现金利率创11年来高点 储备银行警告将进一步加息

要点： 储备银行已将其现金利率提高了0.25 个百分点至 3.35%；

储备银行正试图抑制支出，以控制通货膨胀；

这一涨幅远远超过了工资增长，在截至2022年9月的一年中，工资增长仅为3.1%。

澳大利亚储备银行已经将其现金利率提高了0.25 个百分点，达到3.35%，这是十多年来的最高点。





这是自去年5月以来第九次提高现金利率，目前现金利率达到了2012年9月以来的最高水平。



RBA governor Philip Lowe said while global factors explain much of this high inflation, strong demand is also adding to inflationary pressures. Source: SBS 澳大利亚储备银行正试图抑制支出，以控制通货膨胀，在截至12月的一年中，通货膨胀率已上升到7.8%，是1990年以来的最高涨幅。





储备银行行长菲利浦·洛伊警告说，对于抵押贷款持有人来说，今年会面临更多痛苦。





“全球通胀率仍然很高......不过，通胀率回到目标利率还需要一些时间。”





“董事会预计，未来几个月将需要进一步提高利率，以确保通胀率回到目标水平，而且这段高通胀期只是暂时的。”





国库部长查默斯（Jim Chalmers）说，虽然政府不能“干涉”储备银行的的决定，但它专注于向澳大利亚人提供生活费用方面的救济。





他于周二（2月7日）下午在堪培拉说：“我们的工作是关注来自世界各地的更广泛的压力，这种压力已经在澳大利亚的餐桌上为人所感受到。”





“想想更便宜的儿童早期教育、更便宜的药品，以及从我们预期在经济中看到的电价上涨带来的刺痛。我们计划的第二部分显然是处理我们的供应链和劳动力中的问题。”





目前通胀率的上升远远超过了工资的增长，在截至2022年9月的一年中，工资仅增长了3.1%，公共部门的工资仅增长了2.3%，家庭购买力继续下降。





以往的几次加息已对家庭开支造成影响，预计银行会迅速将最新的加息成本转嫁给客户。





储备银行表示，它希望在一段时间内将通胀率恢复到2%至3%的范围。





根据金融比较网站RateCity的数据，对于背有50万澳元贷款的普通借款人来说，利率上调意味着自去年5月开始的加息以来，每月还款额多出908澳元。





对于75万澳元的贷款，此次加息则意味着每月还款额将增加114澳元。



