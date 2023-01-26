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人工智能程序ChatGPT接受美国法学院考试 成绩出人意料

随着人工智能在社会中日趋常见，新兴的人工智能程序 ChatGPT引来各界争议。日前ChatGPT接受了美国法学院的考试，与学生进行相同的测验，得出的成绩出人意料。

ChatGPT from OpenAI

ChatGPT from OpenAI uses artificial intelligence (AI) to generate streams of text from simple prompts. The results have been so good that educators have warned it could lead to widespread cheating and even signal the end of traditional classroom teaching methods. Source: Getty / Jonathan Raa

要点：
  • ChatGPT 接受和学生相同的测验，包括 95 条多项选择题和 12 条作文题；
  • 该人工智能应用程序通过了法学院考试并获得了 C+ 的成绩；
  • “ChatGPT 显示出对基本法律条文有强烈的把握，还具有连贯性的组织和写作能力。”
由Open AI 公司研发的 ChatGPT人工智能应用工具可以自行生成文本，包括从量子力学、宪法到税收和侵权论文等等，能够回答大家各种各样的提问。

CharGPT获得科技巨头微软再次注资，扩大双方的合作。

微软更是宣布将在“未来数年内注资数十亿美元”，推广Open AI的技术，并且提供更有力的背景支援。

虽然 ChatGPT 广受欢迎，但却因为其功能可以躲避抄袭检测工具，引起学术界高度关注，更担心引发“人工智能作弊”风潮。

因而，不少教学机构纷纷对 ChatGPT 作出不同的测试。

近日， ChatGPT 就通过在宾夕法尼亚大学沃顿商学院的企业管理硕士课程，并取得A 级；也通过美国医疗执照考试获得了美国医疗执照的资格。 医学研究人员正在考虑在真实的临床案例中使用 ChatGPT 来协助真正的医生。

虽然ChatGPT 在商业及医学考试表现出色，但在法学院的测试中，表现却出人意表。
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严防作弊 澳大利亚首次在这些学校禁止使用ChatGPT

明尼苏达大学法学院教授Jonathan Choi为 ChatGPT展开和学生相同的测验，包括 95 条选择题和 12 条问答题。

在周一公布的名为《ChatGPT 到法学院》的研究报告中，他和合著者表示，在考试中，ChatGPT的整体得分为 C+。

虽然这足以通过考试，但它在大多数科目中都接近全班垫底，在涉及数学的多项选择题上也“惨败”。

报告写道：“撰写论文时，ChatGPT 表现出对基本法律规条有强烈的把握，并且能始终有扎实的组织和写作能力。”

但这机器人“在开放式提问时常常难以辨识问题，而这是法学院考试的核心技能”。
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人工智能革命正在向我们走来：一些工作可能面临风险

纽约和其它司法管辖区的官方人员已禁止在学校使用 ChatGPT，但Jonathan Choi认为它可能是一个具价值的教学助理。

他发推文写道：“ChatGPT毕竟并不是一个能单独行动的优秀法学院学生。”

“但我们希望它与人类合作，像 ChatGPT 这样的语言模型将对参加考试的法学院学生和执业律师非常有用。”

为了淡化作弊的可能性，他在回复另一位推特用户时写道，三分之二的阅卷员已能分辨论文是否由机器人程序撰写。

蔡教授写：“(他们）有一种直觉，而且他们的直觉是正确的，因为 ChatGPT具备完美的文法并且有时会重复。”

人工智能正在经历爆炸性增长，大家要关心的不仅是Open AI的 ChatGPT，未来或会有更多新兴的人工智能应用程序。

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Published 26 January 2023 at 2:32pm, updated 3 minutes ago at 2:43pm
By Tracy Lo
Source: SBS
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