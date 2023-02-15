15年前抵制向“被偷走的一代”道歉 达顿今为此道歉意味着什么？

要点： 本周一，彼得·达顿（Peter Dutton）为2008年抵制向“被偷走的一代”的国家道歉而道歉；

前总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）说，达顿的态度转变可能会为他支持原住民议会之声（Voice to Parliament）机构铺平道路；

特恩布尔承认，他对原住民议会之声仍有“一些保留”，但会投票支持。

澳大利亚前总理特恩布尔说， 达顿如今为抵制“被偷走的一代”的国家道歉而道歉，这可能为他支持“向议会发出心声”铺平道路。





本周一，在时任澳大利亚总理陆克文（Kevin Rudd）向议会发表历史性演讲15年周年之际，达顿就抵制那次国家道歉一事发表了道歉声明。





前总理特恩布尔说，达顿的态度转变“绝对”可以为他支持原住民议会之声铺平道路，但特恩布尔淡化了反对原住民议会之声计划可能损害其长期职业生涯的说法。



Malcolm Turnbull (left) and Peter Dutton (right) pictured in 2017. Mr Turnbull says the apology from Mr Dutton could open the door for him to back the Voice. Source: AAP 特恩布尔本周二接受澳大利亚广播公司采访时表示：“现实情况是，即使你认为某人在某一特定时期采取了错误的政治立场，但在大多数情况下，他们将能够度过这一关，继续做其它事情。”





自由党尚未就原住民议会之声的立场作出承诺，达顿称缺乏关于该机构如何运作的细节。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯多次反驳了这一说法，他提到了一份由原住民领袖汤姆·卡尔玛（Tom Calma）和马西娅·兰顿（Marcia Langton）起草的报告。





这份长达300页的文件在2021年递交给前联盟党政府，并对原住民议会之声机构如何运作进行了详细阐述。





但特恩布尔认为阿尔巴尼斯的做法是“荒谬的”，因为该报告还没有被正式采纳为政府政策。



特恩布尔曾在1999年领导澳大利亚共和运动，但没有成功。特恩布尔认为，阿尔巴尼斯先生不可能提供更多的细节，因为他“基本上需要澳大利亚原住民自己去设计的原住民议会之声机构”。





他还提到“政府在某种程度上受制于他们所处的位置”。





“从某种意义上说，现在提供细节已经太晚了。但话虽如此，当人们说我们想知道为什么而投票时，这是很合理的要求。修改宪法并不容易。”





阿尔巴尼斯坚称，更多细节将在公投前公布，议会将负责塑造原住民议会之声。



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2017年《发自肺腑的乌鲁鲁宣言》 建议设立原住民议会之声机构，时任总理特恩布尔由于担心它可能成为“议会第三议院”，拒绝了这一想法。





他后来转变了立场，支持这一提议，但透露仍然对这一前景持“一些保留意见”。





“我们有完全合法、合理的理由来投票反对原住民议会之声。你不应该攻击那些反对‘原住民议会之声’的人的动机。这只会让更多人投反对票。”





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