移民佳音：专家预计各州及领地未来数月批签数量将激增

要点： 各州及领地在2022-2023年度的技术签证提名计划中经已使用的配额，远远比所分配到的配额要低；

专家预计未来数月，提名邀请的签证申请数将激增；

专家表示，如今身在澳洲境内的临时签证持有人将获优先考虑。

以下是各州有关技术移民签证提名计划的最新数据。



新州

从2022年7月1日至2022年12月31日，只有871名有意向的移民获得新州政府技术工作偏远地区签证（491类别）提名，远远落后于该州按比例所获得分配的6168个名额。





与此同时，技术提名类别（190子类）则只发出了2375份邀请，比所获配额少了近6700份。



專家指，各州需要加快發放技術提名類別簽證的步伐，以填補今年移民剩餘的配額。 Source: Getty / Getty Images 移民部前副部长里兹维（Abul Rizvi）表示，各州及领地必须在未来五个月内加速提名申请名额，以便在本年度内达到剩余配额的数量。





里兹维对SBS旁遮普语组表示：“到2022年12月底，大多数司法管辖区仍远远落后于按照比例在2022-23年度所获得的创纪录配额数量。因此，他们需要在2023年1月至6月期间，大幅增加发放签证，以达到2022-23年的移民计划。”



2022年7月1日至12月31日期间各州和领地政府发出的邀请数量。 Credit: Department of Home Affairs 与此同时，由于国家提名计划下的配额数量最多，新州政府去年决定取消与其技术提名签证类别中对工作经验和最低分数的相关要求。





据新州政府的网站表示：“由于内政部增加了独立技术移民签证（189子类）的名额，所以此前公布的190子类的分数和工作经验指南已取消。”



维州

维州从2022年7月1日至12月31日在491类别的签证上仅发出1082份邀请，而190类别签证则发出了4105份邀请。





总部位于墨尔本的移民代理斯马尔（Saurabh Smar）表示，随着各州努力完成其配额，相信在未来五个月批出的签证可能会大幅增加。





斯马尔说，相信其中大部分签证会由经已在澳的临时移民签证人士获得。





他又补充说，由于联邦政府在独立技术移民类别（189子类）发出的邀请数量创下纪录，因此可能会推动州政府增加提名的技术签证数量。



到目前为止，该计划在本年度内已经进行了三轮邀请，总计收到接近六万份申请（59182份），预计未来一段日子申请的数量会增加。





斯马尔解释说：“一般获得邀请申请签证的分数是在90或95分以上的高水平，但最近许多189类别的邀请中，是发给最低分数为65分的申请人。这给各州敲响了警钟，其中许多州 ，包括新州在内，都已经放宽了标准， 以吸引更多移民。”





维州政府还增加了符合条件申请永居签证的职业数目，包括在技术职业清单上的所有职业，以吸引更多的申请人。



南澳州

南澳會優先考慮一些專科醫生、健康及科學專業人員、護士、教師、國防專業人員、技術人員和技工。 南澳是目前唯一一个在491签证类别所获得的配额中，发出邀请超过半数的州。 该州一共批出了2846份偏远地区技术工作签证的邀请，比其按比例所获得的配额数字少了2452份。 同时，在190子类签证中，也提名了1512名人士申请。





该州网站指出，他们会优先考虑一些专科医生、健康及科学专业人员、护士、教师、国防专业人员、技术人员和技工。



昆州

昆州在2022年的下半年中，对491子类签证发出了472份申请邀请书，而对190子类签证发出了712份邀请。





该州现在要求获190或491子类签证的技术提名申请人须递交英语测试结果。这一要求于2022年9月开始施行。



西澳州

西澳在2022年下半年中，对491类签证发出了420份邀请，而对190类签证发出了830份邀请，远低于其配额。





不过，该州最近宣布经已收到大量由州提名的移民计划申请。



该州网站称：“为了在该计划年度结束前留出足够时间来处理大量申请，所以从2023年2月起，2022-23年度由州提名计划的邀请轮次，将在年度剩余的时间内提前，并会在每个月的第一周进行。”





里兹维说，申请数量激增的原因是与国际学生和其他在2022年新冠疫情后抵达澳洲的临时移民涌入有关。





他说：“西澳需要迅速作出提名，以便内政部能够在2023年6月底前处理后续的签证申请。”





斯马尔补充说，西澳收到大量申请是因为该州容许居住在其它司法管辖区的人士申请西澳的提名计划。



有關技術移民簽證提名項目的最新訊息。 Source: SBS

塔州

截至去年12月31日，塔州在491类别签证上发出了565份邀请，而在190类别中则发出了931份邀请。



首都领地

首都领地在签证邀请上也落后于其所获分的配额。





在2022年下半年，领地针对491子类一共发出了855份邀请，而针对190子类则发出了411份邀请。



北领地

从2022年7月1日至12月31日，北领地只有297名有意向的移民获得北领地政府的技术工作偏远地区（491类别）提名。





与此同时，技术提名签证（190子类）则发出了298份邀请，同样远低于本年度分配的移民名额。





免责声明：本文内容仅供一般性参考，不应替代阁下咨询专业顾问的意见。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



