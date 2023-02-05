约４万名中国留学生返澳或将带动低迷的澳洲房市

要点： 房产从业人员表示，延长的租赁旺季或将带动低迷的买房市场；

留学热门城市悉尼和墨尔本的房屋空置率创历史最低，仅为1%。

中国政府不再认证海外网课学历，超过4万名中国留学生或将返澳；

对中国留学生张方建来说，自己近期的人生规划被1月28日中国教育部留学服务中心宣布的一则新规“全部打乱了”。





张方建目前在上海一所高校就读硕士最后一学期，与此同时，他申请了墨尔本大学的环境法硕士，准备在澳洲完成第二个硕士学位。





由于墨尔本大学3月份的开学时间和张方建国内硕士答辩时间冲撞，他准备先在国内完成墨大第一学期的两门线上课程，等4月份国内硕士答辩完成后，再前往墨尔本。





但 中国教育部留服中心1月28日发布的公告 写道，对“采用远程方式学习（包括新入学和继续学习的情况）所获国（境）外文凭证书，中心将不再提供认证服务”，这意味着张方建须在墨大第一学期开始前入境澳洲。





“这样的话，首先我国内的硕士无法参加答辩，可能导致我国内的硕士学位没法拿到。”





“其次，如果我现在去澳洲读线下课程，也会导致我所有国内博士的申请项目全部泡汤。”



中国留学生张方建原计划在国内上完两门网课后再来墨尔本，而现在，他的一系列计划被“全部打乱了”。 Credit: supplied SBS中文了解到，像张方建一样需尽快返澳的中国留学生超过4万名，而这一政策公布时，距离澳洲各大高校开学仅剩数周的时间。





对买房市场是“一个利好的信号”

澳盛集团的房产顾问Tony Huang说，中国学生的持续入境让今年租房市场的旺季比以往持续更久。





“往年的话，我们（租房）的旺季是在春节过后2、3周就开始慢慢淡下去了。”





“但是今年的情况实在是不太好说。如果（中国留学生）全都回来的话，（旺季）可能会一直持续到，6、7月份。”





他认为这对澳洲持续低迷的住房市场来说，是“一个利好的信号”。





根据 CoreLogic的数据 ，澳大利亚的房价正在以破纪录的水平下降，在去年5月至2023年1月期间，房价下降了8.4%。





其中，悉尼的房价在最近的跌势中跌幅最大，从最高点下跌了13%，墨尔本的房价也从峰顶到谷底，下跌了8.6%。





“但随着租客继续进入，租赁市场的持续火爆，会带动整个投资客的信心增长起来，他们（投资客）会认为墨尔本的房子会更有投资潜力，会有更多的投资客进入到墨尔本买家的大军之中，把房价去反向去给它推起来。 ”





“但是需要一定的时间，因为现在才开始旺起来，还可能还需要几个月的时间。”



房产行业人士认为，持续火热的租赁市场可能会带动低迷的澳洲房产行业，不过“需要一定的时间”。 Source: AAP

租客或将面临“最严峻的一年”

来自Triple S Rental 悉尼的租赁顾问 Richie Pan告诉SBS中文，自打新政发布以来，自己在微信和邮件上都收到了不少来自中国境内留学生的咨询。





“我甚至收到了很多留学生家长的咨询，大家似乎对来悉尼后的住宿问题都很担忧。”





“他们（中国留学生）基本上会选择city或者高校附近的社区居住，那住房紧张（现象）肯定是难以纾解的，” Richie Pan说。





Tony Huang也表示，他们部门“现在处于一个过载的状态”，一套房子收到几十份申租资料并不罕见。从业6年的他目前主要负责墨尔本市中心的公寓租赁。





“每天会接到无数的电话，要求去看房，要求我们把房子租给他。（租客）在电话里都会明确的表示，可能（会）加钱啊，或者是长时间能租2、3年，或者是能提前付一年或者半年的租金。”





“可以说今年（对租客来说）是疫情以来最严峻的一年，”他说。



澳大利亚租房危机迫使众多房客为了租到房子，不惜支付更高的租金。 Source: SBS

可供出租的房源减少 空置率历史新低

Tony Huang认为租客续租和房东放弃长租导致市面上房源数量减少，加剧了租房危机。





据 PropTrack12月的最新报告 ，全澳2022年12月可供出租的总房源数比前一年同比下降19.5%，为2003年以来最低值。





据 Domain最新数据 ，1月份两大留学热门城市悉尼和墨尔本的房屋空置率均跌至1%，创历史最低点。





“很多租客因为看到房价高了，他们选择续约，而不是去搬走。”





“另外因为租客数量的增多，有很多的房东他主动放弃了长租的市场，直接进入短租Airbnb的市场，因为那样他们的收益会更高，”Tong Huang说。





此外，根据学生宿舍委员会——澳大利亚房地产委员会（Property Council of Australia）的一个分支机构——去年年底发布的一份报告，澳大利亚许多城市的专用学生宿舍（ Purpose-Built Student Accommodation，PBSA）已经饱和，预计2023年布里斯班、珀斯和阿德莱德的专用学生宿舍的空置率为零。





紧俏的供求关系也导致多地学生宿舍租金持续上涨。据 Savills Research去年 12月发布的最新报告 ，布里斯班专用学生宿舍的租金一年内涨幅超过30%，甚至超过墨尔本和阿德莱德。





该报告称，由于未来3年内布里斯班暂无新的学生宿舍供应，这一涨幅极有可能仍将继续。



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租金涨幅趋缓 返澳留学生租房或需数月

据房地产市场分析机构Corelogic去年12月发布的 《季度租赁报告》 （Quarterly Rental Review Report）， 去年澳大利亚经历了有史以来最大幅度的租金上涨——全国租金整体跃升了10.2%。





自2021年年底澳洲开放国境后，国际游客和留学生的大批到来，令当地的房源更为抢手，有中国留学生此前告诉SBS中文，他位于墨尔本市区的学生公寓仅有16平米，周租金却高达519澳元。





然而，随着租金增长速度开始放缓，租客们面临的紧张情况将有望得到缓解。据Corelogic报告，12月季度租金增长率为2%，和9月季度租金增长率2.3%相比，涨幅放缓。





PropTrack 同日发布的数据也显示，租金在 12 月份季度增长稳定，但 2023 年的租赁市场前景仍不确定。





Corelogic 的研究总监欧文（Eliza Owen）表示，政府1月份公布的人口报告中预测，由于正常的移民模式将回归，这将对租金造成上行压力，尤其是在悉尼和墨尔本的热门地区。





悉尼McGrath的房产顾问Charles Cheng认为，租房难的现象还会“持续很长一段时间”。





“（从）供求关系上面来讲的话，市场上你找不到很多的房子去租，只要这个情况还在一直持续，那租房就会比较困难。 ”





“留学生过来租房的话，可能就是要所有的中介都得跑一遍，他们才有可能租到房子，” Charles Cheng 说。





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