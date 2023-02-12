土耳其叙利亚地震遇难者超3.3万人 民众质疑建筑标准

在土耳其和叙利亚工作的人道主义团体警告称，地震的恢复工作将是漫长而有挑战性的。





专家们表示，在眼前的救援和恢复任务结束后，各种短期和长期的需求需要数月甚至数年的捐助。





地震幸存者对迄今救援工作的速度感到沮丧。





两国的死亡人数已经超过3.3万，预计该数字还会进一步增加。





联合国的援助负责人马丁·格里菲斯（Martin Griffiths）将这次地震描述为该地区一百年来最严重的事件。





“一百多个国家派出了应急援助队伍，帮助营救那些在废墟下的人们。我们需要的不仅是这些，因为这场悲剧的下一阶段，是照顾那些失去家园的人们。他们的孩子没有学校，没有食物、没有钱，他们依靠土耳其人民和政府的援助 和国际社会的慷慨解囊。”





在一些地区，尸袋被放置在街道上。遗体被扔进临时墓地和乱葬岗，居民佩戴口罩，抵挡死亡的味道。





土耳其官员表示，老旧建筑很可能是造成地震毁灭性伤亡人数的原因。





但人们也对土耳其较新的建筑标准提出质疑。





通过建筑赦免，严格的建筑规则可以被绕过——这种赦免允许非法建筑业主通过支付费用来获得豁免。





根据土耳其环境和城市化部的数据，近1300万栋建筑是违反规定建造的，土木工程师称，这导致这些基础设施没有能力应对灾难。





救援人员伊桑·达拉尔（Ihsan Dalar）解释说：“建筑公司把混凝土碎片和煤灰扔在里面。建筑、沙堆，仅此而已。这些建筑没有受到国家的监督，所以很多人因为这些行为而死亡，因为（刚建成的时候）没有控制（建筑质量）。”





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