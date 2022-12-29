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【我们的故事】“东方竖琴”箜篌的墨尔本之缘

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留学生子溪为澳洲观众演奏箜篌

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Published 29 December 2022 at 4:27pm, updated 37 minutes ago at 4:53pm
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Source: SBS

对子溪来说，箜篌不仅仅是她的音乐追求，也是她生活的重要启迪。请点击图标收听音频。

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“昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑”。行云流水的乐声回荡在墨尔本博士山的一间音乐教室。

演奏者是年轻的澳洲女留学生子溪。子溪演奏的乐器是箜篌。

“里拉琴往西方传就变成了竖琴；往东方通过丝绸之路逐渐发展成竖箜篌。竖箜篌常见于敦煌壁画上。记载上看，箜篌是壁画上第二数量多的乐器。” 子溪对箜篌的历史如数家珍。
子溪在2020年的一个春节活动上演奏箜篌
子溪在2020年的一个春节活动上演奏箜篌
对子溪来说，箜篌不仅仅是她的音乐追求，同时也给与了她独特的生活启迪。

“中国的传统文化带来的魅力很大。特别是学习箜篌之后 会看不同类型的书，特别是关于敦煌的书，你会感觉到其实人的一些智慧 。古时候人对艺术的追求是很有魅力的事情。”

子溪曾将箜篌带上烛光音乐会的舞台，不少观众惊叹“东方竖琴”的历史渊源和美妙音响。子溪表示，希望能从自身的演奏出发，让箜篌获得更多的认可。请点击上方图标收听音频故事。

（SBS中文电视新闻记者杨馥嘉报道）

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