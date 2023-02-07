Cabramatta 2023 农历新年庆典，华人祝福集锦

LUNAR NEW YEAR SYDNEY

舞狮表演 Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE

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悉尼Cabramatta年度性农历新年庆典活动如期举行 （2月4日），SBS也在现场与大家共迎兔年。拥有不同身份背景的十数位华人朋友们献上了新年祝福。他们中有人表示，不论身处何地，都对中国文化感到非常亲切与热爱。

表达新年祝福的有来自大陆、香港、马来西亚、柬埔寨和越南等地的华人，他们中有的人在1982年坐船从越南逃难到澳大利亚，有的出生在澳洲本地，有的人是在留学毕业后留在了这里。

从8岁到近80岁，从女性到男性，拥有不同身份背景的他们都有一个共同点，那就是对中国传统风俗文化的热爱。
舞狮表演.png
Cabramatta现场舞狮表演，氛围火热 Credit: Yudie Huang
Victoria是一名出生在澳洲的华裔女孩。受妈妈的影响，她非常喜爱中国传统文化。 她称，自己的ABC朋友（澳大利亚本地出生的人）也很关注这个节日。

“我喜欢全身心沉浸在中国文化中的感觉，因为我的父母在我心里埋下了一颗种子。它给了我一种身份认同感，一种归属感。" Victoria说。

小惠是一名越南裔华人，她告诉SBS普通话节目记者，她是在1982年乘船逃难来到澳洲，从那以后定居于此。不论是在越南还是在澳洲，每一年，小惠都会隆重地庆祝农历新年，而且仪式感十足，她会张灯结彩，摆宴席、拜神。前来Cabramatta参加庆典活动，让她感到了久违的开心。

 “能够讲同一种言语，觉得特别亲切。”

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