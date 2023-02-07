大地震造成超4000人死亡 澳洲土耳其、叙利亚社区呼吁援助

Turkey Earthquake

People and emergency teams search for people in the rubble in a destroyed building in Gaziantep, Turkey, Monday, Feb. 6, 2023. A powerful quake has knocked down multiple buildings in southeast Turkey and Syria and many casualties are feared. (AP Photo/Mustafa Karali) Source: AP / Mustafa Karali/AP

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土耳其和叙利亚地震造成4000多人死亡，澳大利亚的土耳其和叙利亚社区成员感到震惊。对于SBS土耳其裔制作人尼尔根·基利奇来说，这是一段沉重的经历。(点击上方收听音频)

对于SBS土耳其制作人尼尔根·基利奇（Nilgun Kilic）来说，当她的家乡发生7.8级地震时，她的工作变得非常个人化。

“当我为下午2点的广播准备新闻时，当我看到受地震影响的城市名单。其中一个是哈塔伊（Hatay），这是我姐妹和她家人居住的地方。”

尼尔根试图通过电话联系到她的姐妹，但她的亲戚向她保证——他们收到她的短信，称她很无恙。

但随后，第二次7.5级地震袭来，他们的手机电池失去了电力。

此后就杳无音讯。

“土耳其现在的天气状况很糟糕。真的很冷。而且他们在撤离的时候把车钥匙和外套忘在了家里。没有外套，他们会被冻死。因此，我姐妹为了家人，冒着巨大的风险，跑回家里去取车钥匙和外套。”

尼尔根的姐妹是一名小学教师，与丈夫和两个儿子住在一栋公寓楼的七楼。

他们的家乡哈塔伊市位于土耳其与叙利亚交界处，这是这场百年来最强地震破坏的众多城市之一。

自周一凌晨发生第一次地震以来，死亡人数迅速上升。

尼尔根担心她的姐妹和她的家人面临最坏的结果。

“我的家人现在都非常紧张和害怕。而我们正在等待从他们那里听到一些好消息。感受？好吧——绝望和无能为力，实际上是一种非常糟糕的感觉。”

尼尔根是居住在澳大利亚的15万名土耳其侨民的一员。

许多人与他们的故乡保持着密切的联系，并被那里发生的悲剧所深深影响。

奥马尔·因切卡拉（Omer Incekara）是澳大利亚土耳其互助联盟（Australian Turkish Mutual Alliance）的负责人，也是新南威尔士州多元文化协会（Multicultural New South Wales）的成员。

他说，许多澳大利亚土耳其人仍在努力确认家人和朋友的安全。

“你知道，这只过去24小时，每个人都急切地想联系他们的家人，并希望会得到好消息。 （澳大利亚）当地社区在那里有亲人，我们在社交媒体上看到很多信息，他们把他们的名字、地址贴出来，并请求那里的人去检查这些建筑物。我想，你知道，当你有这么多人试图通过打电话联系他们的家人时，他们也使那里的通信系统超载。因此，这太糟糕了。”

土耳其也是世界上最大的难民人口的所在地，超过400万叙利亚人生活在受地震影响最严重的地区。

蒙瑟·哈姆杜什（Monther Alhamdoosh）博士是维州澳大利亚叙利亚协会（the Australian Syrian Association）的执行秘书。

他的两个兄弟和父母是土耳其东南部加济安泰普（Gaziantep）的难民，那里是地震的震中。

地震发生时，他们从睡梦中被惊醒。

“他们的大楼在摇晃。我爸爸描述说，就像有人抱着大楼在摇晃。到处都这样。所以他们只能逃出来。甚至忘记了他们的电话、钥匙，只是冲到街上。”

在零度的温度下，他们在车里过了一夜，因为回到他们的大楼并不安全。

“我妈妈说——我昨天还在和她通话——这是我一生中发生的最可怕的事情。她在离开叙利亚之前，已经经历了将近八年的战争。而这比战争更可怕。”

在叙利亚，估计死亡人数超过1400人，而已知的受伤人数约为3500人。

这对一个已经被11年内战摧残的国家来说是一个巨大的打击。

自2011年以来，哈姆杜什博士的组织一直在向叙利亚北部提供人道主义援助。

他妻子的家人住在阿勒颇（Aleppo），他说那里的人们迫切需要帮助。

“悲剧是巨大的。在土耳其，基础设施没有那么好。而这只是土耳其——它是一个成熟的国家。但是在叙利亚北部，情况真的非常糟糕。在北部，什么都没有。你知道难民营地区的基础设施——目前完全没有援助。 我认为现在任何努力都会带来很大的不同。因为有很多流离失所的人。 他们已经离开了自己的家园，现在，他们实际上已经失去了家庭，这真的很糟糕。所以任何组织的任何帮助都会产生很大的不同。”

土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）称，已有45个国家表示愿意帮助土耳其的搜索和救援工作。

国际援助机构也在动员起来，在当地提供援助，同时也从远方筹集资金。

乐施会（Oxfam）是其中之一，其在澳大利亚的代理首席执行官安提亚·斯宾克斯（Anthea Spinks）说，食物、水和住所是最紧迫的需求。

“条件是如此艰难。现在是冬季，上一次大地震袭击土耳其是在夏季，当时死亡人数（很多），重建相当长期。因此，现在的情况比当时糟糕十倍。”

澳大利亚政府迄今已承诺提供1000万澳元的人道主义援助。

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）向受灾者表示最深切的同情和慰问。

“澳大利亚的援助将针对那些最需要的人。我还可以说，对于在那里有家人的澳大利亚人来说，这将是一个困难的时刻......我想全世界的人都对这个地区的人们表示同情和慰问，他们此时正在遭受痛苦。”

在墨尔本，尼尔根·基利奇希望，澳大利亚人能考虑到土耳其和叙利亚人民。

“我只能说，你知道，因为我们在这里什么都做不了，只能为土耳其和每个人的安全祈祷。就是这样。”

希望在震后捐款帮助叙利亚和土耳其人民的人，可以通过Australia for UNHCR进行捐款。

澳大利亚人可以通过——unrefugees.org.au进行捐赠。


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