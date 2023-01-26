人工智能程序ChatGPT接受美国法学院考试 成绩出人意料

要点： ChatGPT 接受和学生相同的测验，包括 95 条多项选择题和 12 条作文题；

该人工智能应用程序通过了法学院考试并获得了 C+ 的成绩；

“ChatGPT 显示出对基本法律条文有强烈的把握，还具有连贯性的组织和写作能力。”

由Open AI 公司研发的 ChatGPT人工智能应用工具可以自行生成文本，包括从量子力学、宪法到税收和侵权论文等等，能够回答大家各种各样的提问。





CharGPT获得科技巨头微软再次注资，扩大双方的合作。





微软更是宣布将在“未来数年内注资数十亿美元”，推广Open AI的技术，并且提供更有力的背景支援。





虽然 ChatGPT 广受欢迎，但却因为其功能可以躲避抄袭检测工具，引起学术界高度关注，更担心引发“人工智能作弊”风潮。





因而，不少教学机构纷纷对 ChatGPT 作出不同的测试。





近日， ChatGPT 就通过在宾夕法尼亚大学沃顿商学院的企业管理硕士课程，并取得A 级；也通过美国医疗执照考试获得了美国医疗执照的资格。 医学研究人员正在考虑在真实的临床案例中使用 ChatGPT 来协助真正的医生。





虽然ChatGPT 在商业及医学考试表现出色，但在法学院的测试中，表现却出人意表。



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明尼苏达大学法学院教授Jonathan Choi为 ChatGPT展开和学生相同的测验，包括 95 条选择题和 12 条问答题。





在周一公布的名为《ChatGPT 到法学院》的研究报告中，他和合著者表示，在考试中，ChatGPT的整体得分为 C+。





虽然这足以通过考试，但它在大多数科目中都接近全班垫底，在涉及数学的多项选择题上也“惨败”。





报告写道：“撰写论文时，ChatGPT 表现出对基本法律规条有强烈的把握，并且能始终有扎实的组织和写作能力。”





但这机器人“在开放式提问时常常难以辨识问题，而这是法学院考试的核心技能”。



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纽约和其它司法管辖区的官方人员已禁止在学校使用 ChatGPT，但Jonathan Choi认为它可能是一个具价值的教学助理。





他发推文写道：“ChatGPT毕竟并不是一个能单独行动的优秀法学院学生。”





“但我们希望它与人类合作，像 ChatGPT 这样的语言模型将对参加考试的法学院学生和执业律师非常有用。”





为了淡化作弊的可能性，他在回复另一位推特用户时写道，三分之二的阅卷员已能分辨论文是否由机器人程序撰写。





蔡教授写：“(他们）有一种直觉，而且他们的直觉是正确的，因为 ChatGPT具备完美的文法并且有时会重复。”





人工智能正在经历爆炸性增长，大家要关心的不仅是Open AI的 ChatGPT，未来或会有更多新兴的人工智能应用程序。





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