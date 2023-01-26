爱丽丝泉激增的犯罪危机引发了遏制暴力的紧急措施

北领地取消禁酒令被指责为爱丽斯泉犯罪率急剧上升的罪魁祸首。





自2012年 “更强大的未来 ”法律于2022年7月17日失效以来，该地区犯罪率明显上升，（政府）收到越来越多受到惊吓的爱丽斯泉居民打来的求助电话。





2012年法律的出台是为了取代何华德政府在2007年出台的北部地区干预法，除其他措施外，该法律禁止在某些地区饮酒和传播色情材料。





2010年，干预法受到了时任联合国人权特别报告员詹姆斯·安纳亚（James Anaya）的批评，他写道，干预法不符合澳大利亚的人权义务，其具有种族歧视性，并且包括破坏原住民自决的措施。





禁酒令在那实施了约15年，北部地区的几十个社区本预计将在去年法律失效前过渡到当地制定的酒精管理计划（AMPs），但这基本没有发生。



爱丽斯泉发生了什么？

爱丽斯泉的犯罪率急剧上升，北领地首席部长娜塔莎·费尔斯（Natasha Fyles）将此归咎于 “更强大的未来 ”,该法律于去年7月结束。





该法律规定，在某些酒精保护区域内（APA）销售、消费或携带酒类，或在这些区域拥有或控制酒类都是犯罪行为。





根据北领地警方的犯罪统计数据显示，自2021年12月1日至2022年11月30日，爱丽斯泉的财产损失犯罪比前一年上升了60%，与家庭暴力有关的攻击行为上升了54%。





爱丽斯泉市市长马特·帕特森（Matt Paterson）说，“更强大的未来 ”法律适用于爱丽斯泉市内的17个城镇，自从这些法律失效后，反社会行为无论白天还是晚上都在该地区上演。





“目前，爱丽斯泉的情况相当可怕，”他告诉SBS新闻。





“对于犯罪的人来说，本月的犯罪新潮流是使用利器。”



Crime rates in Alice Springs have increased. Source: AAP / Aaron Bunch 市长帕特森表示，最近因为有一个13岁的孩子挥舞着一把砍刀，所以一家超市不得不将自己的顾客锁在里面。





“这种情况一直在持续，我们需要帮助。”





这些问题虽然在最近几天才引起了媒体的关注，但在过去的几个月来一直有人在发出警告。





澳大利亚中部原住民大会首席执行官唐娜·阿奇（Donna Ah Chee ）作为原住民领导人之一，他们呼吁在禁令到期前需要有一个 “选择退出 ”的过渡期。





她说她最近受到了入侵者的威胁，他们挥舞着一把重型扳手，试图闯入她家要她给他们酒精。他们在砸碎她的车窗后离开。





“我在爱丽斯泉生活了36年，从未感到如此不安全和恐惧，”星期二她在ABC爱丽斯泉电台上表示。





Northern Territory Chief Minister Natasha Fyles has suggested a potential vote on alcohol restrictions. Source: AAP / PIN RADA

安东尼·阿尔巴尼斯为何前往那里？

在媒体对犯罪危机进行了几天的报道后，总理安东尼·阿尔巴尼斯于星期二前往爱丽斯泉。





在此之前，总检察长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）和澳大利亚原住民部长琳达·伯妮（Linda Burney）于上周访问了爱丽丝泉，并与市长帕特森会面。市长呼吁军队和联邦警察进行干预——这一点政府至今没有回应。





阿尔巴尼斯指出，“更强大的未来”法律在9月新议会召开之前就已经过期，他本来计划于12月前往爱丽斯泉，但被感染新冠搁置。





莫里森政府和在去年5月联邦大选中获胜的阿尔巴尼斯政府都拒绝在禁酒令失效前延长禁酒令，将应对措施留给了北领地政府决定。





北领地政府为社区提供了一个 “选择加入 ”的制度，以继续实施禁酒令，但没有多少人接受。现在，政府正在研究 “选择退出 ”制度。





费尔斯女士建议，澳大利亚选举委员会可以就社区是否愿意选择加入或退出禁酒令进行正式投票。





她在周三表示：“这样就可以放心地解决这个问题，因为我们已经听取了所有的意见。”



Prime Minister Anthony Albanese at a press conference in Alice Springs on Tuesday. Source: AAP / Pin Rada

政府正在做什么？

阿尔巴尼斯表示，联邦政府正在与北领地政府和当地社区合作，共同制定对策。





当被问及是否会再次出台全面禁酒令时，阿尔巴尼斯周三告诉天空新闻，“这是一个选择”。





他说：“很明显，当你看到这个群体的表现时，有必要做出回应。”





但阿尔巴尼斯指出，问题并不限于酒精，政府还必须着手解决失业和住房问题。





周二，他宣布北领地政府将立即对其酒类销售实行临时限制，作为改善安全情况的 “断路”。





即在周一和周二实施外卖酒类禁令，亦在其他日子下午 3 点到晚上 7 点減少售卖酒类的时间。



同时，任命一名新的澳大利亚中部地区控制员安德森（Dorrelle Anderson），来协调联邦和州政府的计划。





她将向阿尔巴尼斯和费尔斯汇报有关酒精限制潜在变化的实施情况，包括“选择退出”制度的进程。





阿尔巴尼斯还宣布为高能见度的警察行动提供1420万澳元的资金支持，以及为Tangentyere妇女委员会，监控录像的照明系统和紧急住宿提供资金。





帕特森市长说，虽然他欢迎更大的警力，但他不认为新的酒精限制是最好的断路器。他认为其他措施也应该重新到位，并指出 “更强大的未来 ”该项法律已经运作了10多年。





他说：“更强大的未来 “法律已经失效，从那时起，我们看到了社区的绝对混乱，"。



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帕特森市长说，多年来，双方政府都缺乏对偏远社区的投资，这造成了艾丽斯泉的城市迁移和无家可归问题。他说，这个拥有27,000人的小镇满足了约60,000人的广泛需求。





“我们需要开始讨论对偏远社区的适当投资，”他说。





”一些偏远的社区人有12到15个人睡在客厅——这是真的。缺少住房，缺少设施，为什么会有人愿意呆在那里？那里没有太多的事情可做。“



“更强大的未来 “法律已经失效，从那时起，我们看到了社区的绝对混乱。 爱丽丝泉市市长马特·帕特森

反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）连日来一直在谈论爱丽斯泉的犯罪危机，支持军队进行干预，并说阿尔巴尼斯政府应该在下周议会复会时，向议会提出“向议会传达声音”立法，而不是等到对该问题进行公投之后。





“他（总理）可以介绍他的“声音”，并展示它将如何帮助儿童，并将结束这种暴力，”达顿周日告诉天空新闻。





达顿先生没有提到自由党是否会支持“向议会传达声音”，并批评其缺乏如何运作的细节。





Opposition Leader Peter Dutton has called for action on increasing crime rates in Alice Springs. Source: AAP / Glenn Campbell

“向议会传达声音”会有帮助吗？

澳大利亚原住民部长琳达·伯妮（Linda Burney）说，爱丽斯泉面临的问题非常复杂。





“认为这里的问题只是酒精问题是错误的，”她在周三告诉ABC电台的RN早餐节目。“十年来，爱丽丝泉周围的小社区一直被忽视。”





在接受ABC电台的单独采访时，她说。“如果以前建立了 "向议会传达声音"，我不认为我们会有现在的情况......因为我们会从社区代表那里得到有关这些社会问题的实际建议。”





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