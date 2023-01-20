教职工作有可能成为免除学生贷款的途径之一

KEY POINTS: 部分在澳洲偏远地区学校工作的教师的高等教育贷款债务将会被免除。

原住民和非原住民的学校都包含在可免除债务的名单中。

联邦政府表示希望这项提议的应用范围可以推广至乡村学校。

为了弥补偏远地区的教师短缺问题，在这些地区从事教师工作的学生们的债务将会被免除。





联邦政府将会为在“非常偏远的位置”的小学、中学、日间照料中心以及预备学校工作满四年的人们清偿他们的“HELP”债务。





符合条件的教师们可以选择免除其第一个学位的债务，或者在他们开始在符合条件的学校担任教职开始时剩余的任何债务，以较少者为准。



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该激励措施最初将向自 2019 年以来一直在偏远地区工作的教师开放，这意味着他们将作为首批受益者们。





这项措施预计将为教师平均节省 35,000 澳元，其中多达 2,000 人可能会立即受益。





每年（联邦政府）将额外为 500 名教师提供债务清偿的名额，总共约有 300 所偏远学校将从中受益。



计划可能会推广至乡村地区的学校

该计划涵盖的 “非常偏远地区”的定义是澳大利亚统计局定义的，包括西澳大利亚、北领地、南澳大利亚、昆士兰和新南威尔士州西北部的大部分地区。





教育部长贾森 · 克莱尔（Jason Clare）周四表示，师资短缺问题是全国范围的，其中乡村地区的情况更糟。





“你的影响力会更大；同时，你塑造、改变以及改善人们生活的可能性就会更大，”他在谈到偏远地区的工作时说道。



The government will clear student debt for teachers who spend four years in remote locations Source: AAP / Kelly Barnes 对于原住民人口较多、不太可能完成学业和上大学的社区而言，这项措施尤其会使这些地区的人们受益。





“在这样一所学校，75% 的孩子都是原住民，（提供良好的教育资源）真的很重要，”克莱尔先生在新南威尔士州内陆地区 Menindee 的一个小镇上宣布这项政策时说。





他说，如果该计划运作良好，将来可以推广至更多的乡村学校。



对长期解决方案的渴望

澳大利亚教育联盟对该措施表示欢迎，称政府需要找到解决危机的长期解决方案。





工会主席科雷纳 · 海索普(Correna Haythorpe)说：“该举措是帮助解决师资短缺问题而迈出的一大步，而且这项措施也会在全国范围内鼓励更多的教师们去到最需要他们的学校中去。”





偏远原住民学校占比较大的北领地独立学校协会表示，该举措将有助于扩大教师队伍，以帮助解决 20 年来最糟糕的师资短缺的情况。





该组织的执行董事谢丽尔·索尔特 (Cheryl Salter) 告诉 SBS 的记者：“我们确实感受到了北领地的师资短缺。”





“总是很难吸引来自（澳大利亚）南部的人来这里工作，但今年我们真正感受到了这一点。而且疫情也阻止了很多海外人士将学校作为一种工作的选择。



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索尔特女士说，教师要具备某些素质，才能在北领地的偏远地区学校取得成功。





“他们需要愿意学习在这些社区工作的文化能力和反应能力。你可以在工作中学习，但你必须有更包容的心态才能在社区学习和工作。





“其次，你还需要有在偏远地区生活的技能。在这些地方生活并不容易——这需要这些人们有自己独特的技能。不是任何人都能胜任这项任务。”





澳大利亚大学联盟也对该举措表示欢迎，称每个人都应该获得良好的教育。





“鼓励更多教师到偏远地区工作将确保生活在我们国家那些地区的人们能够获得他们应得的教育机会，”代理首席执行官彼得 · 切斯沃思（Peter Chesworth）说。





切斯沃思先生表示，大学联盟将继续与政府、工会和行业合作，培训下一代教师。





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