SBS晚新闻（2023年2月7日）Play06:40SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.29MB) 澳洲储备银行再度加息 现金利率达11年最高点；Centrelink自动电话系统难接通 致电者感到沮丧；澳洲退休年龄将于今年7月起提高至67岁；土耳其叙利亚发生大地震 超过3700人遇难。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE电话迷阵：Centrelink自动电话信息系统难接通 致电者倍感沮丧“我的两个儿子还在废墟中”：土耳其叙利亚发生大地震 逾3700人遇难现金利率创11年来高点 储备银行警告将进一步加息官方利率一再上调：储户利率未能跟上加息步伐 用户能做什么？活到老做到老：澳洲将再上调退休年龄分享Latest podcast episodes大地震造成超4000人死亡 澳洲土耳其、叙利亚社区呼吁援助Cabramatta 2023 农历新年庆典，华人祝福集锦澳中商贸部长三年来首次对话 中国驻澳外交官呼吁两国加强交流国际学生面临澳洲生活的新压力