Cabramatta 2023 农历新年庆典，华人祝福集锦

表达新年祝福的有来自大陆、香港、马来西亚、柬埔寨和越南等地的华人，他们中有的人在1982年坐船从越南逃难到澳大利亚，有的出生在澳洲本地，有的人是在留学毕业后留在了这里。





从8岁到近80岁，从女性到男性，拥有不同身份背景的他们都有一个共同点，那就是对中国传统风俗文化的热爱。



Cabramatta现场舞狮表演，氛围火热 Credit: Yudie Huang Victoria是一名出生在澳洲的华裔女孩。受妈妈的影响，她非常喜爱中国传统文化。 她称，自己的ABC朋友（澳大利亚本地出生的人）也很关注这个节日。





“我喜欢全身心沉浸在中国文化中的感觉，因为我的父母在我心里埋下了一颗种子。它给了我一种身份认同感，一种归属感。" Victoria说。





小惠是一名越南裔华人，她告诉SBS普通话节目记者，她是在1982年乘船逃难来到澳洲，从那以后定居于此。不论是在越南还是在澳洲，每一年，小惠都会隆重地庆祝农历新年，而且仪式感十足，她会张灯结彩，摆宴席、拜神。前来Cabramatta参加庆典活动，让她感到了久违的开心。





“能够讲同一种言语，觉得特别亲切。”



