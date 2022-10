【聚焦】澳亚艺术节中的华裔女性艺术家 探讨身份、自然、环境、文化议题

By Olivia Yuan

澳亚艺术节(OzAsia Festival)将于10月20日在阿德莱德开幕。在这个澳洲最先锋的亚洲当代艺术节上,将有来自各个亚裔社区的澳大利亚艺术家带着最新作品与观众见面,这其中不乏优秀的华人女性艺术家。





通过不同门类的艺术形式,她们探讨着人与自然的关系、人类在疫情下的命运、华人移民的历史与现在……与此同时,她们展示着华裔女性艺术家的艺术触觉,也分享了她们的独特身份挑战。



祖天丽:当自然哲学遇上现代艺术

Advertisement

在即将于阿德莱德举行的澳亚艺术节上,华人艺术家祖天丽将携带她最新的装置艺术与大家见面。





“吉祥门(Gate of Grace)”是她的参展作品之一,在10月20日起将与阿德莱德的观众们见面。祖天丽的另一部动画视频作品《A New World on Earth》则充满她标志性的剪纸元素,讨论人与自然的关系,将在10月20日至11月6日在阿德莱德街头放映。





祖天丽说,在吉祥门中,她以华人文化中的牌楼为原型,结合剪纸元素,并将澳洲兰花、桉树等本土植物和华人喜爱的橘子、桃子、佛手等元素相杂糅,创作了这件作品。





华人艺术家祖天丽将携带她最新的装置艺术与大家见面 Credit: Tianli Zu



“牌楼起源于中国的周朝,差不多是公元前1046至公园前256年,很多东亚、东南亚国家也引入了这种形式。立牌楼在中国古代是一个很隆重的事情。”





吉祥门本身是钢架结构,高度为三至四米,将配以灯光、音乐。祖天丽希望,用这样一件作品,表现人与自然和谐相处的美好愿望,也展现阴阳平衡、万物相生的道家哲学观。





它象征着我们生命的最基本的东西,人与自然和谐的关系。特别是我们相隔这么久了,大家能够团聚在一起,也是一种愿望。





吉祥门由十个平面组成,正面接近方形,侧面则是三角形结构。祖天丽说,三角形是“平衡、稳定的,同时又蕴含的能量和动感”。





祖天丽出生在北京,毕业于中国中央美院,曾是1988年第一套龙年邮票的设计者;来澳洲后又获得悉尼大学美术学院博士学位,并在澳大利亚曾经多次举办个人展和联展。





她对剪纸的启蒙源于童年时代奶奶制作的窗花——这样简单的民间艺术形式,在祖天丽成长的相当长一段时间内在中国是不被允许的。





“80年代我也去过中国的陕西,从民间艺术家那里学到了传统的哲学美学和民俗……自然而然形成了今天的表现方法,用传统的兼职手法,反映的是现代生活。”





纵然深耕美术领域已久,来澳也三十年有余,祖天丽的艺术创作,却已经转而追求返璞归真,探索人与自然的矛盾和共生,人类于宇宙的交互,也探索女性视角在艺术作品中的独特体现。





“我的大部分作品是阴阳,太阳月亮、白天黑夜、男性女性,本身就是阴和阳的关系。”





“女性就像水,水也是阴的代表,但它充满能量。在《道德经》里,阴在阳之前,有阴才有阳,它创造生命,而女性也是创造生命。”





王萌:听见的故事声音





新冠疫情带来的全球封锁、与家人、朋友分离——如果它有声音,那它听起来将是什么样的?





对于澳大利亚华人音乐家王萌来说,它是一种古筝演奏出来的声音。





在她的家乡兰州、新家墨尔本和中国武汉,她选取了三个与疫情有关的故事,并改编成了乐曲,辅以电影化的视觉效果,将于11月初与观众见面。





王萌是全球最早将古筝融入现代音乐的音乐家之一 Credit: Mindy Meng Wang



“第一个故事事我与母亲的故事,讲疫情之后我与母亲分离,很久都没有见面。第二个故事讲在澳留学生在澳洲的经历;第三个讲的是疫情刚开始时,武汉一对年轻夫妻的故事。”





“这些故事都有一个贯穿的主题,那就是不确定性——不知我们分开以后,多久才能见面。”





与传统古筝表演不同的是,王萌的表演讲结合了西洋音乐和视觉艺术,是一种新颖而多元的表演形式。





“每个故事都有一个自己的声音特征,体现不同的视角、不同人物的心理反映。比如武汉的故事,在我心中就是大提琴的身影,所以在这个章节中以大提琴为主导,然后古筝和电子琴来辅助。”





王萌的表演讲结合了西洋音乐和视觉艺术 Credit: Mindy Meng Wang



实际上,王萌是全球最早将古筝融入现代音乐的音乐家之一。她童年时在中国西北地区的丝绸之路之城——兰州的学习古筝。17岁前往英国,完成西方音乐理论和作曲教育。





将只有五声音阶的古筝与西洋音乐结合,这无疑是一个挑战。





但是,王萌希望通过这种尝试,挖掘古筝更多的可能性,既保留古筝的美感,又表现现代的张力。





为什么没有人说,钢琴就一定是西方古典的呢?它可以是流行、是爵士、是乡村,甚至可以是摇滚。古筝也不一定是一个传统的乐器。





“古筝是传统的五声音阶,固定调式就是D大调……而其他乐器,每一个八度里就有12个音,相当于我们只有一半还不到。”





“所以在很多比较现代的作品中,我采取了不定性的音调,不会特意调成一种调式,用打乱的方式,选择最需要的音。”





2015年,王萌移居墨尔本后,让古筝艺术更多地被当地所认识,是她一直以来的一个思考。





她坦言,古筝是一件极具文化底蕴的乐器。如果没有相应的文化背景,是很难完全理解古筝的魅力的。





《When》 Credit: Lynne Lin



“比如听到《汉宫秋月》,大家立刻就会想到宫殿是什么样子,一轮明月是什么样子,在宫殿中住的人是什么样的,然后音乐的代入感就很强。”她说,“但是对于西方人来说,可能都不知道汉代是什么、中国宫殿是什么,欣赏能力就会削弱很多。”





“我的方式就是像小孩学步一样,一定要一小步一小步地去走……现代的东西是更容易被西方观众所接受的。”



Queenie Wu: 还原被隐形的华人女性移民

Quinine Wu是一名舞蹈专业的大学生,她将用自己的舞姿,在澳亚艺术节中诠释她对早期女性华人移民的理解。





100多年前的淘金年代,维多利亚颁布了针对中国移民的歧视性法案,限制华人移民来到维多利亚。16000多名华人矿工从南澳登陆,徒步500多公里,到达维多利亚的矿场,追求财富和美好生活。





10月23日,一群舞者将通过《the long walk》舞剧,在南澳州的海岸重新诠释这段历史。





Ben Walsh - The Long Walk - Photo by Wendell Theodoro Credit: Wendell Teodoro/Wendell Teodoro @ MEDIAIDEM



Queenie Wu是参演舞者之一,她将用舞蹈演绎一个淘金潮时来澳的华人女性。





她说,在1.6万名华工中,只有十余名女性在历史中留下了姓名。她希望借此机会,展现那时移民女性的顽强和坚韧。



华人女性在淘金史里几乎是隐形的,记载非常少……几千人里面只有一个女性;这么多你那,好像只有12个女性成功登陆南澳。我只能自己去想象,在那个年代,那个背景,作为一个女性是什么样的感受。

“这是一个以这段历史为背景的故事,但并不是一个具体的角色来叙述这个故事”,她说,“主要是通过不同的舞蹈动作和不同的媒体,集中于华人的毅力和勇敢的精神,比如说有力量的动作,或者是跟大地一起舞蹈的感觉。”





在南澳州Robe崎岖而美丽的海岸线上,舞蹈家们将用自己的舞姿,探索他们追求更美好生活的勇气和无畏的探索精神。





Queenie将用舞蹈演绎一个淘金潮时来澳的华人女性 Credit: Queenie Wu



“我们在他们当时登陆的海滩附近找到一些地方,在自然中表演,可能是在石头旁边、有些是沙滩、有些是在草丛里。“





这段艰苦却坚韧的历史,对同为华人移民的Queenie来说意义非凡。2009年,13岁的Queenie跟随父母移居南澳,现在正在向专业舞者的梦想前进。





“我自己也是跟着爸妈移民过来的,第一代人民会经历比较艰辛的路程,不管自己多辛苦,就只是为了自己或下一代有一个更美好的未来。”





“到了现代,年轻女性也会越来越有自己的能力、想法和毅力,去做自己喜欢做的事。”





LISTEN TO 【聚焦】澳亚艺术节中的华裔女性艺术家 探讨身份、自然、环境、文化议题 SBS Chinese 19/10/2022 25:06 Play

(请点击上方收听完整音频)







SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息,详情请前往:sbs.com.au/coronavirus。