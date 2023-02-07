新州拟推行无现金赌博法 干预问题赌博并减少有组织犯罪

新州州长佩洛特（Dominic Perrottet）表示，耗资3.44亿澳元的无现金老虎机计划，不仅可以帮助赌博成瘾者，还有助于打击有组织犯罪。





“很明显，这些变化和措施——包括昨天对赌博改革的重要修改——将对人们的生活产生真正的影响，它将打击新州的有组织犯罪，并确保我们在新州的社区保持安全，阻止新州的洗钱活动，阻止问题赌博。 同时，与行业合作，保护就业，保护新州各地的俱乐部和酒吧，确保它们在未来蓬勃发展。”





新州警察局长凯伦·韦伯（Karen Webb）对这项倡议表示支持。





“我们知道，犯罪分子利用现金在赌博机器中洗钱，我们也知道他们有多余的现金在赌博中消费。 因此，这项法律将帮助我们解决这个洗钱链。 我们将能够找到他们花钱的地方，取出他们的钱。 这是在之前通过的包括洗钱、不明财富和数字电子设备在内的一整套法律之外的。”





政府的计划得到了赌博成瘾者支持机构的赞同。例如Turning Point的临床主任丹·卢布曼（Dan Lubman）教授，他所在的机构为药物滥用和赌博成瘾者提供帮助。





卢布曼表示，无现金赌博和入场前的限制将使赌博成瘾者更能够控制自己的行为。





“现实情况是，大多数人进入一个场所时，心里都有一个想要消费的数字。挑战是，这些机器的设计是为了尽可能从你身上榨取金钱，并鼓励你继续追回你的损失。在那一刻，有赌博问题的人会忘记他们给自己设定的上限。因此，实施这些法律，并允许人们在进入赌博场所之前设置（的上限），将能使人们更好地控制他们的赌博行为，这是一个巨大的变化。“





然而，如果佩洛特和自由党在下个月赢得连任，并不是每个社会阶层都对要进行的改革感到高兴。





新州俱乐部协会（Clubs New South Wales）和澳大利亚酒店协会（Australian Hotels Association）表示反对，并称此举成本很高。





他们还认为，该政策不会帮助赌博成瘾者，反而会赶走大多数休闲玩家，因为他们不会注册政府规定的与银行账户关联的赌博账户。





新州政府计划在今年年底前实现2000台老虎机的无现金化，剩余的8.8万台将在2028年底完成。





去年，塔州首先针对赌博改革立法，因此新州并非首个推行此类举措的司法辖区。





然而，像卢布曼教授这样的经常与赌博成瘾者打交道的人认为，整个国家必然会效仿新州、塔州，实施类似改革。





“我认为目前我们正在进行一场关于赌博的真正重要的对话。全国各地已经设立了一些皇家委员会，政府正在谈论采取行动。我认为，社会对我们在大屏幕上看到的大量赌博以及它对孩子们产生的影响感到厌恶。我认为，我们将不可避免地看到事情的变化，我认为这是一个真正伟大的一步，我们将看到其他司法辖区采用这样的措施。”





新南威尔士州选举将于3月25日举行。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。









