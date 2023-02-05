佩罗提誓称将提供250元现金奖励 以帮助家庭获得更便宜的电力

要点： 一次性付款将于七月开始实施；

预计约有200万能源用户将接受这一提议，政府将花费约五亿澳元。

新州政府向那些检查其能源供应商是否提供了最优惠价格的家庭提供250澳元的现金奖励，这是下个月州选举前的一项重要承诺。





据《每日电讯报》报道，使用Service NSW网站检查其能源公司费率是否具有竞争力的家庭和个人，将获得一次性的250澳元付款，他们可以用来支付其能源账单。



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Service NSW包括该项免费服务，对家庭和小型企业的电力和天然气服务进行比较。





一次性付款将从七月开始，无论你选择更换能源供应商，还是维持现状，都可以使用。





预计约有200万能源用户将接受这一提议，政府将花费约五亿澳元。





新州州长多米尼克·佩罗提（Dominic Perrottet）说，这250元将使家庭更容易转换供应商，并承担不断上涨的生活成本。



新州工党领袖克里斯·明斯（Chris Minns）称这一激励措施是“现金挥霍”，随之而来的将是一年的电力账单稳步增长。





明斯说：“政府没有告诉你的是，这是一个一次性的付款。”





“接下来的12个月，电价预计将再飙升30%。”





“我认为新州的许多纳税人会问，‘你为什么当初要卖掉发电站？’”





“此举相当于承认了政府不计后果的私有化议程，已经粉碎了家庭预算。”





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