澳洲女子网恋被骗逾25万元 澳洲监管机构警告浪漫诈骗五大迹象

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）的Scamwatch的最新数据显示，2022年，澳大利亚人因遭遇约会和浪漫骗局损失4500万澳元，在情感和财务上遭受到巨大的损失。





65岁以上的人士在这些骗局中的损失总额最高，总的来说超过1290万澳元。





2022年， Scamwatch收到了3698份恋爱诈骗报告，比前一年增长了8%。在这些报告中，有近一半涉及骗子通过移动应用程序和社交网络平台与受害者联系。





澳大利亚竞争和消费者委员会副主席卡特里奥娜· 罗伊（Catriona Lowe）说：“骗子往往不择手段去欺骗受害者，让他们分享个人信息，掏空他们的钱包。随着越来越多的澳大利亚人通过社交媒体和手机约会应用程序认识朋友，确定你究竟是在和谁交流从未如此重要。”





她说：“进行浪漫诈骗的骗子会牵动受害者的心弦，以得到他们想要的东西。我们了解到，一名澳大利亚女子在网上与一名声称是海外医生的男子建立关系之后，损失了超过25万澳元，这位男子说需要钱购买医疗设备。”



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罗伊提到，这种令人痛苦的约会骗局市时常发生，“凸显了人们和朋友、家人、企业和社区更多地谈论浪漫骗局的必要性”。





澳大利亚竞争和消费者委员会提醒恋爱骗局的五个迹象，希望澳人提高警惕。



不能亲自见面。骗子会说他们住在海外或州际的某个地方，原因各异，但通常会说自称是军人、联合国人员或医生，甚至是在石油钻井平台上工作的人员等等。



诈骗者试图唤起人们的同情心，通常会编造一个离婚或丧偶的故事，声称自己有一个或多个孩子。



骗子声称他们在危机中需要帮助。一旦建立了信任和关系，他们通常会以应对疾病、受伤、旅行费用或家庭危机等为由，向受骗者索要钱财。



诈骗者会声称自己财务稳定，但却需要钱财。有时，他们声称有一个“交易”或“合同”将很快达成，只是需要一些钱来敲定；又或者他们自称被拘留了，需要帮助离开某个国家。



骗子可能会游说投资的机会，他们通常使用浪漫骗局的种种方式来获得受害者的信任，比如他们会在相对较短的时间内表白，或者讲述其个人所谓的“感人”故事，甚至会送礼物。

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根据去年年中澳大利亚消费者权利监管机构的数据，在文化和语言多样性社区中，被骗人士遭受的五大骗局依次是投资骗局，浪漫和约会骗局，生命威胁、逮捕和其它威胁、身份盗窃和网络钓鱼。





监管机构提醒民众，如果感觉不对劲，需迅速采取行动，联系银行并向Scamwatch报告骗局。





罗伊强调说：“如果你担心你认识的人可能卷入了一场恋爱骗局，那就和他们交谈，平静、温和地询问一些关于他们关系性质的一些问题，比如为什么他们不能进行视频聊天或亲自见面。”





“提醒你所认识的人不要分享个人照片或视频，因为这些可能会被骗子用来进行敲诈；并告诉他们，如果损失了钱财，请立即联系银行。”





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