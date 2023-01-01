【我们的故事】珠宝专家Caroline Wang的“闪亮”世界

Caroline Wang2019年从北京来到澳洲。习惯了快节奏生活的她在澳洲经历了人生从未有过的生活方式和体验，她也在澳洲继续着她的珠宝职业。





Caroline最初学习的是考古专业，但为何跟珠宝钻石打上了交道？在危险偏远地区进行"探宝"的过程中，她又有哪些奇特的经历？欢迎点击采访音频收听。





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