球范围内记录的最大一次地震。



土耳其灾害和应急管理局表示，死亡人数达到2316人，这是自1999年伊斯坦布尔附近人口密集的东部马尔马拉海（Marmara Sea）地区发生类似震级的地震，造成17000多人死亡以来，在土耳其发生的最致命的地震。





根据大马士革政府和由叛乱分子控制的西北部地区救援人员提供的数据，周一的地震造成叙利亚至少1444人丧生，约3500人受伤。



A 17-year-old girl being rescued from under the rubble of a collapsed building in Elbistan district in southern Turkey's Kahramanmaraş Province. Source: Getty / Anadolu Agency 土耳其南部一些城市受灾严重，城市之间的网络连接不佳，道路受损，阻碍了评估和应对震灾影响的工作。





一些地区的气温预计在夜间降至接近零度，这将使被困在废墟下或无家可归的人的状况更加恶化。周末的暴风雪席卷全国，周一又下起了雨。





土耳其有超过1.3万人在地震中受伤。



在土耳其的伊斯肯德伦（Iskenderun），救援人员爬上一堆巨大的废墟寻找幸存者，这里曾是一家国家医院重症监护室的一部分。医护人员尽其所能照顾新伤者。





一位30多岁的女子图林（Tulin）站在医院外，一边抹眼泪一边祈祷，她说：“我们有一位伤者被送进了手术室，但我们不知道发生了什么。”





土耳其总统塔伊普 • 埃尔多安（Tayyip Erdogan）正在为5月份的艰难选举做准备，他称这次地震是一场历史性的灾难，但他说当局正在尽其所能。





他说：“冬季、严寒和夜间发生的地震使事情变得更加困难，但每个人都在全力以赴。”





第二次地震摧毁了更多的建筑物，与第一次地震一样，整个地区都有震感，危及正在努力从废墟中救出伤亡人员的救援人员。





叙利亚已被11年的内战破坏，卫生部表示地震已致711人死亡。在叙利亚叛军控制的西北部，紧急救援人员称已有733人死亡。





联合国表示，叙利亚西北部有410万人依赖跨境人道主义援助，当中许多人因冲突而流离失所，在难民营生活，而国际支持工作捉襟见肘，资金不足。





联合国发言人斯特凡 • 杜加里克（Stephane Dujarric）在纽约对记者说：“叙利亚社区同时受到正在爆发的霍乱和严寒天气的打击，包括周末的大雨和大雪。”



A man carries an earthquake victim in the Besnia village near the Turkish border in Idlib province, Syria. Source: AP / Ghaith Alsayed 在政府控制的城市阿勒颇（Aleppo），推特上的视频显示，两座相邻建筑相继倒塌，街道上弥漫着滚滚尘土。





这座城市遭到了战争的严重破坏。当地两名居民说，这些建筑物在地震发生后的几个小时就倒塌了，远在塞浦路斯和黎巴嫩都有震感。





在叙利亚政府控制的哈马（Hama）市，一名路透社记者看到，一个孩子被从建筑废墟中抬出来，显然已无生命迹象。



A White Helmets member carries a child rescued from the rubble following an earthquake in the town of Zardana in the northwestern Syrian Idlib province. Source: AFP, Getty / Abdulaziz Ketaz

“没有人出来”

在叛军控制的阿勒颇省詹达里斯（Jandaris）镇，一栋多层建筑曾经矗立的地方堆满混凝土、钢筋和成捆的衣服。





“那里有12户家庭，没有一个人出来，一个也没有，”一个瘦小的年轻人说，他睁大眼睛，充满震惊，手上缠着绷带。





叙利亚白头盔组织（Syrian White Helmets）的雷德 • 萨利赫（Raed al-Saleh）说，他们正在“与时间赛跑，拯救废墟下的生命”。白头盔组织是在叛军控制区的一个救援机构，以从被空袭摧毁的建筑物废墟中救人而闻名。



The quake, which hit in the early darkness of a winter morning, was also felt in Cyprus and Lebanon. Source: Getty / Anadolu Agency 叙利亚国家电视台播放了救援队在大雨和雨夹雪中搜寻幸存者的情况。总统办公室说，总统巴沙尔 •阿萨德（Bashar al-Assad）召开了紧急内阁会议，审查损失情况并讨论下一步措施。





在土耳其城市迪亚巴克尔，路透社记者看到数十名救援人员在一栋大建筑的废墟堆中搜寻，并在寻找幸存者时拖出一些残骸。他们偶尔举起手来，呼吁大家安静，倾听幸存者的声音。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在推特上说，所有澳大利亚人都对致命地震后“悲惨的生命损失和可怕的破坏深感悲痛”。



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