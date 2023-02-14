163人从移民羁留中心获释后 政府急于填补《移民法》漏洞

要点： 《移民法》第501条赋予移民部长以品格为由取消签证的权力；

拟议的法案将追溯性地修正《移民法》，以验证过去的签证决定；

许多独立议员对拟议立法的追溯性提出了道德方面的担忧。

工党急于弥补一个法律漏洞，该漏洞使163名有犯罪记录的人从移民羁留中获释，重新获得了签证。





此前，高等法院于去年12月作出一项裁决，不能以总刑期为考量，根据《移民法》第501条自动取消罪犯的签证。



据悉，该法条赋予移民部长以品格为由（包括某人有“重大犯罪记录”：定义为12个月或以上监禁）取消签证的权力。





高等法院此前裁定，因10项不同的罪行被判处总计4年零3个月监禁的新西兰女子凯特·皮尔森（Kate Pearson）胜诉——法庭发现，在考虑“重大犯罪记录”时，立法没有规定应以总刑期为考量。





周一晚上，内政部移民事务副部长索菲·福斯特（Sophie Foster）在参议院预估会议上发言时确认，在法院作出该判决后，有163人的签证被重新签发。





同一天，移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）在议会提出了一项《移民法》修正案，以填补该立法漏洞。





他说：“该法案还将追溯性地修正《移民法》，以确认过去根据皮尔森案的判决而被宣布无效的签证决定和行动。”





“如果以前的取消签证决定因为皮尔森案而被宣布无效，这些人的签证将被重新签发。”





“这（追溯性修正案）对于使那些保护澳大利亚社区的签证决定能够站稳脚跟至关重要。”



独立议员提出人道主义关切

该法案得到了反对党的支持，但遭到了绿党和包括佐伊·丹尼尔（Zoe Daniel）在内的多位独立议员的反对，他们提出了道德方面的担忧。





丹尼尔女士说：“立法的追溯性意味着，那些被政府释放了几天或几周并与家人和社区团聚的人可能会被强行带回羁留中心。”





丹尼尔女士提到了她遇到的一名南苏丹男子，他因打架斗殴和毒品犯罪被判处18个月的刑期，后来他的刑期被减至10个月。





他的签证被取消了，这使他在移民羁留所呆了两年，后来由于皮尔森案的判决，他被释放了。追溯性修正案可能会导致他的签证再度被取消。





“在我看来（被重新拘留）只会加剧他因战争、成为孤儿、穿越难民营和新环境导致的创伤，然后在毒品和酒精中寻求慰藉，”她说。





“这些是该立法没有解决的人道主义因素。”



难民律师预测修正案将面临宪法挑战

难民律师哈米什·格莱尼斯特（Hamish Glenister）说，他的客户（从移民羁留所释放的163人之一）已经收到了取消其签证的意向性通知。





他说，政府的修正案“大规模地扩大了可强制取消签证的罪行类别”，并预测将面临宪法挑战。





格莱尼斯特说：“追溯性立法往往是宪法挑战的主题，但这项立法也干扰了宪法第75条，该条规定了司法审查。”





他说：“假设该立法是有效的，其效果将是每个被释放的人都将被送回移民羁留所。”





格莱尼斯特说，政府的修正案应该考虑到个别情况。





“政府确实需要修改立法——因为在以前的形式中，被判犯有非常严重罪行的人没有被逮捕……但现在政府走向了另一个极端，让犯有多项轻微罪行的弱势人群的签证自动被取消。”





“一个更好的修正方式是考虑总判决中的各单项判决的严重程度。”





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