澳洲国庆日：庆祝、抗议与反思

澳大利亚日的活动以对原住民的认可开始，澳大利亚各地都举行了烟雾仪式和文化展示。





黎明时分，悉尼歌剧院的白帆被卡米拉罗伊部落（Kamilaroi） 的土著妇女桑普森（Rhonda Sampson）的艺术灯光照亮。





“我无法描述那种感觉。我内心深处的自豪能够传达 Barangaroo、Boorong、Durina 和 Padegerang 的故事，这既令人激动又令人惊叹。”





澳大利亚国旗和土著旗帜在悉尼海港大桥上升起，象征着团结、认可和包容。





2023年是 Barangaroo举行WugulOra 烟雾仪式20 周年。





这一古老的仪式为新的开始扫清了道路，并通过音乐、舞蹈、语言、讲故事和仪式来庆祝Eora部落Gadigal人的生活。





新南威尔士州澳大利亚国庆日委员会副主席韦尔登 (Yvonne Weldon) 表示，澳大利亚国庆日提供了一个反思的机会。





“欢迎来到Gadigal土地。在有时间记载之前我们就在这里，我们仍然在这里，我们幸存下来。这曾经是也永远是原住民的土地。”





自1994年起，澳大利亚国庆日确定在1月26日并成为全国公共假日。





1788年1月26日，菲利普船长在杰克逊港也就是现在的悉尼湾升起英国国旗，并宣布建立大英帝国的殖民地。把1月26日定为国庆日就是为了纪念这一天。





但对于许多原住民和托雷斯海峡岛民以及越来越多的非原住民来说，这一天是哀悼日，是入侵日、生存日。





他们了解到了澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民的历史，包括政府同化和分离政策造成的创伤，这些政策导致许多人离开了他们的传统土地和文化。





在各大城市，原住民活动人士抗议“入侵日”，发言人呼吁关注主权、改变庆祝澳大利亚国庆日的日期、制止拘留期间的死亡，并在就议会之声问题举行公民投票之前优先考虑达成一项条约。





绿党参议员索普（Lydia Thorpe）在墨尔本发表了言辞激烈的演讲，对就议会之声问题举行全民公决的计划进行了抨击。





“这是一场战争。一场200多年前对我们人民宣战的战争。这场针对我们人民的战争在这个国家从未结束过。他们仍在杀害我们，他们仍在偷走我们的婴儿。他们正在杀害我们的男人，他们仍在强奸我们的女人。我们想成为殖民体系的咨询机构吗？我们应该得到比这更好的服务。”





对于这个国家的新公民来说，1月26日象征着一个里程碑和一种归属感。





大约2万人参加了全国各地地方议会举办的400多场入籍仪式。





来自印度尼西亚的吉安提（ Nike Gianti ）现在以澳大利亚为家。





“终于在13年半的时间里完成了。这很特别。我有点激动。希望我能为国家做出贡献，因为这个国家给了我机会。”





艾哈迈德 （Abdalla）和 拉赞（Razan Aljolani）夫妇说，获得公民身份是一个特殊的时刻。





“感觉很棒。我们很荣幸获得公民身份，也很谦卑。澳大利亚是充满机会、自由、多样性和包容性的土地，可以做你自己。我们很自豪地称这里为我们的家。”





“老实说，我一直把澳大利亚称为我的第二故乡。现在我有两个家。澳大利亚和约旦，它们都是一样的。在那里我有朋友和家人，在这里我有我的家人和生活以及我的土地。我为成为澳大利亚人而自豪。”





新南威尔士州、塔斯马尼亚州和维多利亚州的一些议会已决定将入籍仪式日期从1月26日移开。





但对很多澳大利亚人来说，社区节日和公共烧烤是这一天的日常活动。





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