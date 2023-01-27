你的房贷今年可能会上涨多少？

Key Points 澳大利亚央行很可能在2月加息

但世界各地的通膨率似乎正在下降

专家希望2月之后不会再有任何加息

本周公布的通货膨胀率高于预期后，2月份再次加息或已成定局——但有希望这将是今年的最后一次加息。





AMP Capital首席经济学家、投资战略主管奥利弗（Shane Oliver）表示，通胀数据使澳大利亚储备银行(RBA)很有可能会再次提高现金利率，可能在下次会议上提高0.25个百分点。





他说，利率提高将使那些平均抵押贷款为50万澳元的人每月多支付80澳元，相当于每年多支出900澳元。





自去年5月澳大利亚央行首次开始将现金利率从0.1%的历史低点上调以来，利率已经上升了3个百分点，奥利弗先生说，这使抵押贷款支付每年增加了约12,000澳元。





“而这仅是对拥有50万澳元抵押贷款的人来说。在悉尼，抵押贷款要比这高得多，”他告诉SBS新闻。





“有些人的抵押贷款支付额每年会比一年前多出2万澳元。”



Source: RateCity Source: SBS 但奥利弗表示，有迹象表明，2月份的加息可能是今年的最后一次，并且利率甚至可能会开始下降。





他说，明显的证据显示通胀压力开始缓解，这使澳大利亚央行继续加息的可能性降低。





他说，美国的通货膨胀率在去年年中达到顶峰，为9.1%，而现在已经降至6%左右。





他说：”我估计我们现在的情况与美国去年年中差不多——（通胀）正处于高峰期，我们将在今年看到通胀率的下降。”





奥利弗表示，因为有了更多的供应，全球货物的价格也已经下降，这与去年价格的持续上涨形成了鲜明对比。





他说，世界各地的货物运输成本也已恢复到大流行前的水平，石油等资源的商品价格已经下降。





他说：“在全球范围内很多成本压力都开始下降。”



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什么在推动通货膨胀？

奥利弗先生指出，上个季度推动澳大利亚通胀的一大贡献是旅游和住宿费用的增加，但这种情况不太可能再次出现。





节日季促成了12月季度的通膨率比预期更强，国内假日旅游和住宿价格上涨了13.3%，国际假日旅游和住宿价格上涨了7.6%。





“这反映了旅游业在产能受限时，出现了全面复苏，”他说。





“旅游业的产能将恢复，澳大利亚人会对其需支付高昂价格望而却步，所以我认为我们不会看到像以前那样的旅游成本持续激增。”





即使旅行成本居高不下，也不会继续对通货膨胀做出贡献，除非价格继续上涨。



The festive season has contributed to strong demand for travel, pushing up prices. Source: Getty / Mark Evans “我认为这可能会是（今年）最后一次加息，”奥利弗先生在谈到2月份的预期加息时说。”但我们已经对此感到惊讶。去年利率的上升幅度远远高于我和其他大多数经济学家的预期。”





他说，如果今年通货膨胀开始回落，那么到年底利率甚至有可能回落。





“我认为他们可能会回落——也许会是今年年底，但2024年一定会回落。”





奥利弗表示，一旦人们开始看到他们的超市账单趋于平缓，以及零售销售放缓，那么这将是接近通胀峰值的标志，未来有可能降息。





但是，如果工资大幅增长，这可能会使其脱轨，从而锁定更高的通膨率。



It's hoped an expected rate hike in February will be the last for this year. Source: AAP

利率是否有望回到历史最低点？

虽然降息对房主来说是好消息，但奥利弗表示，利率不太可能重新回到新冠大流行期间的水平。





他说：“我们可能会下降50个基点或0.5%或其他，但我不认为我们会看到利率落回到接近一年前的低点。”





澳大利亚统计局周三透露，12月季度的年通胀率上升了7.8%，这是自1990年以来消费者价格指数的最高年度涨幅。





基本通胀率（不包括价格的大幅上涨和下跌）上升了6.9%。



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联邦国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）周三表示，通胀率高得令人无法接受，但已经处于或接近峰值。





他在堪培拉告诉记者说：“通胀是我们经济在2022年面临的决定性挑战，它也将是我国经济在2023年面临的决定性挑战。”





查默斯对电价在三个月内飙升8.6%并不意外，他表示，政府的价格上限和其他干预措施将对抑制未来电价的上涨。





ABS价格统计主管米歇尔·马夸特（Michelle Marquardt）表示，西澳400澳元的电力信贷的解除也推高了12月季度的数字。





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