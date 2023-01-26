澳大利亚通胀率创33年新高 加息几成定局

要点： 澳大利亚去年12月份季度的年通货膨胀率上升了7.8%；

消费者价格指数也飙升到了自1990年的峰值；

这是自1990年以来消费者价格指数的最高年度涨幅；

一些人认为，这个数字意味着抵押贷款持有人可能会在2月和3月面临利率上升。

高于预期的通胀数据削弱了下个月暂停加息的可能性，抵押贷款持有人或将面临更高还款额。





根据澳大利亚统计局的数据，12月份季度的年通货膨胀率上升了7.8%——这是自1990年以来消费者价格指数的最高增幅。





季度通胀率从过去两个季度的1.8%升到1.9%，但低于3月份季度2.1%的激增率。





基础通胀率（不包括价格的大幅上涨和下跌）上升了6.9%。





12月份季度数据超出了人们对整体通胀率上升7.6%的预期，但低于澳大利亚储备银行预测的8%的年增长率。



联邦国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，通胀率高得令人无法接受，但已经处于或接近峰值。





他在堪培拉告诉记者：“通胀是我们经济在2022年面临的决定性挑战，它也将是我们经济在2023年面临的决定性挑战。”





对过去3个月电价飙升8.6%，查默斯并不感到意外。他表示，政府的价格上限和其他干预措施将抑制未来电价的上涨。





澳大利亚统计局价格统计主管米歇尔•马夸特（Michelle Marquardt）说，西澳400澳元的电力信贷的解除也推高了12月季度的数字。





节日假期也导致季度通胀强于预期，国内假日旅游和住宿激增13.3%，国际假日旅游增长7.6%。



Source: AAP 虽然总体数字低于澳大利亚储备银行的预测，但平均通胀率还是远远高于该行6.5%的预测。





加拿大皇家银行资本市场首席经济学家Su-Lin Ong表示，通胀数据为核心通胀峰值带来了一些不确定性，央行没有预料到会有如此强劲的结果。





澳大利亚储备银行也可能会担心粘性通胀，即通胀率每年上升5.5%，并一直在按季度加速。





Su-Lin Ong表示，消费者显然仍然在休闲和旅游方面慷慨解囊，即使考虑到新冠疫情之后的此前被压抑的需求和圣诞高峰。





“未来可能仍有更多的需求，我们也将继续强调工资和劳动力成本上升对服务通胀的滞后影响，”她说。



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然而，更高的抵押贷款利率、不断下降的实际工资和疲软的就业市场应该很快会开始减缓消费者支出。





她说，上升的消费者价格指数数据可能为2月份加息25个基点奠定基础，并提高3月份加息的可能性，使储备银行的现金利率保持在3.6%。





虽然12月份季度的服务通胀率激增，但由于运输成本正常化和供应链中断情况得到缓解，货物通胀率与第三季度相比变化幅度不大。





新建住宅成本按年度计算仍在上升，但季度增长有所放缓，主要得益于材料成本压力的缓解。





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