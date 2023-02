澳中商贸部长三年来首次对话 中国驻澳外交官呼吁两国加强交流

澳大利亚贸易部长唐·法雷尔(Don Farrell)2月6日下午与中国商务部长王文涛举行视频会议后表示,他将很快前往中国,“试图说服中国政府解除对澳大利亚商品的贸易制裁”。





中国商务部长王文涛在视频会谈开始时向贸易部长法雷尔发出了访问邀请——这是自工党上台、北京停止冻结澳中所有高级别政治对话以来两国商务贸易部长的首次会面。



“实现及时和全面恢复贸易的途径”

唐·法雷尔说,他相信周一与王文涛部长的会谈将为取消对价值200亿澳元的贸易限制开辟一条道路。





“我们在某些问题上存在分歧,但我们应该在可能的情况下通过对话解决这些问题,我希望我们今天能够做到这一点。”





法雷尔参议员告诉王文涛部长,会议的结果可能有利于堪培拉和北京,但澳大利亚将继续坚定地坚持其价值观。





“王部长和我同意加强各个层面的对话,包括官员之间的对话,作为实现及时和全面恢复贸易的途径,”法雷尔参议员在会后的一份声明中说。





“我们同意在更广泛的问题上探索进一步的合作机会,包括气候变化和支持商业代表团,以进一步加强我们国家之间的联系。”





法雷尔也接受了王文涛的邀请将前往中国。





而王文涛则表示,希望两国能够在经济上合作。





他说:“我相信你的下一次中国之行会给你留下不同的印象”,“我期待着专业、坦诚和务实的意见交流。”





但他也指出了取消贸易制裁的潜在僵局,说有些问题 “往往不能永远解决”。





他说,会议的优先事项反而应该是建立互信。





“我们将正视这些问题,但同时这次会议也不能解决所有这些问题,”他说。





“中国不会在原则性问题上做交换。”



中国驻布里斯班总领事阮宗泽博士于此次部长级对话前接受SBS中文普通话节目采访时谈及澳中两国关系及贸易往来,他对澳中两国贸易关系的回暖充满信心。





他表示:“中国在过去长期十多年是昆州的最大贸易伙伴,曾经贸易的三分之一是和中国开展的,这就说明双方有很强的、友好的互利基础,贸易一定是互利共赢的。”





阮博士补充说:“昆州有高质量的农产品、能源矿产,是中国所需要的,中国也有很多产品,澳洲、昆州都很需要,才形成了相互需要的紧密的利益共同体。中国和澳洲、特别是和昆州之间的经贸关系仍然非常强劲,而且随着最近中国疫情政策的调整后,会迎来一个新的更大的契机。”





阮宗泽博士于去年6月来澳担任中国驻布里斯班总领事,他表示履新后便已与昆州当地各方展开广泛交流,以期推动中国与昆州当地的贸易往来。





“我和他们(各方)保持对话的同时,也在进一步推动中昆之间互利友好往来能够在新的一年得到更大的提升和发展。”





他同时强调双方保持交流的重要性。





“我觉得中澳之间的交流还是远远不够的,我觉得存在交流的‘赤字’,进而存在信任的‘赤字’。”





“交流不能解决所有的问题,但是不交流一定会有更多的问题产生。我们不是说交流就一定要你同意我、我同意你,(而是)达到一种相互理解、共同能做些什么让它更好。”





他直言:“这个挑战不是三、两天可以完成的,我自己还有一种危机感、紧迫感。”



澳中五十周年 “紧紧抓住机会”

自2016年以来,澳中两国关系伴随着南海争端、华为禁入澳大利亚5G市场、反外国干预法案通过等事件而逐步走向低谷。





2020年,时任莫里森(Scott Morrison)政府提出调查新冠病毒源头“触怒”中国方面。中国针对煤炭、牛肉、葡萄酒等澳大利亚出口中国商品开始实施制裁。





继去年工党政府上台后,11月澳中两国最高领导人在巴厘岛二十国峰会期间展开六年来首次一对一会晤,被外界普遍认为标志着两国关系的“解冻”;在随后的12月,澳大利亚外长黄英贤(Penny Wong)受邀飞往中国,会见时任中国外交部长王毅,并举行第六次澳中外交与战略对话,而这一天恰逢澳大利亚与中华人民共和国建交五十周年纪念日。



身为中国驻澳外交官,阮宗泽博士说:“去年恰逢中澳建交五十周年,这是一个非常难得的契机,我认为双方都没有浪费这个机会,而是紧紧地抓住了这个机会。”





他并不否认澳中两国之间的“不同”,但强调“中澳关系没有根本利益冲突”,回顾过去几十年所积累的经验,可以“温故而知新”。





“五十年前建交时中澳就不同,不是说今天才不同,这个时候我们怎么看待这个‘不同’,现在我们日益地凝聚到一个共识,中澳关系、特别国与国之间的关系,不能用‘不同’来鉴定它的关系,更不用用‘不同’来限制它的未来,实际上这个‘不同’恰恰是多元性的‘不同’。”





“澳洲在国内是多元文化,我想延展到国际、外交政策上,那更应该是一种多元的视野。国际关系中有一句话:‘外交是内政的延续’,这两者不能脱节,在这方面,中国和澳洲五十年前已经达成共识,特别从去年以来,两国领导人进行了很成功的会晤,我觉得翻开了中澳关系新的篇章。”





澳大利亚外长黄英贤在去年11月发表的惠特拉姆演说中概述了对华关系计划,这个其担任外长以来的首个重要政策讲话中也提及了如何处理澳中两国的差异性。



演说中谈到:“澳大利亚寻求与中国建立稳定的关系;我们愿在双方能够合作的领域开展合作,我们也准备好在必要时表达异见,并从国家利益出发。”(英文原文:We will cooperate where we can, disagree where we must and engage in the national interest.)而这一表述在黄英贤及总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)的多次公开讲话中都被屡屡提及。





身为研究国际问题的学者,阮博士同时呼吁要“用前瞻的眼光、更宏阔的视野看待中澳关系”。





在出任外交官期间,阮博士任中国国际问题研究院常务副院长、研究员,并著有《第三条道路与新英国》、《一个外交官的美国密谈》等书。





“(做研究和做外交官)两者相辅相成,外交官给我了很多实际的经历和实践,做研究是一种理论性的东西,两者非常有机地结合,我觉得是一种幸运。”阮博士如是说。