网红是否在用帖文误导你？这就是为什么你需要举报他们

Key points 据报道，100多名网红在误导粉丝后，被确定为调查对象。

此前，澳大利亚竞争和消费者委员会收到了150多份举报信。

该监督机构要求人们找出任何没有披露其帖子包含付费广告的网红。

误导粉丝的社交媒体网红正面临消费者监督机构的打击，这是进一步推动透明度的行动之一。





在向澳大利亚竞争和消费者委员会提供了150多条线索后，100多名网红被确定为调查对象。





该监督机构要求人们找出任何没有披露其帖子包含付费广告的网红。



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美容和生活方式类的网红被认为是发布的问题帖子最多，而育儿和时尚领域的网红也有可能受到审查。





ACCC主席Gina Cass-Gottlieb说，由于这次大规模行动，律师事务所和行业机构正在提醒影响者客户他们在网上的责任。





“举报的数量反映了社会对社交媒体上越来越多的操纵性营销手段的关注，这些手段旨在利用或迫使消费者购买商品或服务。”她说。



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“随着越来越多的澳大利亚人选择在网上购物，消费者在购买时往往依赖评论和推荐，但误导性的代言可能非常有害。”





Instagram、TikTok、Snapchat、YouTube、Facebook和直播服务Twitch都在监督机构的监控之下。





行动正在关注网红营销广泛存在的行业，包括时尚、美容和化妆品、食品和饮料、旅游、健康健身和心理健康、育儿、游戏和技术。





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