【聚焦】澳亚艺术节中的华裔女性艺术家 探讨身份、自然、环境、文化议题

澳亚艺术节（OzAsia Festival）将于10月20日在阿德莱德开幕。在这个澳洲最先锋的亚洲当代艺术节上，将有来自各个亚裔社区的澳大利亚艺术家带着最新作品与观众见面，这其中不乏优秀的华人女性艺术家。





通过不同门类的艺术形式，她们探讨着人与自然的关系、人类在疫情下的命运、华人移民的历史与现在……与此同时，她们展示着华裔女性艺术家的艺术触觉，也分享了她们的独特身份挑战。



祖天丽：当自然哲学遇上现代艺术

Advertisement

在即将于阿德莱德举行的澳亚艺术节上，华人艺术家祖天丽将携带她最新的装置艺术与大家见面。





“吉祥门（Gate of Grace）”是她的参展作品之一，在10月20日起将与阿德莱德的观众们见面。祖天丽的另一部动画视频作品《A New World on Earth》则充满她标志性的剪纸元素，讨论人与自然的关系，将在10月20日至11月6日在阿德莱德街头放映。





祖天丽说，在吉祥门中，她以华人文化中的牌楼为原型，结合剪纸元素，并将澳洲兰花、桉树等本土植物和华人喜爱的橘子、桃子、佛手等元素相杂糅，创作了这件作品。





华人艺术家祖天丽将携带她最新的装置艺术与大家见面 Credit: Tianli Zu



“牌楼起源于中国的周朝，差不多是公元前1046至公园前256年，很多东亚、东南亚国家也引入了这种形式。立牌楼在中国古代是一个很隆重的事情。”





吉祥门本身是钢架结构，高度为三至四米，将配以灯光、音乐。祖天丽希望，用这样一件作品，表现人与自然和谐相处的美好愿望，也展现阴阳平衡、万物相生的道家哲学观。





它象征着我们生命的最基本的东西，人与自然和谐的关系。特别是我们相隔这么久了，大家能够团聚在一起，也是一种愿望。





吉祥门由十个平面组成，正面接近方形，侧面则是三角形结构。祖天丽说，三角形是“平衡、稳定的，同时又蕴含的能量和动感”。





祖天丽出生在北京，毕业于中国中央美院，曾是1988年第一套龙年邮票的设计者；来澳洲后又获得悉尼大学美术学院博士学位，并在澳大利亚曾经多次举办个人展和联展。





她对剪纸的启蒙源于童年时代奶奶制作的窗花——这样简单的民间艺术形式，在祖天丽成长的相当长一段时间内在中国是不被允许的。





“80年代我也去过中国的陕西，从民间艺术家那里学到了传统的哲学美学和民俗……自然而然形成了今天的表现方法，用传统的兼职手法，反映的是现代生活。”





纵然深耕美术领域已久，来澳也三十年有余，祖天丽的艺术创作，却已经转而追求返璞归真，探索人与自然的矛盾和共生，人类于宇宙的交互，也探索女性视角在艺术作品中的独特体现。





“我的大部分作品是阴阳，太阳月亮、白天黑夜、男性女性，本身就是阴和阳的关系。”





“女性就像水，水也是阴的代表，但它充满能量。在《道德经》里，阴在阳之前，有阴才有阳，它创造生命，而女性也是创造生命。”





王萌：听见的故事声音





新冠疫情带来的全球封锁、与家人、朋友分离——如果它有声音，那它听起来将是什么样的？





对于澳大利亚华人音乐家王萌来说，它是一种古筝演奏出来的声音。





在她的家乡兰州、新家墨尔本和中国武汉，她选取了三个与疫情有关的故事，并改编成了乐曲，辅以电影化的视觉效果，将于11月初与观众见面。





王萌是全球最早将古筝融入现代音乐的音乐家之一 Credit: Mindy Meng Wang



“第一个故事事我与母亲的故事，讲疫情之后我与母亲分离，很久都没有见面。第二个故事讲在澳留学生在澳洲的经历；第三个讲的是疫情刚开始时，武汉一对年轻夫妻的故事。”





“这些故事都有一个贯穿的主题，那就是不确定性——不知我们分开以后，多久才能见面。”





与传统古筝表演不同的是，王萌的表演讲结合了西洋音乐和视觉艺术，是一种新颖而多元的表演形式。





“每个故事都有一个自己的声音特征，体现不同的视角、不同人物的心理反映。比如武汉的故事，在我心中就是大提琴的身影，所以在这个章节中以大提琴为主导，然后古筝和电子琴来辅助。”





王萌的表演讲结合了西洋音乐和视觉艺术 Credit: Mindy Meng Wang



实际上，王萌是全球最早将古筝融入现代音乐的音乐家之一。她童年时在中国西北地区的丝绸之路之城——兰州的学习古筝。17岁前往英国，完成西方音乐理论和作曲教育。





将只有五声音阶的古筝与西洋音乐结合，这无疑是一个挑战。





但是，王萌希望通过这种尝试，挖掘古筝更多的可能性，既保留古筝的美感，又表现现代的张力。





为什么没有人说，钢琴就一定是西方古典的呢？它可以是流行、是爵士、是乡村，甚至可以是摇滚。古筝也不一定是一个传统的乐器。





“古筝是传统的五声音阶，固定调式就是D大调……而其他乐器，每一个八度里就有12个音，相当于我们只有一半还不到。”





“所以在很多比较现代的作品中，我采取了不定性的音调，不会特意调成一种调式，用打乱的方式，选择最需要的音。”





2015年，王萌移居墨尔本后，让古筝艺术更多地被当地所认识，是她一直以来的一个思考。





她坦言，古筝是一件极具文化底蕴的乐器。如果没有相应的文化背景，是很难完全理解古筝的魅力的。





《When》 Credit: Lynne Lin



“比如听到《汉宫秋月》，大家立刻就会想到宫殿是什么样子，一轮明月是什么样子，在宫殿中住的人是什么样的，然后音乐的代入感就很强。”她说，“但是对于西方人来说，可能都不知道汉代是什么、中国宫殿是什么，欣赏能力就会削弱很多。”





“我的方式就是像小孩学步一样，一定要一小步一小步地去走……现代的东西是更容易被西方观众所接受的。”



Queenie Wu: 还原被隐形的华人女性移民

Quinine Wu是一名舞蹈专业的大学生，她将用自己的舞姿，在澳亚艺术节中诠释她对早期女性华人移民的理解。





100多年前的淘金年代，维多利亚颁布了针对中国移民的歧视性法案，限制华人移民来到维多利亚。16000多名华人矿工从南澳登陆，徒步500多公里，到达维多利亚的矿场，追求财富和美好生活。





10月23日，一群舞者将通过《the long walk》舞剧，在南澳州的海岸重新诠释这段历史。





Ben Walsh - The Long Walk - Photo by Wendell Theodoro Credit: Wendell Teodoro/Wendell Teodoro @ MEDIAIDEM



Queenie Wu是参演舞者之一，她将用舞蹈演绎一个淘金潮时来澳的华人女性。





她说，在1.6万名华工中，只有十余名女性在历史中留下了姓名。她希望借此机会，展现那时移民女性的顽强和坚韧。



华人女性在淘金史里几乎是隐形的，记载非常少……几千人里面只有一个女性；这么多你那，好像只有12个女性成功登陆南澳。我只能自己去想象，在那个年代，那个背景，作为一个女性是什么样的感受。

“这是一个以这段历史为背景的故事，但并不是一个具体的角色来叙述这个故事”，她说，“主要是通过不同的舞蹈动作和不同的媒体，集中于华人的毅力和勇敢的精神，比如说有力量的动作，或者是跟大地一起舞蹈的感觉。”





在南澳州Robe崎岖而美丽的海岸线上，舞蹈家们将用自己的舞姿，探索他们追求更美好生活的勇气和无畏的探索精神。





Queenie将用舞蹈演绎一个淘金潮时来澳的华人女性 Credit: Queenie Wu



“我们在他们当时登陆的海滩附近找到一些地方，在自然中表演，可能是在石头旁边、有些是沙滩、有些是在草丛里。“





这段艰苦却坚韧的历史，对同为华人移民的Queenie来说意义非凡。2009年，13岁的Queenie跟随父母移居南澳，现在正在向专业舞者的梦想前进。





“我自己也是跟着爸妈移民过来的，第一代人民会经历比较艰辛的路程，不管自己多辛苦，就只是为了自己或下一代有一个更美好的未来。”





“到了现代，年轻女性也会越来越有自己的能力、想法和毅力，去做自己喜欢做的事。”





LISTEN TO 【聚焦】澳亚艺术节中的华裔女性艺术家 探讨身份、自然、环境、文化议题 SBS Chinese 19/10/2022 25:06 Play

（请点击上方收听完整音频）







SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



