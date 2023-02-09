公平工作调查专员署针对85°C品牌特许经营商发起法律诉讼

公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman）日前首次针对特许经营商（特许人）发起法律诉讼行动，指称任何“须承担责任的特许经营商实体”都必须为其加盟经营商（受许人）涉嫌的违法行为，包括克扣雇员劳动薪酬的行为，承担法律责任。





澳大利亚85度咖啡有限公司（85 Degrees Coffee Australia Pty Ltd）是澳大利亚85°C咖啡馆（85°C Daily Café）品牌连锁店的特许经营商（特许人），在新南威尔士州及首都领地均开设有门店。





公平工作调查专员署将指称，2019年期间，多家位于悉尼由85°C公司加盟经营商（受许人）经营的85°C咖啡馆涉嫌违反劳动法，85°C公司作为一个符合《公平工作法》（Fair Work Act）定义的“须承担责任的特许经营商实体”，必须对其加盟公司的不合规行为承担法律责任。





公平工作调查专员署将同时指称，虽然85°C公司没有直接参与克扣9名雇员劳动薪酬（总计克扣金额32321澳元）的行为，但是该公司理应知道其加盟经营商可能存在克扣雇员工资或有其他类似的犯规违法行为。





此外，公平工作调查专员署还将指称，85°C公司应对相关加盟经营商涉嫌违反保留工作记录以及工资单发放规定的行为承担法律责任。共有20名雇员（包括9名工资遭到克扣的雇员）受到这些违法行为的影响。



85°C公司曾于2015年与公平工作调查专员署签署具有法律效力的《承诺保证书》（Enforceable Undertaking），承诺针对其加盟经营商网络内部存在的克扣劳动薪酬以及违反保留工作记录规定的行为采取行动。





公平工作调查专员署现将指称，85°C公司继签署《承诺保证书》后对其加盟经营商的财务进行了审计，因此完全了解加盟经营商的财务状况，同时公司也了解加盟经营商在英语水平以及对劳动场所法规的认知方面均存在不足，这些也都是特许经营商应承担法律责任的相关因素。





受到加盟经营商违法行为影响的20名雇员在悉尼门店从事不同工种，包括收银员、面包师以及厨房杂工，他们中一部分人为青年工人和签证持有者。





公平工作调查专员桑德拉·帕克（Sandra Parker）表示，本次法律诉讼将再次向所有人发出严正警告，任何特许经营商若未能采取必要行动防止其加盟经营商网络内部存在的犯规违法行为，该特许经营商将为此承担法律责任。





帕克女士说：“根据联邦法律的规定，任何在澳大利亚营运的特许经营商若没有落实合理措施防止其加盟经营商出现违法犯规行为，公平工作调查专员署将采取法律行动。”





“在本案中，我们将指称85°C公司在多年前就已经因不合规问题而受到警告，因此可以合理地认为该公司应当知道其部分加盟经营商可能介入克扣雇员劳动薪酬以及违反保留劳动记录与工资单发放规定的行为。”





帕克女士说：“易受伤害的工人是我们优先保护的对象。任何人若对自己的工资或福利待遇有疑问，都应当与我们联系并获取建议。”





85°C公司曾在2016年和2017年以培训实习为幌子，安排多名年轻的台湾学生来悉尼工作。这些学生在工作期间遭受多方面的剥削。澳大利亚联邦法院去年宣判对85°C公司处以475200澳元的罚款。该案件涉及直接受雇于85°C公司的人员，他们在悉尼85°C公司营运的烘焙工厂及咖啡馆门店工作。





公平工作调查专员署督察员在对该公司展开主动审计过程中发现了最新涉嫌克扣劳动薪酬以及违反工资单及保留劳动记录规定的行为。





涉嫌违法行为包括有9名雇员的工资低于法定最低工资标准，他们同时没有获得加班费以及周末、公众假期和晚间工作补薪，也没有获得临时工补薪以及《2010年零售行业通用劳资裁定协议》（General Retail Industry Award 2010）规定的洗衣费。此外，这些雇员在2019年1月1日至12月31日期间也没有获得《全国就业标准》（National Employment Standards）规定的带薪年假福利。



公平工作调查专员署指称，雇主同时还违反了工资发放周期的法律规定，并且没有向一名因为需要轮班工作而没有足够休息时间的雇员支付补贴。





涉嫌遭到克扣的工资金额从239澳元至15198澳元不等，涉嫌违反保留工作记录规定的行为包括伪造工作时间表。





涉嫌遭受剥削的雇员分别在位于Parramatta、Castle Hill、Hurstville、Campsie、Chatswood、Burwood、Eastwood和Chippendale的85°C咖啡馆门店从事不同工作。





公平工作调查专员署将指称，85°C公司作为特许经营商必须对其加盟经营商的每一项违法行为承担法律责任。





继公平工作调查专员署开展主动审计工作之后，所有加盟经营商目前已经向受影响的雇员全额补还了克扣的劳动薪酬。公平工作调查专员署决定不对这些加盟经营商采取法律行动。





鉴于澳大利亚85度咖啡有限公司屡次违反《公平工作法》，公平工作调查专员署将呈请法庭对该公司作出处罚。针对每项违法行为，法庭可以对该公司处以最高63000澳元罚款。





联邦法院将择日在悉尼举行首次司法指令聆讯。



雇主和雇员可以访问 www.fairwork.gov.au 或致电13 13 94 联系公平工作热线，获取免费建议及协助。如果需要口译服务，可拨打电话13 14 50。





有关 特许经营商责任 的法律信息也可以在网站上找到。





公平工作调查专员署与联邦政府内政部已达成保证协议（Assurance Protocol），任何持有签证的人员都能够与公平工作调查专员署联系，寻求协助，无须担心他们的签证会被取消。



