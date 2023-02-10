墨尔本大学“严重违规”再次被起诉：14名雇员遭欠薪共计15万元

公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman）星期五（2月10日）发布新闻稿表示，已向联邦法院提出诉讼，指墨尔本大学在2017年2月至2019年12月期间，未根据其《企业协议》（enterprise agreement）所列明的时薪金额向14名临时学者雇员支付批改学生作业的全部工资，涉嫌违反《公平工作条例》。





据称，文学院（Faculty of Arts）根据“基准”向员工支付工资，比例在不同科系中有所不同。某些情况下，有部分科系根据“每小时4000字”或“每名学生一小时”等比例支付工资。





当局指控，大学总计克扣14名员工超过15万元工资 （$154,424），各人分别被剥削927至30140澳元工资不等。



据称，受影响雇员需要根据其“基准”而将工作时数输入到大学的人力资源管理系统内，而非实制的工作时数。





调查专员署故此指控大学未记录临时员工的全部工作时数，而大学也在部分管理层知悉的情况下作出错误或具误导性的工时记录。





公平工作调查专员署指控，大学违反其《企业协议》，有关违规行为被《公平工作条例》列为“严重违规行为”。





基于大学内存在根据“批改作业基准”的企业文化，调查专员署指控墨尔本大学明示、默示或暗示授权有关的违规行为。同时，文学院的“多位”高层管理人员也知悉有关“基准”，同时知悉以此作为计算工资的方式会导致雇员未被支付全部应得工资。





相关法规列明，若违规行为被视为“严重违规”，其最高处罚可较一般违规行为高十倍。



墨尔本大学。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE 公平工作调查专员帕克（Sandra Parker）表示，采取法律行动突显大学教育行业是当局其中一个最优先处理事项的原因。





她说：“大学系统性违反其《企业协议》剥削员工工资的指控令人非常忧虑。重要的是，我们一旦发现涉嫌严重违规行为，就要起诉由有关雇主并寻求（法庭作出）处罚，以阻止违规行为。”





“大学与其他雇主一样，必须主动采取措施，确保他们遵守劳工法例及根据员工的工作时数支付全部工资。如果雇主知悉雇员可能被欠薪，必须立即寻求（法律）意见并纠正任何违规情况。”





公平工作调查专员署指控，文学院内有部分管理层人员早于2016年4月、2017年2月，以及2018及2019年，多次提出“批改作业基准”所存在的不当问题，但有关行为却一直持续施行。





受影响雇员全部在墨尔本大学Parkville校区工作。其中三名雇员拥有博士学位，意味根据《企业协议》其受聘期间（至少部分时段）可获较高的时薪。





另外，至少12名受影响雇员目前已被发还所有遭拖欠的工资。



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一经定罪，墨尔本大学将面临每项“严重违规行为”高达63万元的罚款，其余违规行为也可被判每项违规行为高达6.3万元罚款。





此前，公平工作调查专员署于2022年8月向墨尔本大学提出另一宗法律诉讼，涉及大学内另一学院的两名临时学者雇员涉嫌遭剥削的事件。有关案件审讯仍在进行。





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