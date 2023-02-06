活到老做到老：澳洲将再上调退休年龄

年初，法国政府宣布计划将法定退休年龄逐步提高，引起极大反响。当地铁路、学校和炼油厂均相继出现罢工行动。





虽然在法国，大部份法国人反对将符合资格领取养老金的年龄提高到64 岁。但世界另一端的澳洲，也推出了类此政策。





从今年七月开始，澳洲会将退休年龄由原来的66岁半提高至67岁。





澳洲的退休年龄一直都是65岁吗？





澳洲于1909年首次为65岁及以上的人士推出养老金。





一年后，政府将女性符合资格领取养老金的年龄降至60岁。



法国政府计划到2030年将最低退休年龄从62岁推迟到64岁，引发巴黎和全国各地抗议。 Credit: AAP / CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA 九十年代，基廷政府实施改革，逐渐到2004年使女性的合资格年龄与男性一致。





到了近年，在2014年联邦预算案公布的计划中，自由党提议到2035年将退休年龄提高至70岁 。





尽管政府从2017年开始每两年逐步将退休年龄提高六个月，但已放弃推迟到67岁以上的计划。时任总理莫理森于2018年决定不会将此年龄提高至超过67 岁。





虽然目前合资格领取养老金的人须年满66岁半，但到2023年7月1日起，此年龄将改为67岁。





养老金如何运作？





养老金是为晚年不再工作的人提供支持的社会支援金。





在澳洲，除了养老金之外，还设立了退休金制度，将你工作生涯赚得的钱进行投资，以应付日后的生活开支。





这两种财务支援制度并存。一个人的退休金和资产影响着他是否可以领取养老金和领取多少养老金。





澳洲的养老金资金来源是在职澳洲人缴纳的税款。随着澳洲人口老化，越来越多人到达退休年龄。





西澳大学公共政策研究所所长萨格尔(Shamit Saggar) 教授说：“存在资金不足的风险，因为国家养老金取决在职的澳洲人多少及同时有多少人领取养老金。”





他说：“某种程度上，它有一个固定的范围，似乎在职人数多寡才能扩大。将领取养老金的合资格年龄延迟，是因为没有足够的在职人数来为老龄化的劳动力提供资金，这是澳洲面临的挑战。”



Credit: FG Trade/Getty Images 澳洲的退休年龄会提高到67岁以上吗？





虽然目前没有保证在2023年7月之后会进一步提高澳洲的退休年龄，但萨格尔教授称这在未来几年仍有可能发生。





他说：“假如现届政府或未来的政府考虑将此提高到67岁以上，我不会惊讶。”





萨格尔教授还指出，社会中还有其他因素可以调整，以增加税收来为养老金提供资金，包括通过移民和有效的育儿政策扩大劳动力，让更多女性可以有更长时间工作。





他说：“移民的年龄往往更加年轻，而且通常比本地出生的澳洲人在经济上更加活跃。”





“因此，这是扩大适龄工作人口的一种有用方法。”





出生率下降也影响了为国家养老金提供资金的能力，澳洲的出生率目前处于十多年来的最低水平。





萨格尔教授说，政府实施针对性的政策可以提供更多机会，让更多人在劳动力中发挥更大作用。 他说：“如果有有效的育儿政策，你会发现有更多女性会投入劳动力市场。”





“有很多事情可以做，例如使工作改善得对在职人士更友好，便可从现有人口中挤出更多的工作时数、工作年限。“





法国人抗议改革





法国的工会要求总统马克龙(Emmanuel Macron) 政府放弃将退休年龄延长两年的养老金改革计划。





虽然马克龙表示改革是“公正和负责任的”，并且对保持政府财政稳健来说是有需要的，但工会指出提高退休年龄“只会让雇主和富人受惠”。





据法国劳工部估计，将退休年龄推迟两年，可为每年的养老金供款带来额外177亿欧元（277 亿澳元），使该制度到2027年实现收支平衡。





工会反驳，指出还有其他方式为养老金提供资金，例如对超级富豪征税或增加雇主或富裕养老金领取人的供款。





萨格尔教授说，马克龙正遭受对于“可视为亲商界或亲市场政策”的强烈反对。





他说：“法国正面对一项反对极富的议题。”





马克龙声称，法国的企业不应该像以前那样双手插在口袋里。





这可能是一个错误，因为这是将他的亲商界议题应用到影响每一个人的事情上。





萨格尔教授说：“这样令他的批评者可以指称，他只有兴趣以特定方式为国家的养老金赤字提供资金。”





民意调查显示，大多数法国人反对提高该国的退休年龄。





火车司机、教师和炼油厂工人以及一家国营核电厂的工人都罢工抗议，超过一百万名示威者在法国各地上街抗议。





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