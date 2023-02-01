经济学家预测澳大利亚今年会再加息四次

如果德意志银行澳大利亚分行的高级经济师菲尔·奥多纳霍（Phil O'Donaghoe ）的预测是对的话，澳大利亚的房贷持有者正处于痛苦的一年。





奥多纳霍在接受《每日电讯报》采访时表示最近的通胀上升到7.8%，略高于预期，储备银行可能会将官方现金利率提高到4.1%。





“12月季度的CPI高于预期，家庭在圣诞、新年期间的消费显示出韧性，我们不再认为3.35%的最终利率足以让澳大利亚的通胀在这个周期回到目标区间。”





“尽管澳大利亚储备银行在2023年的举措将比2022年缓慢，我们现在预计今年将会有四次、每次25个基点的加息，2月 、3月、5和8月各加25个基点。”



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储备银行将在下周二（2月7日）开会，如果决定加息的话，那将是在过去12个月内的连续第九次加息。





如若利率再提高25个基点，75万澳元抵押贷款的每月还款额增加480澳元。而去年利率屡次上升，已令75万澳元抵押贷款人的月还款额累计增加了1300 澳元。





CoreLogic的每日房屋指数显示，截至1月30日的过去三个月中，悉尼的房屋价格已下跌了4%，同期墨尔本房价也下跌了3.1%。



评级机构标准普尔于1月30日表示，虽然储备银行不断加息，但预计澳大利亚的经济将继续增长，该机构也再次将澳大利亚信用评级维持在AAA水平。



