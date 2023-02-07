现金利率创11年来高点 储备银行警告将进一步加息

澳大利亚储备银行（RBA）行长菲利浦·洛伊（Philip Lowe）警告说，对于抵押贷款持有人来说，今年可能会面临更多痛苦。

People walk passed the headquarters of the Reserve Bank of Australia.

Treasurer Jim Chalmers has said curbing inflation is the main focus of both the Reserve Bank and the government. Source: AAP / Rick Rycroft/AP

要点：
  • 储备银行已将其现金利率提高了0.25 个百分点至 3.35%；
  • 储备银行正试图抑制支出，以控制通货膨胀；
  • 这一涨幅远远超过了工资增长，在截至2022年9月的一年中，工资增长仅为3.1%。
澳大利亚储备银行已经将其现金利率提高了0.25 个百分点，达到3.35%，这是十多年来的最高点。

这是自去年5月以来第九次提高现金利率，目前现金利率达到了2012年9月以来的最高水平。
A line graph showing how the cash rate has grown over the last year.
RBA governor Philip Lowe said while global factors explain much of this high inflation, strong demand is also adding to inflationary pressures. Source: SBS
澳大利亚储备银行正试图抑制支出，以控制通货膨胀，在截至12月的一年中，通货膨胀率已上升到7.8%，是1990年以来的最高涨幅。

储备银行行长菲利浦·洛伊警告说，对于抵押贷款持有人来说，今年会面临更多痛苦。

“全球通胀率仍然很高......不过，通胀率回到目标利率还需要一些时间。”

“董事会预计，未来几个月将需要进一步提高利率，以确保通胀率回到目标水平，而且这段高通胀期只是暂时的。”

国库部长查默斯（Jim Chalmers）说，虽然政府不能“干涉”储备银行的的决定，但它专注于向澳大利亚人提供生活费用方面的救济。

他于周二（2月7日）下午在堪培拉说：“我们的工作是关注来自世界各地的更广泛的压力，这种压力已经在澳大利亚的餐桌上为人所感受到。”

“想想更便宜的儿童早期教育、更便宜的药品，以及从我们预期在经济中看到的电价上涨带来的刺痛。我们计划的第二部分显然是处理我们的供应链和劳动力中的问题。”

目前通胀率的上升远远超过了工资的增长，在截至2022年9月的一年中，工资仅增长了3.1%，公共部门的工资仅增长了2.3%，家庭购买力继续下降。

以往的几次加息已对家庭开支造成影响，预计银行会迅速将最新的加息成本转嫁给客户。

储备银行表示，它希望在一段时间内将通胀率恢复到2%至3%的范围。

根据金融比较网站RateCity的数据，对于背有50万澳元贷款的普通借款人来说，利率上调意味着自去年5月开始的加息以来，每月还款额多出908澳元。

对于75万澳元的贷款，此次加息则意味着每月还款额将增加114澳元。

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Published 7 February 2023 at 4:08pm
By Caroline Riches
Source: SBS
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