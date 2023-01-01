【我们的故事】珠宝专家Caroline Wang的“闪亮”世界

SBS 普通话电台其他收听方式 【我们的故事】珠宝专家Caroline Wang的“闪亮”世界Play28:29SBS 普通话电台其他收听方式 Credit: Caroline Wang下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (39.14MB)Published 2 January 2023 at 8:13amBy Li HuaSource: SBS Caroline最初学习的是考古专业，但为何跟珠宝钻石打上了交道？在澳洲危险偏远地区进行"探宝"的过程中，又有哪些奇特经历？Published 2 January 2023 at 8:13amBy Li HuaSource: SBSCaroline Wang2019年从北京来到澳洲。习惯了快节奏生活的她在澳洲经历了人生从未有过的生活方式和体验，她也在澳洲继续着她的珠宝职业。Caroline最初学习的是考古专业，但为何跟珠宝钻石打上了交道？在危险偏远地区进行"探宝"的过程中，她又有哪些奇特的经历？欢迎点击采访音频收听。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【我们的故事】玲玲的游泳人生【我们的故事】“不再是ME，更在乎WE”：让婚姻飞跃疫情重新翱翔【我们的故事】麦口郭：从导游到“棒棒糖大叔”分享Latest podcast episodes【我们的故事】邱晨：离开篮球攀登人生另一座“山”【闲话澳洲】新移民的感受：此心安处是我家佛化婚礼需要遵守哪些“约定俗成”的要求？新冠疫情三年后 世界如何改变？