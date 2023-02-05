空气炸锅、艺术品和树篱修剪机：遗失物品在机场拍卖会上再度启程

要点： 超过三千件物品正在网上竞售；

去年的拍卖会因COVID-19大流行而取消；

所得款项将捐给悉尼的贝赛德女性庇护所。

一台树篱修剪机、一把圆锯和一个日光浴躺椅，是下周悉尼机场即将回归的失物拍卖会上比较特殊的一些售品。





在因COVID-19而中断两年后，这一慈善在线拍卖会将让飞行常客的失物成为精明买家们的收获。





从周日开始，拍卖会上将会拍出3000多件无人认领的物品，包括120台笔记本电脑，20多部手机和平板电脑，几十个耳机，16台相机，以及太阳镜、手袋、珠宝、葡萄酒、香水，还有一个空气炸锅。





机场的一份声明表示，其有一个专门的团队在努力工作，使丢失的财物与旅客团聚。



声明中写道：“去年，已有四千多件物品归还给乘客，但无人认领的物品被捐赠给当地慈善机构，或在悉尼机场的失物拍卖中重新利用。”





机场首席执行官卡尔伯特（Geoff Culbert）说，有“一个宝库”的物品可供挑选。





他说：“我们甚至获得了一些相当独特的售品，例如树篱修剪机、圆锯和日光浴躺椅，尽管我们仍摸不着头脑，想知道这些东西为何会出现在机场。”





“对于音乐爱好者来说，有一把古典小提琴；对于那些只是喜欢听音乐的人来说，有十多个蓝牙音箱以及一台唱片机，还有《艾比路（Abbey Road）》（披头士第十一张专辑）50周年纪念版黑胶唱片。”





拍卖会将持续到2月12日，出价为5澳元起。





据悉尼机场称，自2013年以来，其失物拍卖已经为慈善事业筹集了140多万澳元。





今年的收益将捐给悉尼的贝赛德女性庇护所（Bayside Women's Shelter）。





该庇护所的总经理福尔克纳（Sallianne Faulkner）说，这笔钱将用于创建一个新的社会企业中心，以协助打破家庭暴力的恶行循环。





她说：“悉尼机场的持续支持将使我们能够开设一个包括咖啡馆在内的社区中心，这将为女性提供技能发展、培训和有偿工作，以帮助她们为未来做好准备。”





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