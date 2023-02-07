SBS晚新闻（2023年2月7日）

SBS Mandarin evening news

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澳洲储备银行再度加息 现金利率达11年最高点；Centrelink自动电话系统难接通 致电者感到沮丧；澳洲退休年龄将于今年7月起提高至67岁；土耳其叙利亚发生大地震 超过3700人遇难。（请点击播放键收听详细内容）

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