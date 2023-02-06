“中国新年”还是“农历新年”？澳洲华人认可多元文化但意见不一

全球不同国家共同庆祝农历新年之际，其英文名称应使用“中国新年”（Chinese New Year）还是“农历新年”（Lunar New Year）却引起中国和韩国网民的争议，一度掀起国际骂战。





调查公司Bastion Insights早前发表一份调查报告，显示澳洲华人之中有55%认为“中国新年”是更适合命名该节日的名称，有37%受访者对于近年政府及商业机构改称“农历新年”，感到失落或不快。





只有10%的华人会称该节日为“农历新年”，而叫“春节”的反而更多（15%）。同时有两成人认为，“New Year”前面应该同时有“Chinese”和“Lunar”二字。





该调查在去年12月中旬进行，受访者包括200名在网上填写中文问卷的中国大陆移民，以及119名在墨尔本唐人街随机访问的有华裔血统的非中国大陆移民。



从Chinese到Lunar

报告作者、Bastion的跨文化研究部门总经理张丽婷（Isabel Zhang）向SBS中文表示，调查结果显示人们对名称有着“复杂和带感情色彩”的见解。





“无论是中国大陆移民还是其他地方的华裔，都有过半数即55%偏向‘中国新年’......有印尼的华裔说，从小家里就是叫‘中国新年’。”





报告引述一名受访者表示：“在中国传统是叫春节。我记得澳洲以前一直是叫中国新年，因此我觉得这名称最适合。”



每年都有举办庆祝活动的悉尼市议会，在2018年仍使用“Chinese New Year”、“CNY”及中文的“中国农历新年”作为活动标题，同时以“庆祝农历新年”作为宣传标语。





但市议会在当年年底宣布，活动从翌年起更名为“农历节”（Lunar Festival），以“接纳所有的社区和文化”，不再提及沿用多年的“中国新年”。





张丽婷表示，大概是新冠疫情开始后，更多的政府代表在官方场合逐渐转用“农历新年”。





她相信这除了有包容其他亚裔社区的原因之外，也有“政治正确”的考虑。



这情况不仅发生在澳洲，也在其他西方国家，（比如）加拿大、美国......Chinese这个词好像变得敏感。

她认为，因为全球的政治局势，政府和商业机构开始避免提及中国，但她认为：“Chinese New Year不是China New Year，Chinese并不代表中国这个国家，而是一种文化、一个族裔。”





尽管逾半数华人自己会叫“中国新年”，但论及政府和企业场合，该比例有所下降。认为仍应用“中国新年”的中国大陆移民减少至50%，其他华裔减至38%。



更名“缺乏咨询”

中国出生、在马来西亚长大的张丽婷认为，更名过程中最大的问题在于华人社区没有得到充份咨询。





“他们没有咨询社区——真正庆祝这个节日的群体，没有在决策过程中包含他们，直接就换了（名称）。”





调查结果显示，有37%的中国大陆移民和15%其他华裔，对更名感到不受尊重；分别有35%和7%认为自己不被更名后的“农历新年”所包容。





曾任悉尼中国新年庆典顾问的澳华论坛主席陈建青（Simon Chan），在当年悉尼市政府将节日活动更名后曾向媒体透露，当局所谓“咨询”时其实已印好新的宣传单，让他感觉如同“知会”。





他告诉SBS中文，当时他以悉尼歌剧院为例理据力争：“Opera House也不仅上演歌剧，是否要改为Performance Art Centre？中国新年庆典的名字已用了很久，人们都知道这个（品牌）。”





他虽觉得政府咨询不足，但不反对改名。“澳洲是多元文化国家，我们和泰裔、韩裔一同分享这个庆祝的时间，也是好事。”



澳华论坛主席陈建青（Simon Chan）。 Credit: SBS Chinese/Gavin Gan 调查显示，73%的华人认为，即使农历新年文化已发展到其他国家，其发源地中国也应得到尊重。该数字在中国大陆移民中为82%，显示其他华裔人士在这方面的态度较为一致。





但两个群体对“农历新年”的态度就差异较大。有66%的华裔受访者认为该名字更具包容性，但只有27%的中国大陆移民认同其更加包容。





市民许先生在SBS中文记者于悉尼唐人街进行街访时表示，他认为更名问题不大：“‘中国人的新年’似乎有局限性，毕竟这里不仅有中国移民。政府要照顾不同民族的文化，我觉得可以接受。”





市民Miko表示，虽然自己会使用“中国新年”，但明白其他国家和社区也会庆祝。





而非华裔居民Adam则认为，节日的重点在于人们聚在一起，愉快体验不同文化，“‘农历新年’可能对于不同文化而言更具代表性。”



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带来负面影响？

有市民认为，不再使用“中国新年”的叫法，令本地人无法将该节日直接与华人社区产生联系，可能会间接影响唐人街、华人商铺的生意。





不过，曾任悉尼禧市商会主席的陈建青相信影响不大，因为无论华人还是本地人，都已形成在农历新年期间到访唐人街的习惯，而且也不影响该商会延续以“中国新年”为名举行活动的做法。





在悉尼唐人街营商逾40年的香港移民程仕坚也认同，节日在主流社会已具“品牌效应”。“他们知道是华人的节日，会说‘恭喜发财’，不懂看月历又会来问我们几时过年。”





曾在Market City街市开店的许先生也表示，如果客源并非大陆游客或介意“农历新年”说法的人，更名对商业没有负面影响。



社会研究员张丽婷（Isabel Zhang）。 Credit: Isabel Zhang 不过，张丽婷的研究则指出，使用“中国新年”还是“农历新年”，带来的影响远多于单纯一个名字。





一方面，她认为政府和商业机构有文化挪用（cultural appropriation）之嫌。“他们出发点是好，但并不真正了解过年的涵义......‘中国新年’和‘农历新年’并不对等，‘中国新年’一开始只是本地人用于区别华人的新年和农历新年的叫法。”





另一方面，她相信更名会削弱华人群体，特别是土生土长一辈的文化认同。“在上中学、大学的华裔，他们会说‘农历新年’，不说‘中国新年’。你问他们为什么，也回答不出所以然。”



这是一代代人的转变。如果不把问题拿出来谈，文化的传承就会越来越淡。

调查报告建议，相关机构对节日进行称呼时，应考虑所面向群体的不同背景，并尽量降低因意见不一而引起的对广大社区的多元文化包容性。





对于过年如何称呼，张丽婷建议政府和商业机构使用“Chinese / Lunar New Year”，或者直接“Happy New Year”并加上不同族裔文字的恭贺语。





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