【我们的故事】前中国女篮队长邱晨：在澳攀登人生另一座“山”

邱晨曾效力于中国青年队和中国国家队并担任中国女子篮球队队长。





她在球场上司职后卫，擅长突破、空切、跳投，特别是在突破中主动贴近防守人后急停跳投。然而在1987年，她因身体原因告别了自己热爱的篮球事业。



Credit: 邱晨 “我当时退役是因为心肌炎，（做出退役决定对我来说）很难的，特别难。”





“有一次我记得打84年奥林匹克预选赛的时候，我的血色素6.7克，正常的是十几。每年我们一般有两个星期假期回家，我每年回家这两个星期都是高烧，因为一年下来以后高度疲劳，疲劳以后一回到家一放松我就发烧，直到我退役。”



1984年奥运会。 Credit: 邱晨 虽然邱晨退役至今已有36年，但她依然保持着对篮球的关注，与篮球圈的朋友也保持着联系。





“我跟他们一直都是朋友，跟他们一直在微信聊天，一直没有断。”





邱晨因为篮球与澳大利亚前篮球运动员Jenny相识并建立了友谊，开始学习英语，这也为她后来与她的先生一起移民澳大利亚创造了机缘。





“我先生当时在国家体委工作，我先生的英语特别好，他很享受他的工作，所以当时我有一个梦想，我就希望我的英语也能特别好，我就觉得我人生第二步，希望跟我的外语有关系。”



刚到澳大利亚堪培拉。 Credit: 邱晨 放下篮球带来的所有成绩和荣耀，邱晨踏上了另一条全新的未知路。回顾这条道路，那是一条艰苦但通往幸福生活的求学之路。





“我刚开始90年到（南澳州）教育部当翻译，后来去TAFE读了一个翻译证书，接着在TAFE读会计，后来进了南澳大学读的Business Management，紧接着我又读master，读完我的MBA的时候我已经42岁了，在这一路读来我是一边工作一边读书，挺长一段时间，我都没有休过星期六星期天，那时候是full time工作part time读书，所以很辛苦很辛苦。”





新的生活，新的挑战，为了融入澳洲社会，邱晨将绝大多数时间放在了工作和学习上，内心深处是对女儿的歉意。





“我觉得对女儿挺愧疚的，有一段时间我没有太多的时间精力给她，别人问她说你妈妈的爱好是什么，她说‘我妈妈爱好是爱睡觉，因为她一回家就睡觉’。”





如今邱晨在一家多元文化公司担任财务经理，她非常享受自己现在的生活。



Credit: 邱晨 保持着专业运动员的运动和健身习惯，发现自己的无限潜力，青年时代总是一身运动服的她，如今对时装也有着兴趣。





“前不久我还被评为我们单位最fashion的女士呢！"邱晨笑着说。





对服饰的兴趣在她抵达澳州的第一天似乎就已经萌芽，当时她买了件连衣裙，完全合身，似乎就是为她量身定制。八十年代的中国，高挑身材的运动员如邱晨几乎与时装无缘。





邱晨坦率的表示，从中国的职业篮球生涯到在澳大利亚的求学与奋斗，如今自己的人生已进入佳境。





“我很享受，很知足，包括我的工作单位，这是个多元文化的团体，（同事们）来自十几个国家，我很享受它的文化氛围。”





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