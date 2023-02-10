“被侵犯的感觉”：深伪视频移花接木 网红痛斥遭人工智能“换脸”

人工智能技术日愈发展，深伪技术（deepfake，即基于人工智能的人体图像合成技术）也在人们生活中更加常见，而且更常被滥用。





这种人工智能“换脸”的技术可用于操控政界人士的肖像以传播虚假信息，也有人利用此技术将演员斯嘉丽·约翰逊（Scarlett Johansson）等名人的样貌制作成露骨的色情视频。但如果肖像“被盗”的不是斯嘉丽·约翰逊，而是你呢？





追踪深伪视频的研究公司 Sensity AI 在 2019 年一项研究中发现，其中 96% 的视频的内容都是色情的。





上周，美国Twitch 流媒体人布兰登·尤因（Brandon "Atrioc" Ewing）被发现在看涉及由人工智能合成的几位女性流媒体人的深伪影像，用深伪技术制作的色情内容再成公众热门话题。





尤因和妻子一同在直播中道歉，他承认购买了两名流媒体人的视频，而这两人以前曾把他当作朋友。





在事件发生后，另一位受欢迎的 Twitch 流媒体人 QTCinderella 也成为人工智能“换脸”的受害者，她发现她的肖像被人工智能篡改，这些假材料正在网上出售。





这位 28 岁、真名为布莱尔（Blaire）的流媒体人在回应时，显得非常不安。她在直播中说：“这就是遭到侵犯的感觉，这就是被利用的感觉，这就是违背自己意愿看到自己的裸体被传遍互联网的感觉。”



Twitch streamer Atrioc in his apology video after being caught viewing deepfake pornographic material. 她斥责互联网对女性不断地剥削和物化，认为这令人筋疲力尽。





她痛斥那些从网站得到伪冒相片并私信她的人，这就是令她痛苦的感觉。





“如果你能够看到女性不是在推销自己或从中得益，如果你能够看到，你就是问题所在。你将女性视为一个物件。”





事件的另一名受害者 Pokimane 拥有超过 700 万追随者，她发表推文，呼吁在“停止在未经同意的情况下对他人进行性化”。



Popular female gamer Pokimane asked for viewers to stop sexualising her. Credit: Pokimane 但在事件发生后，评论中也有不少人认为尤因观看未经同意的虚假色情内容没有问题。





一些评论支持尤因 ，当中包括“我有点为他感到难过”、“很公平，你做你要做的事”和“那是什么网站？帮朋友问的”。





为国家带来全新的“性同意”课程及领导澳大利亚“Teach us Consent”计划的“性同意”行动倡导者康托斯（Chanel Contos）表示，这件事和一些观众的反应“令人深感不安”。





她向 The Feed 表示：“我们需要就这方面研究规则、法规和法律，但要真正防止人们滥用肖像，唯一方法是把‘同意’的概念植入他们的心里，特别是更倾向使用这种人工智能科技的年轻人。”





“人工智能技术能令伪冒变得更逼真和冒犯。动态图片比明显经过 Photoshop 处理的静止图像更令人不快。”



深伪技术是什么？

深伪技术（此词是深度学习和伪造的组合）是把图像或视频叠加在现有图像上。此技术使用机器学习功能和人工智能来操控视像甚至音频，令他们看起来和听起来像某一个人。





警告：以下帖文包含不雅用语



虽然深伪技术可以有助于娱乐或游戏行业，但此技术可被利用为制作儿童性虐待材料、名人色情影片、复仇色情影片、假新闻、金融诈骗，以及以未经当事人同意的假色情材料而引起关注。





去年 3 月，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）的深伪视频在社交媒体上流传，并被黑客放入乌克兰新闻网站，后来被揭穿和删除。



这段伪冒视频内容似乎是呼吁乌克兰军队放下武器，向俄罗斯投降。许多人认为该视频是俄罗斯信息战的一部分。





推出 ChatGPT 聊天机械人的公司 OpenAI 在上周接受《福布斯》杂志采访时表示，他对人工智能所制成的复仇色情内容“非常担忧”。



他说：“我一直非常关注有人以开放源码制作出复仇色情内容。”





“这会造成巨大且可预料的伤害。”



澳大利亚法律对深伪色情内容有何规范？

eSafety专员格兰特（Julie Inman Grant）在回应 The Feed 的声明中说：“最近我们开始看到‘深伪技术’被用来制造假新闻、虚假色情影片和恶意恶作剧，主要针对政界人士和名人等知名人士。”





“随着大众更容易获取这项技术，我们预计澳大利亚普通民众也会受到影响。”





“发布裸照或伪造性爱影像是滥用肖像，即在未经他人同意下在网上分享某人的私密影像。”





滥用肖像违反《2021年网络安全法》，根据该法，肇事者将被罚款，而在其它司法管辖区可能会被判处监禁。





如果其图像或影片被更改变得更私密，及在未经同意下在网上发布，那么任何澳大利亚人都可以联络 eSafety 寻求帮助以将其删除。





格兰特在回应中补充说：“在协助识别、检测和确认深伪的技术正取得进展，科技公司有责任将这些技术包含到他们的平台和服务中。”





Gilbert + Tobin 律师事务所的科技合伙人 Andrew Hii 表示，联邦法律保护澳大利亚人免遭这种滥用，但监管问题仍然存在。





他说：“我认为存在的问题是，监管机构是否在执行法律方面做得够好，并让那些认为自己是受害者的人能够很容易地采取行动阻止这种情况。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。





