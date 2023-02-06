星期八行走计划：在徒步中回归自然

墨尔本的SJ青橙空间站是一个华人的公益团体。2022年中旬，SJ青橙空间站推出了以“星期八行走计划”为主题的徒步活动。





活动负责人Simon目前在皇家墨尔本理工大学读本科。他说“星期八行走计划”创立的初衷是希望给在墨尔本的中国留学提供一个“走出去”的机会，尤其是在后疫情时期。





“我想除了专注学习知识，我们是不是应该做点什么，毕竟20多岁的年纪，也不能一直待在家里宅着。”



Credit: Simon 对于行走计划目的地的选择，Simon说除了景色宜人之外，他一般会考虑是否有利于让大家了解澳洲的人文历史。比如悬石公园（Hanging Rock）就是他曾领队去过的徒步地点。他提到很多中国留学生对澳洲文化的记忆更多是停留在学过的课本上。





“我发现一个现象，我们国际学生这个群体了解原住民，除了在高中的历史课上，还有大学的一些关于原住民的单词和短语，以及PPT上，说一些‘我们尊重过去未来的现在的土地’，其实并没有很强的一个点去了解这样的文化。Hanging Rock那里有关于原住民的祭祀的地方，所以我们就想去更加了解澳洲的本地文化。”



Credit: Simon 负责“星期八行走计划”活动统筹的Shirlene表示，“星期八行走计划”是一个疗愈方式，也是大家相互认识交流的平台。





“每次到山野间走一走，我就觉得很fresh，感觉不仅是身体，还有你的心灵都是得到了净化的。我们也通过这样的机会去认识不一样的人，了解不同的职业，不同的领域，或者说来自不同城市的朋友，让很多中国学生能在墨尔本异国他乡的地方去找到更多拥有共同语言的朋友。”





到目前为止，“星期八行走计划”徒步活动已经开展了13次，总共近300人参加，其中大部分是中国留学生。每次活动限定20人左右，均为一日徒步游。



在皇家墨尔本理工大学读硕士的小栩说她跟着Simon参加了三次徒步活动并且乐在其中。





“我觉得我自己最大的感受就是很放松，大自然很疗愈。”





作为一个女孩子，她觉得这样的结伴而行也让她多了些安全感。





“我本身就很喜欢徒步，去的都是一些比较远的地点，如果是一个人前往没有车可能路途不便或者担心安全问题，但跟着大家一起就可以很开心并且很安全的去看风景。”





Simon最后用垮掉的一代代表作家杰克·凯鲁亚克（Jack Kerouac）笔下嬉皮士一代的年轻人，对东方群山印度群山的向往朝圣，来表达疫情后“星期八行走计划”活动人与自然的某种连接。





“徒步其实很大程度是因为热爱，而且你有没有发现这件事本身就是人类从农业时代之前在山林中捕猎，走出来然后再走进森林的过程，像一个轮回一样。”





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