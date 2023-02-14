澳洲政府公布4.24亿澳元《缩小差距》计划 关注改善原住民生活质量

要点： 除了在 10 月份预算中为明确解决方案预留 12 亿澳元外，澳大利亚政府将增加另一笔额外资金；

该计划包括投入1.5 亿澳元为偏远社区提供安全可靠用水；

澳大利亚政府已拨出近 2200 万澳元用于提高对创伤的认识。

提供更多的清洁饮用水和对家庭暴力幸存者的支持，是澳大利亚政府一项4.24亿澳元的计划所要资助的新措施内容，该计划旨在加快步伐缩小澳大利亚原住民与非原住民之间的差距。





在纪念向“被偷走的一代”进行历史性道歉15周年之际，联邦政府将发布第二个《缩小差距》实施计划，该计划将重点关注改善原住民生活质量的切实可行的方法。





政府已在10月预算中为具体解决方案预留了12亿澳元，这笔资金是这一基础上增加的。





今年的实施计划包括在四年内投入1.5亿澳元，为偏远社区提供安全可靠的饮用水。





另外，政府已拨出近 2200 万澳元用于提高对创伤的认识、符合文化的项目，以支援面对家暴的家庭。





一些支援遭受家暴和性暴力的妇女和儿童的家暴和预防法律服务提供者，会在两年内获得 6860 万澳元的资助。



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该计划还承诺在四年内投入 3840 万澳元用于对偏远地区学生的教育，并在两年内投入 1180 万澳元使社区更容易获得营养食品。





澳大利亚原住民事务部长琳达·伯尼（Linda Burney）于去年11 月向国会提交了《2022 年缩小差距》报告的结果，显示原住民与非原住民在主要发展领域的差距越来越大。





这是自关乎缩小差距的国家协议生效以来的第一份报告，显示出许多目标没有按计划实现。





但伯尼指出各地政府和不同部门在与原住民社区合作方面越来越好。





她说：“我们的措施会更加具体和更有针对性，会带来真正的影响，对各州和领地的工作进行补充，并支持由原住民和托雷斯岛民带领的社区组织，支援该社区的工作。”





澳大利亚原住民事务助理部长麦卡锡 （Malarndirri McCarthy） 表示，这项投资将会给偏远社区带来许多重要改变。





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