【我们的故事】“荒野旅行家”小辉：父母反对浇不灭心中“淘金梦”

南半球夏初的烈日照在西澳茫茫荒野中，一个身影手持长杆器械，末端的白色圆盘一寸寸地扫描着被晒得滚烫得大地。举目远眺，方圆百里只他一人。看似无边孤寂，但他宁愿忤逆父母，也放不下正在做的这件事。





华人在澳淘金的历史可追溯到19世纪50年代“淘金热”时期。而南澳小伙小辉带着自己简单的装备、开着“小破车”深入澳洲野地，在一百多年后续写着淘金传奇。





本职为工程师的他，给自己的社媒账号起名“荒野旅行家小辉”，几年间上传了在澳大利亚各处荒郊野外徒步、露营、采蘑菇、淘金的别样生活。但他的家人并不希望他做“荒野旅行家”。





“他们觉得风险太大，毕竟我是他们唯一的儿子，”他说。



南澳华人小辉有一个独特的爱好——深入澳大利亚荒野淘金。 Source: Supplied 尽管如此，反复权衡后，小辉还是将这一爱好坚持了下来。





淘金，到底有着怎样的魅力呢？



好运加身 梦幻开局

小辉说，一切都来源于一颗“意外”的大黄金。





2017年底刚毕业正在找工作的小辉，偶然在网络上看到了在澳野外挖金的视频，一下子就引起了他的兴趣。





“一时比较激动，我就买了一台金属探测器，也从此也开始了业余挖金的生活——就像兴趣爱好。”





碰巧在维州有工作面试的小辉，随即带着探测器、开着自己的“小马自达”来了一趟“顺便”的挖金之旅。事隔多年回想起来，小辉还是掩饰不住满脸的兴奋神色。



小辉认为自己在淘金方面运气一直很不错，经常“一上来就挖到最大的”。 Source: Supplied “真的是一件特别神奇的事情。我本来叫了一个小伙伴一起去，他跟着我的车，突然反悔了，把我一个人抛弃在那里。后来我就硬着头皮一个人过去，跑到树林里面去了。”





“那个地方地面到处都是坑坑洼洼的，说明有别人已经在那探过挖过了。结果我就在一个坑的旁边，挖到了一个七克重的黄金，”他激动地说。



当时我想，怎么大家把它遗漏掉了？特别神奇，真的好像这块金子是留给我的。

“我挖出来一看，这么大一块金闪闪的金子……特别兴奋，我在那坐着开心了大概十分钟。”



“必须是一个乐观者”

那次“梦幻开局”挖到的黄金，几年以来一直是小辉所挖黄金重量记录的保持者。直到五年后，这一纪录才被近期西澳之旅所获黄金打破。





小辉认为自己在淘金方面运气一直很不错，经常“一上来就挖到最大的”。而他的好运也不仅体现在收获。



在淘金入门期间，小辉刚巧收到了西澳的工作面试机会，这让他得以与网上结识的西澳淘金“老师傅”学习；而小辉的前任上司，甚至还在他离职时“友情赠送”了一台价值数千澳元的金属探测器样机，为他升级了最重要、需要投入成本也最高的淘金装备。





尽管如此，小辉对“好运”二字却有着清醒的认知。他认为，挖金最重要的是心态。





他说：“如果你真正想去从事挖金这项活动，你可能得先思考一下：如果我几天甚至几周都没有什么收获，我可不可以接受这个事情？如果你是一个没有耐心的人，我觉得挖金不太适合你。”



小辉认为，挖金要沉得下心、能接受数天无所获，还需要很强的信念，“必须是一个乐观者”。 Source: Supplied 除了沉得下心之外，他认为挖金还需要很强的信念。





“你得去这样想，今天挖不到，但不一定明天就挖不到。如果你没有这种信念，你就不太适合去挖金，”小辉表示。



以前带我的老师傅告诉我说，你想挖到金子，你必须是一个乐观者。

然而，小辉表示，华人挖金爱好者相对来说并不多，“跟local（本地人）比起来还是太少了”。



挖金上瘾 停不下来

探测器、铁镐和塑料小铲是小辉挖金的主要装备。带着这些“老伙计”，小辉最近一次西澳挖金之旅收获颇丰。



小辉笑谈，挖金好像会上瘾一般，总想“再来一颗就收手”，然后便停不下来。 Source: Supplied 提前几个月请假、宁愿“不要工资也要去”挖金的他，又一次在西澳赢得了“开门红”。





他说：“开局我就捡了非常大的一块金块——八克，直接把以前我的记录刷新了。”





这20多天当中，小辉总计收获纯金（90%以上纯度的gold nuggets）五十克左右，另有一些含黄金的specimen，总价估计有数千澳元：“我估计specimen里面可能有二十克左右的金。”



所以加起来我估计有六七十克，可能甚至八十克的金子。

小辉曾在社媒发布的一条视频当中说，“淘金的兴奋是普通的工作没法带给你的”。在西澳，他共同挖金的伙伴时常挖到大半夜，小辉笑谈好像会上瘾一般，总想“再来一颗就收手”，然后便停不下来。





“他晚上挖得很晚，有的时候一两点还在挖。因为有的地方真的金子太多了——就是一块地，他一天要挖八九克，甚至十几克都有可能。”





除了黄金之外，这一爱好也给了小辉很多其它的收获：“挖金这种事情是很让人放松的。我在挖金时就看到很多非常不错的风景，也认识了一些掏心的朋友，这种体验非常不错。”



小辉挖金旅途中见到了许多美丽的风景。 Source: Supplied 小辉（右一）与他的淘金伙伴们。 Source: Supplied

收获来自万全准备

虽然不久前刚过足了瘾，但新年伊始，小辉也开始为自己2023年的挖金旅途做计划了。他希望在六七月时，再次把20多天的年假全部用在挖金上。





对于对挖金感到蠢蠢欲动的朋友们，小辉也有一些自己的建议。





“我觉得应该把英语学好，因为很多关于挖金方面的信息都是在官网公布的，都是英文。”



小辉介绍说，每个州或领地的淘金相关规定各不相同，有些地点需要门票，有些则免费，还有些私人地区不可进入；有些地方需要办证，有些地方需要把挖的坑填回去。这些信息都可以在网络上查到。





在安全方面，小辉首先建议挖金尽量不要单打独斗。





“有的时候还是挺危险的，比方你掉到矿井里面去了，或者失联了。这种情况下，如果有个小伙伴知道就比较好，”他说道，并建议挖金者“随时让家人知道你在哪里”。





“网上现在有很多设备，比方personal locator（个人定位装置），或者有一些satellite communicator（卫星通信设备），就可以给家人发短信报平安的设备。再带一些应急用的水、吃的，还有急救包什么的，这些都是挖金必须带的一些用品。”



小辉表示，“做好万全的准备，你可能就可以获得很好的收获”。 Source: Supplied 小辉说，如果想要“有很好的收获，就必须去偏远的地方”，例如西澳的荒野，而上述应急用品在去往这些地方时非常重要。





最后，他补充道，“期望不能太大”，否则容易失望，但若心态平和，“你有可能挖到一个很大的金块”，那样的喜悦将无以言喻。





作为一项风险与机遇并存的活动，小辉表示挖金“做好万全的准备，你可能就可以获得很好的收获”。





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