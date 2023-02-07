官方利率一再上调：储户利率未能跟上加息步伐 用户能做什么？

要点： 外界预计澳大利亚储备银行（Reserve Bank of Australia）将于周二（今天）再次上调官方现金利率；

抵押贷款持有人可能会全额收到任何增加的利息，但在涉及储蓄账户时，银行会有更多选择；

以下是你需要了解的情况。

每次利率上调，银行都会将其转嫁给抵押贷款持有人，但一些客户可能会想知道为什么他们的储蓄账户利率在下降。





澳大利亚一些用户面临着自己的储蓄账户的利率低于官方现金利率的情况。





自去年5月以来，澳大利亚储备银行已经八次提高官方现金利率，从0.1%的历史最低点提高到3.1%，该官方利率影响着各银行如何设定利率。





在1月份暂停加息之后（当时储备银行董事会没有开会），澳大利亚储备银行周二预计将把官方现金利率提高0.25%，以继续遏制通货膨胀。





随着现金利率的增长，澳大利亚的四大银行——联邦银行、西太平洋银行、澳新银行和澳大利亚国民银行已经将每一次上调的利率转嫁给了他们的住房贷款客户。但是，在奖励储户方面，他们一直是有选择性的。



Australia's big four banks have been selective when it comes to rewarding depositors amid rate hikes. Source: AAP / Joel Carrett 金融比较网站RateCity的一项分析发现，澳大利亚联邦银行的GoalSaver、西太平洋银行的Life账户和澳大利亚国民银行的Reward Saver提供的储蓄账户的利率至少为3.25%，澳新银行的Progress Saver提供的利率为2.5%。





这些都是奖励账户，只要满足一定条件，就能提供额外的生息潜力。





根据RateCity的数据，还有一些在线账户通常会向新客户提供更高的入门利率，然后才会恢复到较低的利率。这些账户的现有客户很可能正使用这样的利率。





联邦银行的NetBank Saver为新客户提供为期5个月的4%的利率，然后降至1.6%，而西太平洋银行的eSaver的起始利率为3.75%，五个月后利率降至0.85%。





国民银行的iSaver的注册客户将在四个月内获得3.75%的利率，但在此之后将降至1.1%。而澳新银行在线储蓄（Online Saver）的新客户将在三个月内获得2.4%的储蓄利息，之后恢复到0.6%的标准利率。





它的分析发现，在其数据库中的90家银行中，约37家至少有一家的储蓄利率低于1%。





该公司的研究主管萨莉 • 廷德尔（Sally Tindall）表示，现有的在线账户持有人可以尝试与银行重新协商他们的储蓄利率，但不能保证利率会提高。



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相反，她建议调查一下奖励账户是否能满足他们的需求。





廷德尔说：“在这个市场上，对积极主动的储蓄者的竞争很激烈。”





“你可以找到持续的高达4.6%的成人利率，如果你能每月克服重重障碍获得这一利率。”





廷德尔表示，这些“障碍”可能有所不同。储户如果想获得更高的利率，可能会面对一些银行设定的一些条件，其中包括要求每个月存入一定数额，并且不得提款。





廷德尔说，通常情况下，储蓄率越高，条件就越苛刻。





但也有一些储蓄账户的“障碍”较少。廷德尔提到了澳新银行的Plus Save，其利率为3.75%，“没有繁琐的月度条款和条件”，尽管它是一款纯数字产品。



Source: AAP

为什么现金利率可能会上调？

安德鲁 • 泰斯赫斯特（Andrew Ticehurst）是金融服务集团野村澳大利亚 （Nomura Australia）的一名经济学家。他说，美联储再次加息，尽管是增幅较小的25个基点，以及其他主要央行可能提高现金利率，都为澳大利亚储备银行在2月再次加息提供了理由。





基本通胀率（不包括大幅价格涨跌）在去年第四季度出乎意料地强劲，同比上涨6.9%。





回顾澳大利亚储备银行去年12月份的信息，泰斯赫斯特表示，该行曾暗示“在未来一段时间”会有更多的加息。





他说：“最终，我们认为在经济增长降温与令人不安的高通胀以及工资和通胀预期爆发的风险之间， 储备银行行长正试图取得平衡。”



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“但同样，澳大利亚储备银行似乎非常希望避免经济衰退，自然也不希望被‘指责’导致了经济衰退。”





野村证券分析师预计美联储还将加息25个基点，而且更有可能的是加息幅度更大，而不是暂停加息。





联邦银行的经济学家也预测会有25个基点的上调，但不排除加息40个基点的可能性。





联邦银行澳大利亚经济部主管加雷斯 • 艾德（Gareth Aird）在上周四的一份声明中表示：“澳大利亚储备银行在12月维持了加息的倾向，由于通货膨胀仍然强劲，我们预计他们将在2月的董事会会议上实现这一目标。”





“我们维持我们的预测，即他们将把现金利率提高25个基点（0.25%）至3.35%，然后暂停紧缩周期。然而，更大幅度的加息40个基点（0.4%），再加上明确的暂停加息意图，也可能被提上议程。”





- With AAP.





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