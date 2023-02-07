药监局临时决定：明年6月起 澳人购买常用止痛药扑热息痛将面临限制

要点： 澳大利亚药监局（TGA）公布了关于扑热息痛（paracetamol）产品销售的临时决定；

该临时决定建议限制超市和药房货架上扑热息痛药物的包装尺寸；

较大数量的扑热息痛产品只能在药房购买。

根据澳大利亚药监局的临时建议，从 2024 年 6 月 1 日起，扑热息痛产品的包装尺寸将可以缩小，以减少有意过量服用的情况。





澳大利亚药监局在2月3日宣布其代表关于销售扑热息痛产品的临时决定，否决了其它更具争议性的提议，包括限制顾客的年龄以及限制消费者可购买的包装数量。





以下是澳大利亚药监局的建议：



超市和便利店出售的扑热息痛包装由现时的 20 粒装减至16 粒片装或胶囊装；



药房货架上的包装由现时的 100 粒装减至 32 粒片装或胶囊装；



其它最多 100 粒片装或胶囊装的更大包装扑热息痛药物，只能在药剂师监督下获得。

超市和药房货架出售的药片只能采用吸塑包装，以防止有人大量服用。药房柜台后面提供的包装则可采用吸塑包装或瓶装。



Australians wanting to buy larger quantities of paracetamol will have to get these from behind the counter at a pharmacy under proposed changes by the TGA. Source: AAP

临时新决定旨在减少过量服用

此决定是在澳大利亚药监局委托的独立专家报告发表后作出的，该报告研究了有意服用过量扑热息痛的情况。





每年因服用过量扑热息痛致死的澳大利亚人约有 50 名，约 225 人住院，其中以青少年和年轻人的比例最高。





该报告的调查结果包括一半以上有意服用过量扑热息痛的人，涉及服用家中存有的任何数量的药物，并且服用过量通常是基于一时冲动服用家中现存的药物。





澳大利亚药监局的临时决定提出减少包装尺寸可能会减少家中扑热息痛的总量，因此也会减少因冲动服用而造成意外的人数。





在作此决定的同时，澳大利亚药监局否决了其它选项，包括限制向 18 岁以上的人销售扑热息痛，承认这可能对过量服用行为的影响有限，并会影响独立生活的年轻人。





澳大利亚药监局承认，在零售环境中对销售的包装数量实施限制存在相当大的挑战，但会鼓励零售商限制销售，限制每人只能购买一包。





另一选项：将药物放在零售店柜台后面也得不到支持，部分原因是给消费者带来不便，并可能削弱对扑热息痛安全性的信心。





澳大利亚药监局还选择不会对“必理痛骨关节炎止痛颗粒”等缓释扑热息痛施加限制，并指出这可能会影响人自我管理慢性痛症的能力，尤其是住在乡郊或偏远地区的人。





澳大利亚药监局代表在报告中表示：“我认为我的决定已平衡各方面，并且已作出相称的回应，可以尽量减少因使用扑热息痛故意毒害自己造成的伤害。”





该代表又指出，如果出现新的证据，可能会进一步作出更改。





公众可以在 3 月 3 日之前上登陆澳大利亚药监局咨询中心网页就临时决定提出反馈意见。



Consumers wanting to buy paracetamol such as Panadol in supermarkets could be restricted to purchasing packs of 16 tablets. Source: AAP / Dan Peled 欢迎建议 但仍需加强对公众的教育





Painaustralia 首席执行官琼斯 (Giulia Jones) 对于没有采取某些更具争议性的措施表示欢迎。





琼斯说：“考虑到提议的内容，这是一个合理的结果。”





“我们倾向于不缩小包装，但因为他们没有限购，如果你需要一次性购买三包……仍然可以买到，即使在超市。”





不过，琼斯认为缩少包装尺寸并不能解决过量服用的问题，并可能需要教育家长思考应该为青少年准备多少扑热息痛。





她说：“我们自八十年代以来，家里就没有带锁的药柜，也许是时候重新考虑一下了。”





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