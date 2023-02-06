为何托雷斯海峡群岛的传统土地拥有者在这个“天堂”里艰难维生？

要点： 住房问题在小小的星期四岛（Thursday Island）最为严重；

几位传统土地拥有者说，他们在公屋等候名单上已经超过十年了。

对外人来说，托雷斯海峡群岛就像一个热带天堂。但对许多传统土地拥有者来说，这里更像是一个失败的国度，因为他们在生活费用飙升的情况下艰难维生。





原住民家庭正被迫离开他们在昆士兰北部的群岛家园，因为缺乏负担得起的住房和“敲诈般”的食品价格，影响了身体和精神健康。





社会服务团体Mura Kosker Sorority首席执行官阿莱塔 • 特维斯特（Aleita Twist）在接受澳联社采访时说：“这个地区对社会保障的依赖程度很高，但生活成本却远远超过内陆城市地区。”



食品价格比内陆贵

“由于家庭人口多，住房拥挤，或难以获得住房，这不是一个让人们继续留在该地区的愉快环境。”



Public housing is also in short supply, with several traditional owners saying they have been on waiting lists for more than a decade. Source: AAP / Aaron Bunch 基本的超市商品，如水果和蔬菜、牛奶和鸡蛋，在上架时往往已经很不新鲜了，且比内陆的平均价格要贵20%到40%。





购物者为电器产品、家具和奢侈食品（如咸味和甜味零食）支付的费用也要高得多，而燃料则要贵25%左右。



特维斯特说：“我们花7澳元买一条面包。在凯恩斯，你可以用2澳元买到一条。这是填饱孩子肚子的主食，但如果你有五个孩子，你每天需要两条面包做午餐，这并非长久之计。”





“我们知道在南部也很贵，但在这里我们没有选择，我们不得不接受给我们的东西，因为供应商几乎都是垄断经营。”



The housing problem is worst on tiny Thursday Island, the region's administrative centre. Source: AAP / Aaron Bunch 在该地区的行政中心星期四岛，住房问题最为严重。几十个雇用“外来”内陆员工的州和联邦政府部门出价比试图购买和租赁房产的当地人高。





特维斯特说：“政府乘虚而入，他们支付任何必要的价格，而当地人根本负担不起。”





“例如，每周1800澳元的三居室房子，只有政府能负担得起。”



公共住房也供不应求，包括约瑟夫 • 帕西（Joseph Passi）在内的几位传统土地拥有者说，他们在等待名单上已经超过十年了。





33岁的帕西说：“我18岁时申请的，现在还在等。”





这个市政泳池经理与他的伴侣和三个孩子住在郡政府仓库旁边的一个狭小的三室一厅。



Residents said the ferry, and fuel prices are a "real stress" too. Source: AAP / Aaron Bunch 尽管这很艰难，但帕西说，与之前的七年相比，这是一个进步，当时他们一家无家可归，挤在亲戚家的房子里，或者住在旅馆里。





他谈到岛上的住房市场时说：“整个系统一团糟，这是一场斗争中的斗争。”





“人们正被迫向南部迁移，到凯恩斯、汤斯维尔等地方去。”



28岁的汽车旅馆管家约翰娜 • 萨巴蒂诺 • 加尼埃（Johanna Sabatino-Garnier）和她的两个儿子住在邻近的哈蒙德岛（Hammond Island ）的临时住所里，为了工作，她坐渡轮往返于星期四岛。





她说：“作为一个单亲妈妈，这相当艰难和费劲。”





“渡轮、燃料价格现在都在上涨，所以我们捕鱼和购买便宜的品牌来帮助我们度过难关，但是发工资前的那一周真的很有压力。”





托雷斯海峡地区管理局主席纳波 • 佩德罗 • 斯蒂芬（Napau Pedro Stephen）说，为吸引技术工人到该地区工作而支付的偏远地区津贴造成了两级经济。





他说：“贫富两极分化。”





他把这种情况比作19世纪末的珍珠热潮，当时外来者在该地区进行开采，但与传统土地拥有者分享的利润很少。





他说：“所有从这里的资源中受益的人，都不是来自这里。”





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