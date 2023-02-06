一次性塑料弊端“人尽皆知” 但生产量为何不跌反升？

要点： 对比2019年，2021年生产的一次性塑料增加了600万吨；

回收未能及时加快、扩大规模，在塑料市场中占比仍旧微不足道；

循环塑料经济即将现有的塑料资源循环再用。

根据一份新报告显示，与2019年相比,，2021年人均产生的一次性塑胶废料增加了一公斤。





而这些废料差不多全由化石燃料产生。





Minderoo基金会公布的2023年塑料废物制造者指数（PWMI）发现，尽管人们对塑胶废料潜在危害的认识不断提高，但仍无助减少其制造量，而这也使社会进一步离净零气候目标愈行愈远。





报告指出一次性塑料“不仅是污染危机，也是气候危机”。 在2021年，由此产生了二氧化碳近4.5亿公吨，超过了英国的温室气体排放总量。



报告又指，虽然回收是应对气候和废料危机的其中一种解决方法，但仍然是“微不足道”。从2019年至2021年，来自原生聚合物的一次性塑料量的增长速度超过循环再生塑料，比例为15比1。





澳洲矿业大亨福雷斯特（Dr Andrew "Twiggy" Forrest）是Minderoo基金会的主席，他表示化石燃料公司忽视了这个问题。





他在一份声明中说：“对于石油化工行业来说，持相反论调就是最高层次的‘洗绿’。”





该指数列出了全球产生一次性塑料垃圾的前20大企业，其中美国埃克森美孚 （ExxonMobil）是罪魁祸首，其次就是中国石油化工集团（Sinopec）和美国陶氏化学（Dow）。





2021年，全球人口共使用了1.39亿公吨一次性塑料，高于2019年的1.33亿公吨。



Minderoo基金會主席福雷斯特呼籲對每公斤由化石燃料造成的塑料聚合物徵收「聚合物附加費」。

令人担忧的分数

该报告称，由于制造的成本相对“低廉”，而且生产商没有责任进一步处理生产之后的废物，故他们更倾向生产新塑胶，使产量增加。





报告称：“用化石燃料生产的新‘一次性塑料’，往往比重用或回收塑料便宜。”





“这抵消了对塑料垃圾的需求，抑制了其作为商品的价值，并削弱了垃圾收集的商业可行性。”





报告又表示：“这些公司生产的原始聚合物享有巨大的规模经济，但其价格并无反映出因此造成的任何外部效应——既没有安全管理塑胶废物的成本，也没有反映对人类健康和环境造成危害的广泛社会成本。”





该报告编撰人之一查里斯 (Dominic Charles) 表示：“令人担忧的是，前50家聚合物生产商中，有多间公司在循环方面并未获得高分。”





“虽然我们的研究提供了立法者制定有意义的全球性行业监管所需的证据，但同时也应指导企业了解其塑料循环目标和行动需要有更高的透明度。”





报告称，在某些情况下，企业公开宣称的塑料循环性“与总体结果不一致”。



提倡改革

福雷斯特建议对每公斤由化石燃料造成的塑料聚合物征收“聚合物附加费”。



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福雷斯特说：“我们需要财政奖励措施，以鼓励重用、回收以及建设新的主要基础设施。假如果你在没有聚合物附加费的情况下投资于聚合物生产商，那么你的双手就会沾满破坏大自然的鲜血。”





该报告还建议投资者和金融机构向石化公司施压，要求建设以化石燃料为基础的新聚合物生产设施，并敦促决策当局就生产和消费原生塑料造成的一次性塑料征税，并进行干预以加大回收力度。





通过研究和发布指数，Minderoo基金会也希望为塑料供应链带来更大的透明度，并加入循环塑料经济倡导者的行列，推广重用现有的塑料资源，以免产生更多塑胶废料。



迹象显示正在进步

虽然报告大部分内容集中在相关行业欠缺集体行动远离化石燃料，但也表明有两家公司“在回收和循环方面表现出众”。





报告表示，台湾的远东新世纪和泰国的Indorama Ventures已作出实质承诺会加大回收力度，并已在工业规模上生产高质量的回收聚合物。





远东新世纪在该报告的塑料循环评估中名列前茅，在2021年生产了11%的可回收一次性塑料聚合物，并承诺回收能力到2027年将倍增。





Indorama Ventures在2021年生产了6%的再生聚合物，并承诺到2027年将产能提高三分之一。





此外，澳大利亚各州和领地正尝试立法通过禁止某些物品，以减少对一次性塑料的需求。





今年2月，维州会效法其它州领，禁止使用一次性塑料吸管，而西澳将成为全澳首个州禁止使用内层有一次性塑料的外卖咖啡杯。





今年9月，昆州将禁止销售有塑胶柄的棉花棒等商品。





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