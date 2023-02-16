外卖咖啡杯将在澳洲这个州被禁 环保倡议组织究竟有何顾虑？

要点： 西澳将从今年 2 月 27 日起禁用外卖咖啡杯；

据估计，澳大利亚人每年使用 18.4 亿个一次性咖啡杯；

可分解咖啡杯仍然可以出售，但环保倡议者表示还不具备相关工业设施正确处理这些咖啡杯。

西澳继续为减少使用即弃塑胶制品努力，将禁止使用某些常用的外卖咖啡杯。





这种澳大利亚咖啡厅常用的一次性外卖咖啡杯将从 2 月 27 日开始被禁在西澳销售。





虽然大部分咖啡杯的杯身都是以硬纸所制，但它们内面通常都有塑料物质，以致杯子不会因接触液体而变软。



If disposed of in general waste, compostable coffee cups will create methane as they break down in landfill. Source: Getty / Nungning20 传统的外卖咖啡杯的内里使用与塑料袋及包装用品相同的塑料物质聚乙烯，而可降解咖啡杯则使用聚乳酸 （PLA）制成。聚乳酸是利用天然资源中的糖分，例如玉米淀粉制成。





但是那些提倡减少浪费的人士鼓励大众尽可能使用可重复使用的咖啡杯，因为可降解的替代品未如大众预期般环保。



西澳最新的一次性塑料禁令

西澳继 2018 年禁止使用轻型塑料袋后，在 2022 年初禁止使用一些一次性塑料制品，包括塑料碟、餐具和吸管。





下一阶段将会扩展到塑料制品袋、塑料棒棉签，以及不可降解的塑料外卖咖啡杯。





西澳政府表示，如果消费者不自携咖啡杯或堂食，那么零售商要多付 7 澳分以使用替代咖啡杯。



违反禁塑令规定的零售商和供应商或会面临高达 25000 澳元的罚款，该州政府表示将以“具常识性、教育性的方法”，允许不同商品有 6 至 28 个月的过渡期。





塑料咖啡杯的禁令预计从 2024 年 3 月起全面实施。





西澳政府估计这些进一步的禁令可令该州每年减少 7 亿件塑料垃圾。





南澳是唯一一个承诺禁止使用不可降解咖啡杯的州份，该禁令将于 2024 年 9 月生效。



目前可供使用的替代咖啡杯

正如西澳州长马克·麦高文（Mark McGowan）在社交媒体上的帖文指出，可降解的外卖咖啡杯是被禁用外卖咖啡杯的替代品。





那些符合澳大利亚标准的可降解咖啡杯仍被允许使用。





可降解咖啡杯经过正确的处理程序，可以在 12 周内在工业设施中分解。



环保倡议者的顾虑

环保组织 Plastic Free Foundation 创始人鲁伊斯 (Rebecca Prince-Ruiz) 表示，西澳这一禁令的问题在于它不会大幅减少塑料的使用量。





她说：“如果（可降解）咖啡杯没有被堆肥，而是被送到垃圾填埋场，这是很可能的结果，只会增加甲烷的产生。”





“是的，这些物品可能是可降解的，但民众大多数都只是在公共场所使用它们，因此它们最终都会被扔进公共垃圾箱，而不太可能会进入（处理它们的）工业设施。”





她说：“我们不一定拥有收集设施和系统来处理它们。”





提供可持续教育和解决方案的社企 Donut Waste 的创办人霍纳高娃（Sharka Hornakova）表示，她看不到在西澳出售的工业性可降解咖啡杯实际上是如何被堆肥的。她认为，西澳即将生效的外卖咖啡杯禁令还不够。



Sharka Hornakova says WA's incoming ban on takeaway coffee cups does not go far enough. 西澳地方政府部门建议市民不要把外卖咖啡杯放进可回收垃圾箱。





霍纳高娃说：“交叉污染的可能性太高，所以任何咖啡杯都被分类为一般垃圾。”



可降解咖啡杯的制造商

BioPak 的首席执行官加里·史密斯（Gary Smith） 表示，其公司生产的可降解咖啡杯不含 “含氟表面活性剂”。





他表示，霍巴特和阿德莱德的地方议会都接受他们的 FOGO 系列作为可降解包装用品，鉴于一次性塑料禁令范围的增加，监管机构应该努力确保获认证的产品被接受。





史密斯没有说明 BioPak 可降解咖啡杯中有多少已被堆肥，但他表示“需要以教育来确保我们的包装用料会回归到有营养的土壤。”



还有什么替代品选择？

鲁伊斯表示，其基金会研究建议一个可以改变顾客使用咖啡杯的措施，就是对选择使用外卖咖啡杯的顾客收费。





另一个建议是在有洗碗设备的堂食场所完全禁止使用外卖咖啡杯。



霍纳高娃指出已经有餐厅根据禁令营运，但其他餐厅因担心影响生意而没有执行。





她说：“餐厅担心的是如果他们这样做，顾客会光顾其它地方，那么为什么不全面推行（禁令）呢？”





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