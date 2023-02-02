澳洲华裔移二代音乐人眼中的农历新年：我们与传统的联系和故事

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陈隽然（Rainbow Chan）是一位音乐人、制作人和跨学科艺术工作者。她 6岁时随家人从香港来到澳大利亚，在悉尼长大， 如今从事流行音乐方面、教学以及在画廊的装置艺术等工作。





去年她获选为2022年40岁以下最具影响力亚裔澳大利亚人。





音乐人Yeo的家人来自马来西亚，为华裔。他在澳大利亚出生、成长，如今在墨尔本。他主攻流行音乐和节奏蓝调音乐（R&B），从2006年开始发布他的歌曲。





陈隽然和Yeo被视为是新锐的音乐人，在艺术方面尝试不同的表现方式和风格。他们和SBS普通话节目分享了他们眼中的农历新年、如何庆祝、他们与传统文化的联系和对此的思考，还有他们的音乐梦想和故事。



他们眼中的农历新年

陈隽然说，过年是一个很好的机会和重要时刻，“与我们所有的海外亲人联系、祝福。他们有的在香港，有的在新加坡”。



在我们家，过年是一年中最重要的事情。 陈隽然

虽然时隔多年， 陈隽然还是非常记得那时在香港过春节的情景。“春节的时候，那时还是挺冷了，我们穿着丝绸和夹克。你知道，春节风格的夹克，它们是相当相当温暖和蓬松的。”





过年时的食物、舞狮和红包都让她印象非常深刻。





首先就是食物，中式的大餐，“我们有这种传统的菜肴，有不同的肉类和蔬菜。”





‘“我们会吃许多有象征寓意的食物，比如蠔豉、鱼、鸡、莲藕等等，都让人很期待。”





“舞狮一直是农历新年中我非常喜欢的一部分。我想这是我最早的记忆之一。我真的很喜欢那些音乐。”





她回忆起在香港过年的一些情景，尤其是舞狮场景。





“我在香港看到当地的舞狮，在村子里，我有一些亲戚在舞狮队伍里，所以看到他们的表演，听到锣鼓喧嚣，我很兴奋。我很喜欢这种节奏和声音，喜欢他们表演各种形态动作，还有大头佛。”



Source: AAP “我们家还会在晚上去寺庙，许下我们的愿望。”这些都寄托了美好的祝愿。



“这是好多代人享受和庆祝的方式”

而对于Yeo 来说。在农历新年期间，他享受美食和节日的气氛。





在他的印象中，红包是非常重要的。他笑说现在是他给更年轻的人发过年红包了。





对于农历新年的各种庆祝活动，Yeo认为“这是个很好的机会让社区的人走到一起”。





“这是庆祝我们的文化……这些庆祝活动是好多代人享受和庆祝的方式。”





“像我们，我们只是想在它周围，因为我们想和它联系。我们可能错过了很多文化——当我们成长时，在试图成为澳大利亚人时。”





“所以，无论如何，这就是为什么我们期待这些。 ”



農曆新年慶祝活動 Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE

文化冲突是“一种邀请，让人们去了解世界”

许多移民家庭会在保持自己的文化传统和融入当地社区文化之间寻找平衡，而移民二代也在不同的文化冲击方面思考和探索，当中有挣扎困惑，也有豁然开朗。





对此，陈隽然深有感触。





“在澳大利亚长大，坚持你的文化并不那么容易，“她说，”特别是因为我们很年轻，我有姐妹，我想我们都很受澳大利亚文化的影响。”





移民家庭或者移民的子女面临不同文化的冲突或者冲击“肯定是存在的”。



我想对于很多孩子，特别是移民家庭的孩子来说，每天都在经历这种（文化）冲突。也许他们的父母比较传统，他们希望孩子做一件事，然而他们（父母和孩子）是在不同的环境中成长的。 陈隽然

她说，面对世界和生活，人们总是会有许多疑问，这种疑问是“你的环境的一种产物”。





在她看来，这种文化冲突是一种“邀请”，“让人们去了解这个世界。”





她提到语言的使用。“我的母语是广东话，然后搬到了澳大利亚。这让我（的广东话）说得没有那么流畅。”





“现在英语是我的主要语言，”她说，因此在她和父母用英语和粤语日常交流时，会存在一些文化碰撞。





“这是相当有趣的，但也有一点无奈。”比如她的一些广东话说的不够准确或者是翻译不到位等等，又或者是她的父母用英语去表达，但也不能令她很明白的时候。





“尽管有时会让人不大自在，但这种冲突其实也可以很有趣很幽默。”





她把这种冲突带来的效果也运用到她的艺术创作中。



Yeo Source: Supplied / Yeo's photo by Vivan Vo

逐渐成长 “我开始回顾我的文化根源”

不同文化的冲击也影响了Yeo的音乐创作。





“我是在澳大利亚长大的，当我还是孩子时，那时没有太多的亚洲音乐在广播中播放，或在电视上看到，所以我听了很多像嘻哈音乐、R&B和流行音乐等，也接触很多这方面的文化，这些都影响了我，”Yeo说。





后来，他开始听更多的电子音乐和实验音乐，“所以你可以在我的风格中听到所有这些声音”。





同时，他在多样化的音乐风格上不断探索。



有趣的是，随着我年龄的增长。我开始回顾我的文化根源了。 Yeo

“我觉得是更深入地学习，并尝试去保存我的父母和我的家庭试图传递给我的东西，这真是非常有趣的旅程，所以这就是我现在很多歌曲的内容和主题。”





Yeo曾和其他华语歌手一起演唱中文歌曲。





和许多华人孩子一样，他也是“从小就学习中文”，但坦承对中文的理解能力属于“基础的”水平。





如今，他正在创作一首中文歌曲，将在今年发布，这是和在上海的艺术者合作。



汲取灵感和力量

和Yeo一样，在音乐的创作和制作方面，陈隽然同样运用不同语言。





“我的很多歌大部分是用英语写的，但我也写普通话和粤语歌曲。”





中华的传统和文化给予她许多创作灵感。





“在我的音乐中，我喜欢把老风格和新风格结合起来，有时候是在旋律本身。我可能会从中国传统歌曲中找到灵感；但是我也会从其中抽取一些小片段，然后读取它的内容，或将它重新加工成新的东西。我也喜欢在特定地方的使用现场录音，”她说。





“无论是在香港或者其它地方，我喜欢把那个地方具有文化意义的声音录下来。”然后开展创作。





她觉得，在许多传统元素方面，包括音乐在内的许多事物“都很美”，比如展示中华文化的服饰。“无论是我自己的服装，还是我的音乐视频或者专辑封面，我都喜欢用上这些元素。”



“不仅仅是在音乐中，在我的作品中还有很多元素，参考传统或其他东西。”





此前在接受SBS中文采访时，她提到：“我近年开始研究香港本地围头人的文化和方言。”





她的母亲是围村人，父亲是城市人。 “我妈妈建议我学习围头音乐，就可以顺便学习围头文化”。





陈隽然提到了哭嫁歌，“我觉得围头音乐最有趣的是哭嫁歌。”





她说，当时女性在结婚的时候，她们唱这些悲伤的歌曲，边哭边唱，和父母等人告别。





她还喜欢20世纪20年代至30年代上海的爵士乐。



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关于展示的舞台和机遇

在谈到展现舞台和机遇的问题的时候，Yeo认为，现在比以前有了更多的进展，包括家庭和整个社会的层面。





“它（整个环境）肯定比以前好。”





“在我刚开始的时候，在我所接触的音乐人圈子当中，我可能是唯一一个亚裔音乐人，或者说是华裔音乐人，” 他说。





“我们的父母他们可能希望我弹钢琴或拉小提琴，或在古典音乐方面非常出色，但在成为一个流行音乐人或现代意义上的音乐制作人方面，我母亲好像从来没有想过。她可能希望我学习药学之类的专业，但现在已经改变了，因为可能是因为像互联网这样的事物，也因为在大利亚有更多的多元文化被接受。”





但他也同样觉得，“仍然需要有大量的工作去做，去创造更多的机会”。





Yeo希望该各方面都能看到有更多的亚裔澳大利亚人在领导层，具有领导力，特别是在音乐方面。



不管你是什么肤色，你可以以各种形式去做澳大利亚的音乐，这是我所希望的。 Yeo

而多元文化的背景，他认为这在他艺术创作中，既给予他促进和了解不同文化的机会，但他同时也面临着挑战。





关于答案 ，永远在探寻。



“我试图在其中找到我的位置，因为正如我之前所说，作为亚洲人和澳大利亚人，我可以接触到两种不同的文化。在某种意义上，我在寻找一个属于自己的地方。我想，这种探寻将一直持续下去。” Yeo

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